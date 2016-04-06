العمليات بسيناء وتهجير السكان.. مصادفة أم تكامل أدوار؟

بات من الواضح في السنوات الثلاث الماضية أن تتبع كل عميلة نوعية تقوم بها المجموعات المسلحة في سيناء، حملة أمنية لتهجير سكان منطقة كاملة، مما يضع علامات استفهام بشأن العلاقة بين الأمرين.

أربع عمليات عسكرية نوعية قام بها تنظيم "ولاية سيناء" منذ 2013 نفذ بعضها تحت مسمى أنصار بيت المقدس قبل مبايعة زعيم تنظيم الدولة، حيث كانت أولاها عملية "شلاق" في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 التي تمثلت بتفجير سيارة مفخخة على مقربة من حافلة لنقل الجنود بمنطقة "الشلاق" بين رفح والعريش مما أدى لمقتل 10 منهم.

حينها قامت قوات الجيش بعملية موسعة للبحث عن قيادات أنصار بيت المقدس فى منطقة اللفيتات، فيما استمرت العمليات أسبوعين قصفت خلالها قوات الجيش قريتي التومة واللفيتات إلى أن اضطر سكانهما للهجرة.

وبعد عام كامل، نفذ تنظيم "انصار بيت المقدس" عملية "كرم القواديس" بمدينة الشيخ زويدـ التي أسفرت عن مقتل 29 جنديا وتدمير آليتين.

وعلى إثر ذلك، أعلن النظام المصري حالة الطوارئ مجددا، وأصدر قرارا بإنشاء منطقة عازلة بين رفح المصرية والفلسطينية، وعليه، تم تدمير مئات المنازل وتهجير آلاف المواطنين، وتجريف منازلهم ومزارعهم بشكل كامل، مما تسبب في حالة نزوح جماعي في اتجاه مدن العريش والشيخ زويد، دون معرفة مصيرهم لاحقا، أو منازلهم وأراضيهم التي سيطر عليها الجيش، وجعلها أرضًا مكشوفة بعد تدمير كل ما هو عليها.

وما إنْ انتهت عمليات التجريف في رفح، حتى نفذ التنظيم عملية نوعية جديدة في مطلع يوليو/ تموز المنصرم، بهجومه على 20 كمينا للجيش والشرطة على طول الطريق بين رفح والعريش والهجوم على مدينة الشيخ زويد بشكل مركز، إلا أن الجيش استطاع قطع الطريق على المسلحين وإعادة السيطرة على المناطق التي وصل إليها التنظيم.

وعلى إثر هذا الهجوم، أصبحت قرى المهدية وشيبانه وقوز ابورعد والطايره والظهير والوحشى ومناطق جنوب رفح والشيخ زويد أشبه بمنطقة أشباح، إذ قام الجيش بوضع تسعة كمائن جديدة إضافة للعشرين القديمة، فى داخل قرى جنوب المدينتين ليحصن كمائنه ومعسكراته الرئيسية.

وكانت وظيفة هذه الكمائن اطلاق القذائف ليلاً وبشكل عشوائي على القرى؛ مما أحدث الكثبر من المجازر من أبرزها مجزرة الهبيدى الأولى، والثانية ومجزرة شيبانة آل أبو مطير ومجزرة أبو فريح بالمهدية، مما دفع أهل هذه القرى لترك ديارهم خوفا من القذائف العشوائية.

وفي أحدث العمليات النوعية حكاية تهجير جديدة، إذ أدى هجوم تنظيم "ولاية سيناء" على كمين "الصفا" قرب العريش والذي أدى لمقتل 20 شرطيا وضابطا واختفاء آخرين في 20 مارس/آذار المنصرم إلى إعلان الجيش حي الصفا وما يجاوره منطقة عسكرية مغلقة، ومن الواجب على سكانها الإخلاء في اتجاه وسط العريش.

وقد استمرت قوات الجيش المصري في حصار أحياء الصفا والشرابجة والسلايمة في مدينة العريش أكثر مدن محافظة شمال سيناء حيوية؛ بحجة البحث عن مطلوبين لها.

وبحسب شهود عيان، فإن الجيش أحضر قواتا خاصة إضافةً لوحدات من الشرطة المدنية لحصار المناطق ومنع التجوال فيها، فيما سُمع أصوات إطلاق نار طيلة ساعات الليل في شوارع الأحياء سابقة الذكر.

وعلى ما يبدو أن فرض الحصار يأتي استكمالا لمشروع تهجير حي الصفا، الذي تركه عدد كبير من سكانه بعد إطلاق تحذيرات من الجيش بضرورة إخلائه بعد عملية كمين الصفا، في حين سيطرت قوات الجيش على مركز شباب 6 اكتوبر ومدرسة الجيل، حيث جهزها كأماكن لنوم الجنود.

