فخاخ سيناء بين الرد العسكري والحل السياسي

تنظيم الدولة يستهدف مدرعات للجيش في سيناء- الجزيرة

تكررت في الآونة الأخيرة هجمات لمسلحين ضد مواقع عسكرية تابعة للجيش والشرطة المصرية في سيناء رغم إعلان السلطات تفوقها الميداني بقتل مئات المسلحين، لكن الصورة تبدو أكثر تعقيدا مما تبدو عليه.

فبرغم مئات الحملات العسكرية التي شنتها قوات مصرية ضد نقاط تابعة لتنظيمات مسلحة بسيناء لا تزال تلك التنظيمات قادرة على الرد عن طريق "الفخاخ" ودون حتى مواجهة مباشرة.

خلال الأسابيع الماضية سقط عدد من الجنود والضباط المصريين بسبب عبوات ناسفة زرعها مسلحون على طرق بمناطق في شبه جزيرة سيناء.

وبحسب بيانات نشرها تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم القاعدة فإن التنظيم دمر خمسة وعشرين عربة مدرعة، بما في ذلك دبابات وكاسحات الغام وجرافات تابعة للجيش المصري وذلك وفق "حصاد العمليات العسكرية" الذي تم نشره في يناير- فبراير 2016 ووفقا لهذا الحصاد فإن 59% من تلك العمليات تم من خلال الاعتماد على العبوات الناسفة.

وقالت مصادر أمنية إن أحدث انفجار استهدف القوات الأمنية جرى اليوم الخميس وأسفر عن مقتل ضابط ومجند وإصابة 3 آخرين.

وفي محاولة للقضاء على العبوات الناسفة بسيناء تسلمت مصر اليوم الخميس الشحنة الأولى للمركبات المدرعة المضادة للألغام من الولايات المتحدة.

وبحسب بيان للسفارة الأمريكية بالقاهرة فقد تم تصميم هذه المركبات المدرعة خصيصاً لحماية الجنود من تفجيرات العبوات الناسفة، والألغام الأرضية، وغيرها من الأنواع الأخرى من الهجمات.

وأضاف البيان: " هذه الشحنة تعد الأولى من 762 مركبة مضادة للألغام ستسلمها الولايات المتحدة إلى مصر ليتم استخدامها في مكافحة الإرهاب".

ووفقا لمصادر أمنية فإن السلطات المصرية تعتزم استخدام هذه المركبات في عملياتها العسكرية ضد المسلحين بسيناء.

هذه المركبات كان قد تم تصميمها بشكل خاص لدعم عمليات الجيش الأمريكي في أفغانستان، حيث وفرت مستويات عالية الحماية للجنود، وأثبتت كفاءتها في الحفاظ على الأرواح.

لكن هل يحسم التعزيز العسكري الجديد الأوضاع بسيناء؟

مكافحة التنظيمات المسلحة تمثل اختبارا قويا للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي الذي يبرر انتهاكات وتجاوزات حقوقية عديدة تشهدها بلاده بضرورات محاربة "الإرهاب".

وصعّد المسلحون الذين يتخذون من سيناء قاعدة لهم هجماتهم على الشرطة والجيش في أعقاب الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين في يوليو تموز 2013 وما أعقب ذلك من مجزرة رابعة والنهضة في أغسطس آب من العام نفسه.

أستاذ الدراسات الأمنية في جامعة إكستر (المملكة المتحدة) د. عمر عاشور قال لـ "موقع الجزيرة مباشر" إن تطوير الإمكانات الدفاعية للجيش والشرطة لن يسهم بفعالية في القضاء على الجماعات المسلحة بسيناء بقدر ما تسهم حلول أخرى.

وأضاف عاشور:" أول هذه الحلول أن يتوقف النظام المصري عن سياسية الأرض المحروقة في شمال سيناء" فتنظيم ولاية سيناء – وفقا لما يراه عاشور- استطاع التوسع على جميع الأصعدة سواء في نطاقه الجغرافي أو قدراته التكتيكية العسكرية فضلا عن أنه بات يقدم المساعدة للأسر الفقيرة التي دُمرت منازلها من قبل قوات الجيش كما أنه يهاجم مهربي السجائر والمخدرات ويدمر شحناتهم.

ودّمر الجيش المصري آلاف المنازل والمبان في سيناء منذ يوليو 2013 وأنشأ منطقة عازلة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة وأجبر السكان على الهجرة الداخلية لمناطق أخرى.

وأوضح "عاشور" أن التنظيم يقيم نقاط تفتيش في مراكز وضواحي مدن العريش والشيخ زويد ورفح كما استطاع أن ينجو ويستمر لعدة أسباب منها الخبرات المتراكمة التكتيكية والفاعلة والقدرات التي طورها المسلحون منذ عام 2003″.

واعتبر عاشور أن "عسكرة" السياسة الإقليمية وتصعيدها المستمر وما ينجم عن ذلك من بيئات اجتماعية وسياسية غير مستقرة أسهم في نمو هذه التنظيمات، مشيرا إلى أن حل الأزمة يكمن في إنهاء الصورة النمطية السلبية التي تبثها وسائل الإعلام حول سكان سيناء وعدم التعامل معهم على أنهم يمثلون تهديدا أمنيا جيوستراتيجي، كما أن ظهور الجماعات المسلحة مرتبط بأزمة المصالحة الوطنية المصرية والبيئة السياسية المُستقطبة لهذه التنظيمات المسلحة.

وطالب "عاشور" بضرورة وجود آلية سلمية لحل النزاعات محذرا من أن "الوحشية" التي ينتهجها النظام الحاكم تجاه المعارضة وعدم إصلاح الأمن أوجد حاضنة شعبية لهذه التنظيمات مؤكدا أن فشل الجهود العسكرية سيتطلب بشكل حتمي إصلاحات داخلية وتغييرات سياسة كبيرة في مصر معربا عن استغرابه من عدم صدور أي مراجعة شاملة للسياسات العسكرية والأمنية المطبقة في سيناء ما تسبب بمفاقمة الأزمة.

يُشار إلى أن المناقشة الوحيدة التي أجريت بخصوص سيناء حدثت في الفترة الانتقالية ما بين فبراير 2011 ويونيو 2013 ولم تسفر عن صدور أي سياسة تنفيذية إزاء سيناء.

ويعاني أهالي سيناء من تجاهل الحكومة لمطالبهم على مدار عقود طويلة وعدم الاهتمام بتطوير البنية التحتية والأساسية أو توفير فرص عمل لأبنائهم.