34عامًا على التحرير.. هل تخلصت سيناء من الاحتلال ؟!

يوافق 25 إبريل / نيسان ذكرى تحرير سيناء من كل عام ـ أرشيف

تحتفل مصر، اليوم الاثنين، بالذكرى الـ34 لتحرير سيناء، الذي يوافق 25 أبريل/نيسان من كل عام، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقًا لمعاهدة كامب ديفيد.

التقرير التالي يستعرض تحرير سيناء ووضعها الحالي وخريطة انتشار الجماعات المسلحة فيها، وتعامل الجيش المصري معها، وأسباب غياب التنمية عن سيناء ؟!

عيد تحرير سيناء

في يوم 25 أبريل/نيسان 1982 تم رفع العلم المصري على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من سيناء بعد احتلال دام 15 عامًا وإعلان هذا اليوم عيدًا قوميًا لمصر، وهو ذكرى تحرير كامل سيناء.

بعدها خاضت الدبلوماسية المصرية سبع سنوات لتحرير منطقة طابا التي رفضت إسرائيل الانسحاب منها في أعقاب تنفيذ بنود معاهدة السلام عام 1982.

وبعد الرضوخ للتحكيم الدولي أعلنت هيئة التحكيم الدولية في 30 سبتمبر/أيلول 1988، خلال الجلسة التي عقدت في برلمان جنيف بالإجماع أن طابا أرض مصرية. ?

وضع سيناء الحالي

القوات الدولية?

إلى جانب الوجود العسكري المصري في سيناء، توجد قوات أجنبية متعددة الجنسيات "MFO"، وهي قوات غير خاضعة للأمم المتحدة، 40% منها قوات أمريكية والباقي أغلبه من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والقيادة دائماً أمريكية.?وتضم قاعدة القوات متعددة الجنسيات نحو 1500 ضابط وجندي، وتقع على بعد نحو عشرة كيلومترات من الحدود الإسرائيلية جنوب مدينة الشيخ زويد شمال سيناء، وتضطلع تلك القوات التي تشكلت عام 1982، بموجب اتفاقية "كامب ديفيد"، بمهام حفظ السلام بين مصر وإسرائيل.

خريطة انتشار الجماعات المسلحة?

وبعد 34 عامًا على تحرير سيناء من السرطان الإسرائيلي، دبّ مرض آخر في شبه الجزيرة ممثلاُ في الجماعات المسلحة جعلها في صدارة المشهد السياسي الإقليمي والدولي، لاسيما مع تزايد عدد الهجمات التي يشنها متشددون ضد قوات الأمن هناك.?واستهدفت جماعات مسلحة متشددة منذ سنوات مدنا سياحية جنوب سيناء، كشرم الشيخ، وطابا، ودهب، قبل أن يتزايد نشاط تلك الجماعات عقب ثورة 25 يناير/ كانون ثاني 2011، لتبلغ ذروته عقب الإطاحة بأول رئيس مدني منتحب في مصر، محمد مرسي، في الثالث من يوليو/ تموز 2013.

عوامل الانتشار

ولعوامل أبرزها غياب التنمية الاقتصادية، وضعف الاهتمام بالبنية التحتية في سيناء، تصاعد نمو الإحساس بالسخط لدى فئة كبيرة من الشباب السيناوي، ما جعلهم "هدفًا سهل الاستقطاب من قبل الجماعات المسلحة".

ينشط في سيناء خلال الفترة الماضية عدد من التنظيمات الإرهابية، أبرزها "أنصار بيت المقدس" والذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثاني 2014 مبايعة أمير "تنظيم الدولة" في العراق وسوريا، أبو بكر البغدادي، وغير اسمه لاحقاً إلى "ولاية سيناء".

سيناء: الموقع والمساحة

وتبلغ مساحة شبه جزيرة سيناء نحو 61 ألف كيلومتر مربع، أي ما يعادل نحو 6% من مساحة مصر(1.001.450 كم²)، وتنقسم إدارياً إلى محافظتين: شمال سيناء وعاصمتها العريش، وتقع على ساحل البحر المتوسط، وتنقسم إلى ستة مراكز إدارية تضم ست مدن هي (العريش – بئر العبد – الشيخ زويد – رفح – الحسنة – نخل).?أما محافظة جنوب سيناء وعاصمتها الطور، فتتكون من 8 أقسام إدارية هي (أبورديس – أبوزنيمة – نويبع – دهب – رأس سدر – شرم الشيخ – سانت كاترين – طور سيناء – طابا)، وهي عبارة عن 8 مدن تضم 13 وحدة محلية قروية، و81 تجمعًا بدويًا.

وتمثل محافظة شمال سيناء بؤرة تمركز وانتشار الجماعات المسلحة ومسرح عمليات قوات الجيش المصري، بينما تظل محافظة جنوب سيناء في منأى عن تلك المواجهات سوى عملية إسقاط طائرة الركاب الروسية نهاية أكتوبر/تشرين الماضي، والتي تحدثت تقارير روسية أن أحدًا ما زرع عبوة ناسفة بجسم الطائرة قبل إقلاعها من منتجع شرم الشيخ الساحلي.

