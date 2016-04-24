عشية 25 أبريل .. الداخلية المصرية تحذر واعتقال العشرات

شهدت الجمعة 15 إبريل مظاهرات ضد السيسي ـ رويترز

عشية المظاهرات المتوقعة غدا في مصر ضد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدرت وزارة الداخلية بيانا شددت فيه على أنها "سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأية أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام".

وأعلنت عدة قوى سياسية وثورية مشاركتها غدا في التظاهر ضد النظام بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء يوم 25 أبريل/نيسان الحالي.

وقال وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، خلال اجتماع مع القيادات الأمنية مساء أمس إن الشرطة سوف تتعامل بكل قوة مع أي محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية.

وأكد أنه سوف يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزم وحسم ولن يسمح بالخروج عنه تحت أي مسمى، خاصة بعد ما حققته الدولة من نجاحات في شتى المجالات في ظل مناخ يسوده الأمن عقب الاستحقاقات الدستورية التي كان آخرها الانتخابات البرلمانية، لذا بات من غير المسموح التجاء البعض إلى ممارسات غير دستورية تخرج عن الأطر القانونية، على حد قوله.

من جهتها، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا أمرًا بضبط وإحضار 47 شخصًا، بينهم صحفيون وحقوقيون، بتهمة الدعوة للتظاهر في 25 من الشهر الجاري، كما أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس 11 ناشطا 15 يوما بالتهمة ذاتها.

وقررت السلطات المصرية أيضا حبس منسق حركة الاشتراكيين الثوريين 15 يوما بتهمة الدعوة للتظاهر ضد النظام فضلا عن "الانضمام لجماعة إرهابية".

وأدانت نقابة الصحفيين المصريين عمليات القبض العشوائي التي شملت صحفيين، كما أدانت عودة ظاهرة "زوار الفجر" ومداهمة منازل زملاء صحفيين فجرا من دون سند قانوني.

وطالبت نقابة الصحفيين في بيان لها بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين في قضايا الرأي والنشر ووقف الانتهاكات بحقهم، مؤكدة أنه لن يكون مقبولا بأي حال من الأحوال أن يتم ترويع الصحفيين وذويهم بسبب ممارسة مهنتهم.

وشنت قوات الأمن في مصر خلال الـ24 ساعة الماضية حملات اعتقال شملت عشرات الناشطين والصحفيين في القاهرة ومحافظات عدة قبل يومين من دعوات للتظاهر ضد النظام بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء يوم 25 أبريل/نيسان الحالي.

وقالت "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر" إن قوات الأمن أوقفت 72 شخصا في حملة الاعتقالات التي شنت بمحافظات الإسكندرية والغربية والمنوفية والشرقية والقليوبية والوادي الجديد.

وأعلنت الصفحة الرسمية لحركة شباب 6 أبريل على فيسبوك اعتقال قوات الأمن عددا من أعضاء الحركة فجر اليوم، هم: محمد ممدوح، محمود طلعت، مصطفي الشيخ، علي ميكي، مصطفي صلاح، محمود حسان، محمد سامي، عدلي أحمد، فتحي فراج، محمد سامي.

ودعت حركة الاشتراكيين الثوريين إلى المشاركة بقوة في مظاهرة 25 أبريل، ودعت جماهير المصريين، طلابًا وعمالًا وفقراءً وثوارًا، للمشاركة والتظاهر والاحتجاج ضد سياسات السيسي ونظامه القمعي والهمجي، بحسب بيان للحركة أمس.

ودعت جماعة الإخوان المسلمين على لسان محمد منتصر، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة على حسابه عبر موقع تويتر، إلى المشاركة في مظاهرات 25 أبريل، مشيرا إلى أن إزاحة نظام عبد الفتاح ‏السيسي وحده قضية "أتفه من أن تكون هدفا للحركة الوطنية"، فهم يستهدفون تغييرا جذريا للنظام العسكري "المجرم" واستعادة المسار الديمقراطي، على حد وصفه.