وبناءً على ما سبق، يظهر جليا أن ثمة مخططا كبيرا يهدف إلى تهجير سكان محافظة شمال سيناء من منازلهم، إذ تمدد التهجير القسري من رفح بعد عملية كرم القواديس إلى الشيخ زويد بعد عملية رمضان الماضي، ووصل العريش بعد عملية كمين الصفا.

ويتزامن الحديث عن مخطط التهجير مع ما كشفه الباحث الإسرائيلي والضابط السابق في سلاح الاستخبارات العسكرية ماتي ديفيد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عرض على الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطة لإقامة دولة فلسطينية في شبه جزيرة سيناء.

وتقضي الخطة -حسبما أورده ديفيد في مقال له بموقع "نيوز ون الإخباري"- بنقل ما مساحته 1600 كلم2 من الأراضي المصرية في سيناء إلى السلطة الفلسطينية.

وأوضح ديفيد أن خطة السيسي المقدمة لعباس تقضي بضم أراض مصرية في سيناء إلى قطاع غزة، بما في ذلك توسيع القطاع الساحلي عدة كيلومترات، وهو ما سيسفر عن تكبير مساحة قطاع غزة إلى خمسة أضعاف ما هي عليه اليوم.

وتحدث الكاتب في المقال ذاته عن خطة أخرى للجنرال غيورا آيلند الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي والتي تقضي بإجراء تبادل أراض بين عدة أطراف منخرطة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بحيث تقوم مصر بنقل ما مساحته 720 كلم2 من أراضي سيناء إلى الفلسطينيين.

وهذا ما أكده الرئيس الفلسطيني عن اقتراح جديد قديم طرح عليه لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس إضافة أراض من شبه جزيرة سيناء المصرية إلى قطاع غزة، لكنه رفضه.

ونقلت وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية عن عباس قوله: "إن مشروع إيغلاند يُطرح مرة أخرى الآن، وقلنا لن نقبل بهذا. على كل حال من عرض ومن وافق على ذلك انتهوا، وهذا الموضوع غير مطروح إطلاقاً الآن ولن يقبل الشعب الفلسطيني بذلك أبداً".

ومضى عباس في كشف مزيد من التفاصيل حيث أشار إلى أن المشروع عُرِض عليه شخصياً من "أحد كبار القادة في مصر"؛ لكنه مرة أخرى يُمسك عن ذكر اسم هذا القائد الكبير الذي شدد على ضرورة "إيجاد مأوى للفلسطينيين ولدينا كل هذه الأراضي الواسعة".

وفي المقابل، ستحصّل مصر من إسرائيل على مساحة 720 كلم2 من أراضي صحراء النقب، حيث عرضت خطة تبادل الأراضي على الرئيس السابق حسني مبارك، وكان الرفض من الطرف الفلسطيني في ذلك الوقت؛ ولكن كثر الكلام والكتابة في هذا الموضوع خلال السنوات الأربع الاخيرة.

ويتزامن ذلك كله مع خطة التهجير التي تجري على أرض الواقع حاليا من حيث أماكن العمليات والتهجير وحظر التجوال المفروض علي الأهالي في رفح والشيخ زويد فإنه يشمل هذا المربع المشار إليه في تبادل الأراضي.

وبات من الواضح أمام سكان أهالي سيناء أن الخطة تستهدفهم بشكل مباشر، وأن كل ما يجري في سيناء حاليا سينتهي به المطاف إلى إفراغها من سكانها، لتنفيذ مخطط تجتمع عليه عدة أطراف مصرية وإسرائيلية ودولية أيضا.

وبالحديث عن خطة التهجير، لا بد من المرور على التصريحات الأخيرة للسيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، الذي زار القاهرة مؤخرا على رأس وفد من الكونغرس، " أرى أن سيناء تشكل كابوسا فقط ليس لمصر ولكن للعالم بالأسلحة والتكنولوجيا الموجودة لديهم (الجماعات المتشددة في سيناء)، وتحدث السيسي عن تدمير داعش وليس احتوائه وهناك معدات لتنفيذ ذلك".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب لقاء السيسي، "نحن نستطيع أن نقول إننا نصر على المساعدات العسكرية للجيش المصري الذي يعتزم القضاء على داعش ونحن كدولة نريد مساعدة مصر للحفاظ على الأمن في المنطقة."

وأشار إلى أن "استقرار مصر أهم من أي وقت مضى.. ويجب أن نقف صفا واحدا لمواجهة الأخطار القادمة من سيناء.. مصر تحتاج لمساعدة أكثر من أي وقت، وأمريكا تحتاج مساعدة مصر والعالم كله يحتاج مساعدة مصر".