الحملة العسكرية?

وبدأ الجيش المصري منذ شهر أغسطس/آب 2013 حملة عسكرية واسعة النطاق سماها "حق الشهيد" بعد مقتل 16 جنديًا برصاص مجهولين، حيث استمرت الحملة مع تزايد الهجمات التي استهدفت إلى جانب مقرات قوات الجيش والشرطة، تفجير خط الغاز الطبيعي المتجه إلى كل من إسرائيل والأردن.

المنطقة العازلة

وفي رد فعل على الهجمات المتصاعدة، أعلنت الحكومة المصرية في يناير/كانون ثاني الماضي، إنشاء منطقة عازلة في مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة بطول 1000 متر يمتد مع الشريط الحدودي، ودمرت أنفاقًا تقول إن المسلحين كانوا يستخدمونها لتهريب الأسلحة من القطاع.

التنمية الغائبة

الأهمية الاستراتيجية والتنمية الغائبة?

من الناحية الاستراتيجية، تعتبر شبه جزيرة سيناء من أكثر الأقاليم المصرية أهمية، حيث تعتبر البوابة الشرقية لمصر، ومدخلاً أساسيًا لأغلب الهجمات التي تعرضت لها البلاد عبر التاريخ، واكتسبت أهمية متزايدة في الفترة الأخيرة بعد قيام إسرائيل عام 1948، واحتدام الصراع العربي – الإسرائيلي على حدودها الشرقية، والتى كانت سيناء واحدة من ساحاته الرئيسية. , ورغم إنشاء الحكومة المصرية جهازًا لتنمية سيناء منذ سنوات، فإنه لم ينجح في إنجاز أي من المشروعات المستهدفة حتى الآن.

جهاز تنمية سيناء

وبحسب الموقع الرسمي لجهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، فهو هيئة عامة اقتصادية تتبع رئاسة مجلس الوزراء وتعتمد فكرة إنشائه على فصل آلية التخطيط والإشراف والمتابعة التى يقوم بها الجهاز عن آلية التنفيذ التي تقوم بها الوزارات والمحافظات, وفي مارس/آذار الماضي، أعلن اللواء محمد شوقى رشوان رئيس الجهاز في تصريحات صحفية، عن تأسيس شركة وطنية تستهدف تنمية وتنفيذ المشروعات داخل شبه الجزيرة لتكون الشركة هي الذراع الأولى لتنفيذ المشروعات الاستثمارية فى سيناء مقرها الرئيسى مدينة العريش، برأس مال مرخص 10 مليارات جنيه، ورأس مال مصدر مليار و400 مليون جنيه.?

الثروة المعدنية

وتكتسب سيناء أهمية بالغة من الناحية الاقتصادية -بحسب المراجع الرسمية- حيث تعتبر المورد الأول للثروة المعدنية في مصر، ففي جزئها الغربي يقع عدد من آبار البترول الهامة الموجودة داخل وحول خليج السويس,

كما تتمتع منطقة شرق سيناء بوفرة الكثير من المعادن مثل النحاس، والفوسفات، والحديد، والفحم، والمنغنيز، بالإضافة لكميات من اليورانيوم، كما تحتوي على أجود أنواع الفيروز الموجود بالعالم ولهذا أطلق عليها "أرض الفيروز".

المنتجعات السياحية

وتمثل السياحة أحد أهم الجوانب الاقتصادية في المنطقة حيث يوجد عدد من المنتجعات السياحية الشهيرة بمحافظة جنوب سيناء، في مقدمتها طابا، ودهب، وشرم الشيخ، ونويبع.

لماذا تدهورت الأوضاع؟!

من جانبها، قالت يمن الحماقي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة عين شمس، إن السبب الرئيس في تدهور الأوضاع في شبه جزيرة سيناء منذ تحريرها حتى الآن يرجع إلى إهمال الجانب التنموي لشبه الجزيرة.

ونقلت وكالة الأناضول عن الحماقي قولها: "كانت سيناء مهملة ووصلنا إلى مرحلة اليأس من كثرة المطالبات بضرورة تعميرها، لكنّ شيئًا لم يحدث".

وأشارت أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة تنموية نوعية غير مسبوقة، خاصة بعد إعلان إنشاء جامعة في مدينة الطور، وتوصيل مرافق مياه النيل وشبكة سكك حديدية، وإنشاء طريق بري، وتجمعات سكنية,

وأضافت أن التنظيمات الإرهابية استغلت المساحات الخالية الكبيرة وبدأت منذ سنوات عمليات استيطان، مشددة على أن تعمير سيناء مسألة أمن قومي لمصر، وأنها الدعامة الأساسية للقضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وأردفت: "سيناء ليست للسياحة فقط، يوجد بشبه الجزيرة مناجم ذهب ورخام وكافة أنواع الثروات التعدينية".