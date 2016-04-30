في ذكرى انتحاره..هتلر دعم "الصهيونية" بشهادة ليفنغستون!

عمدة لندن السابق، كين ليفنغستون -أمام منزله (تايمز أوف إسرائيل)

بعد إبعاده من حزب العمال البريطاني بسبب تصريحاته بأن "الصهيونية" كانت مدعومة في البداية من الزعيم النازي أدولف هتلر، وبعد انتقادات لاذعة، أصر عمدة لندن السابق كين ليفنغستون، على هذه التصريحات أمس الجمعة، وأكد أنها حقيقة لا يتم تدريسها في المدارس الإسرائيلية، وفقاً لموقع "تايمز أوف إسرائيل".

وتتزامن تصريحات "ليفنغستون" مع ذكرى انتحار هتلر في مثل هذا اليوم عام 1945، ودافع جورج غالاوي، نائب بالبرلمان البريطاني والمعروف بمواقفه المناهضة لإسرائيل، عن كلمات ليفينغستون واصفاً إياهاً بـ"الحقيقة التاريخية".

وأضاف غالاوي أنه كان هناك اتفاق بين "قذارة" هتلر النازية والقادة الصهاينة في ألمانيا لإرسال يهود ألمانيا لفلسطين، لأن كلاهما اعتقد بأن اليهود الألمان ليسوا ألماناً، لذلك من هذا المفهوم، النازية والصهيونية هما وجهان لعملة واحدة، بحسب تعبيره.

يتسحاك هيرتسوغ، رئيس حزب العمال بالكنيست الإسرائيلي (رويترز)

اعتراضات

من جهة أخرى، توجه رئيس حزب العمل وزعيم المعارضة بالكنيست الإسرائيلي، يتسحاك هيرتسوغ، برسالة إلى قيادة حزب العمال البريطاني، اليوم السبت، دعا فيها الحزب إلى نبذ "المتطرفين اللاساميين" فيه.

وأعرب النائب هرتسوغ عن صدمته من التصريحات المعادية لليهود التي أطلقها بعض "هؤلاء المتطرفين"، قائلا إنهم لا يمثلون حزب العمال ويلطخون سمعته، بحسب موقع "عربيل" (صوت إسرائيل والتليفزيون الإسرائيلي بالعربية).

في السياق ذاته، رفض روجير مورهاوس، مؤرخ بريطاني بارز متخصص بألمانيا النازية والحرب العالمية الثانية، تصريحات ليفنيغستون رفضاً قاطعاً، واصفاً إياها بالجاهلة وبأنها تدل على "أمية تاريخية"، نافياً مزاعم ليفينغستون، وأكد أن هتلر كان معاديا للسامية بثبات وحماس، ومعاداة السامية كانت مبدأً موجهاً في حياته السياسية.

وأقر مورهاوس بوجود اتفاق في عام 1933 بين الحكام النازيين الجدد لألمانيا ويهود ألمانيا الصهاينة يسمح بالهجرة لفلسطين الانتدابية للراغبين بذلك، حيث سعى هتلر إلى التخلص من اليهود في بلاده بكل طريقة ممكنة، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".

رئيس حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربن (الأوروبية)

لكنه أشار إلى أن ذلك كان حلاً مؤقتاً فقط للقائد النازي، الذي لم يكن معجباً بفكرة أن يكون تركيز لليهود في أي مكان في العالم؛ وبأن النازيين لم يقوموا بتسهيل الهجرة لليهود، وأن الصهيونية لم تلق دعماً من جميع يهود ألمانيا، وأنها كانت مجرد خط معين من الفكر السياسي اليهودي.

حزب العمال

ودعا نواب بارزين في حزب العمال البريطاني رئيس الحزب جيريمي كوربن -المعروف بمناصرته للقضايا العادلة حول العالم ومنها القضية الفلسطينية- إلى اتخاذ موقف أكثر حدة ضد ما وصفوه بمعاداة السامية في صفوف أعضاء الحزب، على ضوء ما سموه التصريحات المعادية للسامية التي صدرت مؤخراً عن اثنين من السياسيين في الحزب.

وكان حزب العمال قد جمد الخميس الماضي عضوية كل من عمدة لندن السابق كين ليفينغستون والنائبة ناز شاه، لما تضمنته تصريحاتهم من إيحاءات قيل إنها معادية للسامية ولليهود.

وكان ليفينغستون قد صرح بأن هتلر "كان من مؤيدي الحركة الصهيونية في بداية الأمر وداعماً لها قبل أن يصبح مجنوناً ويتسبب بمقتل 6 ملايين يهودي"، كما صرحت ناز شاه انه يجب نقل الإسرائيليين إلى الولايات المتحدة، لكنها اعتذرت بعد ذلك.

ناز شاه، نائبة بحزب العمال البريطاني (الجزيرة)

وقال ليفينغستون لصحفيين، بحسب صحيفة التليغراف، "كل ما قلته في الأمس كان صحيحاً، وأشك بأن معظم نواب البرلمان المؤيدين لإسرائيل لا توجد لديهم أدنى فكرة حول التاريخ، بالتأكيد لا يقومون بالتدريس عن سياسة الصهيونية في الثلاثينات بالمدارس الإسرائيلية، وتقريبا كل من في الطائفة اليهودية ينشأ وسط جهل تام بذلك".

وقال ليفينغستون إنه يعتمد في أقواله على كتابات المؤرخ الماركسي الأمريكي ليني بيرنر، وأضاف أنه سيقوم بتقديم الكتاب الأكاديمي حول ذلك للجنة التحقيق في حزب العمال.

هتلر

وأدولف ألويس هتلر، سياسي ألماني نازي، ولد في النمسا عام 1889، وكان زعيم حزب العمال الألماني الاشتراكي الوطني والمعروف باسم الحزب النازي، وحكم ألمانيا في الفترة ما بين عامي 1933 و1945 واختارته مجلة تايم واحدًا من بين مائة شخصية تركت أكبر أثر في تاريخ البشرية في القرن العشرين.

هتلر فشل في دخول كلية الفنون الجميلة ليتخصص في الرسم، فأراد أن يرسم خريطة الكون وفق هواه، فلوّن الكرة الأرضية بدماء البشر، مؤمناً بتفوق العرق الآري وبضرورة إبادة الأعراق الأخرى، ولم يكفه قتل الآخرين فقتل نفسه في مثل هذا اليوم قبل 71 عاماً.