قوات حفظ السلام الدولية في سيناء.. البقاء أم الانسحاب؟

معبر نيتسانا الحدودي بين إسرائيل ومصر (رويترز)

تكرر الحديث مؤخرا عن مصير قوات حفظ السلام الدولية في سيناء التي أسست عام 1982 لحفظ السلام بين مصر وإسرائيل كنتيجة لاتفاقية كامب ديفيد، وبين الانسحاب أو البقاء مع زيادة مستوى الإمكانات.

وتتخذ القوة منطقة "الجورة" مقرا رئيسيا لها، وتم تشكيلها بدعم أمريكي نشط بعد ما أعلنت الأمم المتحدة أنها لن ترسل قوات حفظ سلام إلى سيناء، وتدير القوة المتعددة الجنسيات ومقرها العاصمة الإيطالية روما، مكاتب اتصال في كل من القاهرة وتل أبيب وشبكة تضم 35 برج مراقبة ونقطة تفتيش ومركز مراقبة على طول الشريط الممتد على طول شرقي سيناء.

وإجمالا، تقوم القوة الدولية وقوامها قرابة 1700 جندي بالإضافة إلى طاقم المراقبين المدنيين الأمريكيين البالغ عددهم 15 مراقباً بالتأكد من الامتثال من قبل مصر وإسرائيل للأحكام الأمنية الواردة في اتفاقية كامب ديفيد.

ويوجد 12 دولة مشاركة في القوات هي‏:‏ أستراليا‏,‏ كندا‏,‏ كولومبيا‏,‏ فيجي ,‏ فرنسا‏,‏ هولندا‏,‏ المجر‏,‏ إيطاليا‏,‏ نيوزيلندا‏,‏ النرويج‏,‏ أوروغواي‏,‏ الولايات المتحدة‏.‏

وتشارك إيطاليا بثلاث سفن من البحرية تقوم بدوريات في المياه المحاذية لسواحل سيناء، وذلك لضمان حرية الملاحة في مضيق تيران والوصول إلى خليج العقبة.

ويرى متابعون أن القوات ليست مهددة بشكل كبير من الحرب الدائرة، لكن القوات تؤكد أنها ليست مجهزة لحماية نفسها لأنها قوات متابعة بالأساس وليست قوات اشتباك في حالة أي هجوم على معسكرها، فمنذ الهجوم الأول على القوات في 2012 وهي تبحث زيادة أعدادها عن الوضع الحالي الذي يبلغ ألفين فرد بين قائد وجندي، وزيادة المعدات والآليات التي تستخدمها لمواجهة أي أخطار تواجها في أداء مهامها على الحدود بين مصر وإسرائيل.

ولمعرفة إمكانية انسحاب القوات أو بقائها، لا بد من الاطلاع على الموقف الأمريكي والإسرائيلي وأخيرا المصري بكلا الطرفين، النظام والمجموعات الجهادية، التي تتقدم كلمتها على ما يتمناه النظام اتجاه هذه القضية.

أما من وجهة النظر الأمريكية في الوقت الحالي فإنها ترى أن وجود القوات المتعددة الجنسيات في سيناء لغرض مراقبة تنفيذ اتفاقية السلام أصبح من الماضي، في ظل تصاعد التنسيق الأمني بين مصر وإسرائيل منذ عزل الرئيس محمد مرسي، وانعدام الخروقات للمعاهدة بين الجانبين، كما أن التحركات العسكرية في سيناء تتم بتنسيق تام بين أجهزة الاستخبارات في الدولتين.

لذلك تقترح الدوائر البحثية في واشنطن إما إنهاء دور هذه القوات أو تزويد هذه القوات بالأسلحة الثقيلة للدفاع عن نفسها في حال تعرضها لهجمات من المسلحين، وهو أمر من شأنه أن يسبب حرجا للنظام المصري؛ لأنه ينم عن عدم مقدرة الجيش على بسط سيطرته في سيناء، كما أنه سيعني أن تلك الخطوة بمثابة الدخول كطرف في المعركة مع تنظيم ولاية سيناء.

أما عن الطرف المصري –النظام الحاكم- فثمة تقارير أمنية تفيد بأن السلطات المصرية رفضت طلبًا أمريكيًا بإنهاء مهمة قوات حفظ السلام متعددة الجنسية في سيناء، وهذا ما ظهر في الإعلام المصري من خلال الهجوم على هذه القوات بعد الطلب الأمريكي، فقد أوردت صحيفة الوطن المصرية الموالية للنظام تقريرا يقول إن عددًا كبيرًا من عناصر الجماعات المسلحة في سيناء، يحتمي بقوات حفظ السلام الدولية مقابل التعهد من قبل المسلحين بعدم تنفيذ هجمات ضد تلك القوات وتحذيرها من أماكن العبوات الناسفة.

هذه الادعاءات المصرية لا شك أن الواقع يرد عليها بسبب الاستهداف المتكرر من تنظيم ولاية سيناء لمقرات تواجد القوات، وقد كان أخطر هذه الاستهدافات في 9 يونيو/حزيران الماضي وهو الهجوم بقذائف الهاون الذي استهدف مطار الجورة، وقد تبنى تنظيم ولاية سيناء هذه الهجمات واصفًا هذه القوات بـ" القوات الصليبية".

