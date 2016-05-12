مناهج تعليمية جديدة في مصر تجعل من إسرائيل شريكة وصديقة

جدل حول مناهج التعليم الجديدة في مصر

كشفت دراسة أعدها الباحث بمعهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة " تل أبيب" عوفر فنتور، ونشرت في مجلة "عدكتون إستراتيجي" أن بلاده تشعر بالارتياح إزاء المناهج التعليمية الجديدة في مصر لأنها تجعل من إسرائيل شريكة وصديقة.

وأوضحت الدراسة أن المناهج الجديدة تركز على اتفاق السلام مع إسرائيل كعامل من عوامل إنعاش الاقتصاد المصري. كما أن المنهج المصري الجديد لا يتوسع في الحديث عن الحروب العربية الإسرائيلية، حيث باتت هذه الموضوعات تستحوذ على 12 صفحة فقط بعد أن كانت تحتل 32 صفحة في السابق. وهو ما سيكون له أثر كبير على الجيل الجديد في مصر، بعدما تم شطب أي حديث عن القائد الإسلامي صلاح الدين الأيوبي في المنهج الدراسي الجديد، على الرغم من أن المسلمين يعتبرونه محرر القدس من أيدي الصليبيين.

وكشفت الدراسة أن السيسي قام بتوجيه وسائل الإعلام المصرية بعدم الحديث عن

هذه التغيرات لعدم إثارة الرأي العام المصري.

من جانبه قال د. صالح النعامي الباحث المتخصّص في الشأن الإسرائيلي للجزيرة مباشر، إن التعديلات الجارية على مناهج التعليم المصرية تكشف سعي القاهرة إلى عدم الانخراط في الصراع العربي الإسرائيلي، كما أنها تعكس رغبه واضحة لدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعدم تصدر هذا الصراع جدول أعمال السياسة الخارجية المصرية . حيث تم تقديم قادة إسرائيل بشكل إيجابي بوضع صورة "مناحم بيجين" بجوار صورة الرئيس السادات في إطار الحديث عن السلام مع إسرائيل.

وأكد النعامي أن التعديلات الجديدة "خطوة في طريق محاربة الوعي الشعبي المصري والعربي الذي يرفض الاتفاق مع إسرائيل"، مبديا دهشته من حدوث ذلك في الوقت الذي تقوم فيه وزارة التعليم الإسرائيلية بالإعلان عن مناهج تعليمية جديدة تحض على التطرف والعنصرية ضد العرب والمسلمين فضلا عن فرض تعليم الصلاة اليهودية على الطلاب العلمانيين في المدارس غير الدينية بهدف الحفاظ على يهودية الدولة، وهو ما اعتبره يسرائيل هرئيل، أحد قادة التيار الديني الصهيوني في إسرائيل أنه سينتج "داعش" يهودية حسب قوله.