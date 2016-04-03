إقليم "قرة باغ".. صراع يتجدد .. وحل مُستبعد

تجدد القتال بين الجيشين الأرميني والأذربيجاني السبت 2 أبريل/ نيسان 2016، ما تسبب في مقتل 30 جنديًّا في أعنف جولة قتال بين الجانبين يشهدها إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه، منذ انتهاء الحرب الانفصالية الدامية عام 1994.

وحصدت الحرب بين أرمينيا وأذربيجان بسبب إقليم ناغورني قره باغ، التي امتدت طوال الفترة من 1992 حتى 1994 حوالي خمسة وثلاثين ألف شخص، وتسببت في تشريد حوالي مليون. ولا تزال الدولتان حتى الآن في حالة حرب رغم قرار وقف إطلاق النار.

وتسيطر أرمينيا على إقليم "قره باغ" (غربي أذربيجان)، منذ عام 1992، ونشأت أزمة بين البلدين عقب انتهاء الحقبة السوفييتية.

وبين الحين والآخر تحدث مناوشات على الحدود يسقط جراءها قتلى وجرحى ويقترب البلدان من حافة الحرب الشاملة لكن سرعان ما يتدخل الوسطاء ويخف التوتر وينزع فتيل الانفجار.

ويقع إقيلم "قرة باغ" في قلب القوقاز وقريبا من منابع نفط بحر قزوين، حيث يدور الصراع وتتشابك وتتصادم المصالح الإقليمية والدولية بين الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا فضلا عن اللاعبين الأساسيين في الأزمة أرمينيا وأذربيجان وقادة قره باغ.

إقليم ناغورني قرة باغ

خلفية تاريخية

فبراير 1988: الإقليم يطالب بالانضمام إلى أرمينيا

14 يونيو 1988: أرمينيا توافق على طلب الإقليم الانضمام إليها

17 يونيو1988 : أذربيجان تقرر إبقاء الإقليم ضمن نطاقها الجغرافي

1 ديسمبر1988 : الإقليم يقرر الاتحاد مع أرمينيا

ديسمبر1988 : تجدد الاشتباكات بين الأرمن والآذريين على الإقليم

1991: أذربيجان وأرمينيا تستقلان عن الاتحاد السوفيتي

6 يناير1992 : الإقليم يعلن الاستقلال

يناير1992 : أذربيجان، ترسل قواتها إلى الإقليم

5 مايو1994 : أرمينيا وأذربيجان وقره باغ يوقعون على بروتوكول بيشكيك لوقف إطلاق النار

أطراف النزاع على الإقليم

أرمينيا: تصر على إجراء استفتاء عام في الإقليم لتحديد مصيره

سلطات الإقليم: تؤكد على استقلالية الإقليم كدولة وإن كان غير معترف بها دولياً

أذربيجان: تطالب أرميينا بإعادة أراضي الإقليم دون أي شرط .

جذور الصراع على إقليم "ناغورني قره باغ"

الموقع والمساحة

هو أحد أقاليم أذربيجان وعاصمته ستبانا كيرت

يقع الإقليم غرب العاصمة الآذرية باكو بحوالي 270 كلم

يغلب على الإقليم الطابع الجبلي وتبلغ مساحته نحو 4800 كلم

نظام الحكم

جمهوري غير معترف به دوليا والنظام رئاسي منذ نوفمبر 1994

الرئيس هو رأس الدولة ويتمتع بسلطات واسعة

مدة الرئاسة خمسة أعوام تجدد لفترة واحدة فقط

طبيعة الإقليم

إقليم فقير في موارده ويعتمد على الزراعة التي يعمل بها أغلب سكانه

95% من سكان الإقليم من الأرمن والـ5% الباقية من أعراق أخرى

شهد الإقليم عددا كبيرا من الحروب وعمليات هجرة ونزوح بين السكان

أسباب العداء في منطقة القوقاز قديمة ولها جذور عرقية ودينية وتاريخية

في 1923 قرر ستالين ضم ناغورني إلى أرمينيا رغم أنها تقع داخل الأراضي الأذربيجانية

في 20 فبراير 1988 طلبت أرمينيا من موسكو الموافقة على انضمام الإقليم نهائيا إليها

توترت الأجواء ونشبت أعمال عنف تحولت إلى حرب أهلية بعد طلب أرمينيا

سقط خلال هذه الأحداث مئات القتلى وآلاف الجرحى من الطرفين

في عام 1989 أعلنت جمهورية أرمينيا من طرفها الاتحاد مع إقليم ناغورني

في 25 ديسمبر 1991 تفكك الاتحاد السوفيتي وانفرط عقد جمهورياته

وفي أوائل عام 1992 أعلنت كل من أرمينيا وأذربيجان استقلالهما

فاجأ سياسيون في إقليم ناغورني العالم بإعلان استقلالهم

اعترضت أذربيجان على إعلان استقلال ناغورني واعتبرته انفصالا وتمردا

من جهتها أعلنت أرمينيا دعمها للقادة السياسيين الأرمن ومدهم بالمال والسلاح

نظرت أذربيجان إلى قرار أرمينيا على أنه بمثابة إعلان الحرب

اندلع القتال بينهما واستمرت الحرب بين عامي 1992 وعام 1994

أسفرت الحرب عن مقتل ما بين 30 إلى 35 ألفا من الأذر والأرمن

بعد الحرب أجبر جل سكان إقليم ناغورني من الأذر على الرحيل

خسرت أذربيجان 6 مقاطعات إضافة إلى ناغورني بما يمثل 20% من مساحتها

عوائق التسوية

انعدام الثقة وإرث العداء التاريخي بين الأرمن والأذربيجانيين

فقدان الأذربيجانيين الشعور بالأمن بسبب احتلال سبعة من أقاليمهم

رفض الأرمن التنازل عما بين أيديهم من الأرض التي سيطروا عليها في حرب 1992-1994

حلول مستبعدة

استبعد مراقبون حل الأزمة بين الدولتين مع تمسكهما بطلب فرض السيطرة على الإقليم المتنازع عليه لأكثر من عشرين عاما، مشيرين إلى أن الأزمة قد لا يلوح في سمائها أية حلول قريبة.