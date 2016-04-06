أبرز ما كشفت عنه "وثائق بنما"

شركة موساك فونسيكا للمحاماة (أسوشيتد برس)

كشفت "وثائق بنما" المسربة من مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" منذ الأحد ضلوع قادة عالميين ومساعدين لهم وعائلات ونجوم في عالم الرياضة والسينما في فضيحة تهرب ضريبي.

وألقى التحقيق الذي أجرته أكثر من 100 وسيلة إعلامية الضوء على الأموال التي تملكها حوالى 140 شخصية سياسية، ونفى مكتب "موساك فونسيكا" القيام بأي تجاوزات، وقال إنه التزم على الدوام بالقانون.

وشركات الأوفشور ليست بحد ذاتها غير شرعية وهناك العديد من الأسباب المشروعة لاستخدامها، لكنها يمكن أن تستخدم أيضا لتبييض عدة أنشطة إجرامية أو إخفاء ثروات جمعت خارج إطار السياسة.

وفي ما يلي أبرز ما كشفته الصحف:

بوتين

قامت مصارف وشركات ومساعدون مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي لم يرد اسمه هو شخصياً في التحقيق، بتهريب أموال تزيد عن ملياري دولار بمساعدة من مصارف وشركات وهمية، وهو ما أكسبهم نفوذاً خفياً لدى وسائل الإعلام وشركات صناعة السيارات في روسيا.

واتهم الكرملين "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين" الذي قام بالتحقيق بشن هجوم يهدف الى زعزعة استقرار روسيا.

شي جينبينغ

استخدمت عائلات عدد من كبار المسؤولين الصينيين، من بينهم الرئيس، ملاذات أوفشور آمنة لاخفاء ثرواتها، وأشار التحقيق الصحفي إلى تورط 8 على الأقل من أعضاء المكتب السياسي الصيني، أقوى جهاز في الحزب الشيوعي الحاكم، واعتبرت الحكومة الصينية هذه المعلومات "بأنها عارية عن الصحة".

بوروشنكو

الرئيس الأوكراني، بترو بوروشنكو، متهم بامتلاك 3 حسابات أوفشور يمكن أن تستخدم ملاذات ضريبية، ولم ينف "بوروشنكو" وجود الحسابات؛ لكنه قال إنها لا تخالف بأي شكل كان قوانين بلاده أو القوانين الدولية.

مظاهرات بآيسلندا للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء (رويترز)

غونلوغسون

امتلك رئيس وزراء أيسلندا، سيغموندور ديفيد غونلوغسون، وزوجته ملايين الدولارات في شركة أوفشور لها حصص في 3 مصارف أيسلاندية انهارت في العام 2008 ما أدخل البلاد في انكماش عميق.

ورغم أن رئيس الوزراء نفى القيام بأي ممارسات خاطئة ُأرغم على الاستقالة الثلاثاء بعدما نزل آلاف المتظاهرين إلى الشارع للمطالبة برحيله.

ماكري

رئيس الأرجنتين، موريسيو ماكري، الذي تولى مهامه في ديسمبر/كانون الأول واعداً بمحاربة الفساد وانهاض الاقتصاد، متهم مع والده وشقيقه بأنهم مدراء شركة أوفشور مسجلة في باهاماس، وقال ماكري إنه لا شيء غريب في هذه العملية، وأنها كانت معلنة لسلطات الضرائب.

كاميرون

كشفت وثائق الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أن والد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون كان يدير صندوق أوفشور تجنب دفع الضرائب في بريطانيا على مدى 30 عاماً من خلال اتخاذ جزر البهاماس مقراً له.

وفي مواجهة دعوات حزب العمال المعارض لإجراء تحقيق، قال كاميرون إن ثروته تتألف من راتبه وبعض المدخرات ومنزل، وأضاف أنه لا يملك أي أسهم أو صناديق أوفشور أو أي شيء من هذا القبيل.

نواز شريف

أشارت الوثائق إلى أن 3 من أولاد رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، بينهم ابنته مريم المرشحة لخلافته في حياته السياسية، يمتلكون عقارات في لندن عبر شركات أوفشور يديرها مكتب المحاماة "موساك فونسيكا".

ليونيل ميسي (رويترز)

ميسي

الارجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب كرة قدم في العالم والحائز مرات عديدة على "كرة الفيفا الذهبية"، شريك مع والده في ملكية شركة وهمية مقرها في بنما تدعى "ميغا ستار انتربرايزز" لم تكن معروفة في السابق لدى المحققين الأسبان الذي يحققون في مخالفات ضريبية للاعب برشلونة.

بلاتيني

رئيس الاتحاد الأوربي لكرة القدم (ويفا) الفرنسي ميشال بلاتيني الموقوف عن العمل بسبب دفعة مالية بمليوني دولار من رئيس الفيفا السابق سيب بلاتر، طلب خدمات مكتب "موساك فونسيكا" لمساعدته في إدارة شركة أوفشور أسسها في بنما في 2007.

جاكي تشان

كشفت الوثائق أن نجم السينما، جاكي تشان، من هونغ كونغ امتلك 6 شركات على الأقل يمثلها مكتب المحاماة البنمي رغم أنه قد يكون استخدم أيضا الشركات بشكل مشروع في مجال الأعمال وليس التهرب الضريبي.

ستروس كان

أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية ان شركة الاستثمارات في لوكسمبورغ "إل إس كاي" التي تراسها المدير السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان حتى اكتوبر/تشرين الأول 2014 أنشات 31 شركة في ملاذات ضريبية.