أما الطرف الثالث والمهم، يتمثل في تنظيم "ولاية سيناء" فقد أظهر رأيه مؤخرا اتجاه ما يجري في سيناء، والعلاقة المصرية مع إسرائيل، قال إن مهمته القادمة هي العمل على تحطيم اتفاقية "كامب ديفيد" بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية، مضيفا: "هذه التطورات الحادثة في سيناء لن تقف آثارها على حدود سواحلها فحسب، بل ستمتد لتؤثر على كثير من الظروف في المناطق المجاورة، وعلى رأسها العلاقة بين ما وصفها بـ " حكومة الطاغوت في مصر ودولة اليهود في بيت المقدس وأكنافه"، التي تم تحديدها منذ عقود في إطار حدود ما يُعرف باتفاقية (كامب ديفيد)".

وأضاف: "ستكون هذه الاتفاقية المشؤومة أول الأوثان التي تحطمها دولة الخلافة في هذا الجزء من العالم، وذلك بإجبار كل من الطرفين المصري واليهودي على تجاوز بنودها، والتعدي على حدودها في سبيل وقف الزحف المتصاعد لجنود الخلافة، الذي يهدد الحكومتين الكافرتين على حد سواء".

وبالانتقال إلى الرؤية الإسرائيلية لخطر تنظيم ولاية سيناء عليها، وفقا للتنظيم نفسه، فإن "حكومة اليهود تخشى من انهيار الجيش المصري في سيناء، وهو أسوأ سيناريو للأحداث يُرعبها، فإنها تسعى الآن بكل طاقتها إلى منع حدوث ذلك الانهيار؛ عن طريق سماحها بخرق الجيش المصري لبنود اتفاقية (كامب ديفيد).

ولم يتوقف التنظيم عند هذا الحد، حيث عاد لتهديد الجيش المصري، قائلا: "إن تجاوز الاتفاقية (كامب ديفيد) لن يعيق جهودهم -بإذن الله- لانهيار الجيش المصري، وإن صحراء سيناء ستكون -بحول الله- ساحة لملاحم كبرى خلال الفترة القادمة ضد جنود الجيشين اليهودي والمصري، بل وضد التحالف الصليبي الذي سيكون مجبرا على دعم حلفائه والدفاع عنهم، خوفا من سقوط هذه المنطقة الحيوية من العالم بالكامل في يد جنود الخلافة".

ووفقا لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، طرحت أمريكا فكرة مراجعة وجود القوات الدولية في سيناء، في اجتماع شهدته روما، بين مسئولين مصريين وإسرائيليين وأمريكيين لمناقشة وضع تلك القوات.

من جانبها، أبدت إسرائيل اعتراضها على التلويح الأمريكى بتخفيض القوات، وحذرت من أن هذه الخطوة سيكون لها عواقب وخيمة على وضع عملية السلام بين البلدين، خاصة أن تلك القوات هدفها الرئيسى مراقبة تنفيذ الشق العسكري من الاتفاقية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أصدرت بيانا رسميا للرد على الاقتراح الأمريكى بتخفيض عدد القوات الدولية في سيناء، وقالت إن أي خفض لعدد القوات في سيناء سيمثل "مكافأة للإرهابيين".

وقال مسئول عسكري إسرائيلى للصحيفة: "في الواقع لا يوجد خطر على القوات الدولية في سيناء، فالإرهابيون لا يضعون تلك القوات على رأس أولوياتهم، وأثبتت الأشهر الماضية هذه الحقيقة، كما أنهم لا يريدون أن يفتحوا جبهة دولية ضدهم في سيناء، ويكتفون بالهجوم على القوات المصرية".

وكانت الولايات المتحدة قد أثارت من قبل قضية سحب القوات الدولية من سيناء، بعد هجوم سبتمبر الماضي، وأرادت إدخال معدات ثقيلة ومدرعات لحمايتها، فضلا عن نشر أجهزة تنصت ومراقبة متطورة في المنطقة، وهو ما رفضته مصر.

وبناءً على ما سبق، تظهر الوقائع على الأرض أن مصير القوات متجه للبقاء مع زيادة الإمكانات بشكل ملحوظ، وبدعم أمريكي مباشر، وهذا ما أكده وفد الكونغرس الذي زار القاهرة مؤخرا بقوله إن سيناء باتت كابوسا للعالم أجمع وليس مصر فقط.

وفي الحالة الميدانية، أشار سكان منطقة الشيخ زويد أنه في وقت سابق كانت الطائرات الحربية الأباتشي تشن غارات عشوائية تطال منازل الأهالي بالمناطق الحدودية، ما يدفع الكثير منهم للاحتماء بأسرهم عند نقاط تفتيش القوات الدولية خشية القصف، وقد تفاجأ الأهالي بإخلاء القوات الدولية قبل أيام لـ نقطتين بنطاق الشيخ زويد ونقطتين أخرتين بـرفح.

ويؤكد الأهالي أنهم عرفوا اليوم سبب الإخلاء حيث إنها تحمل رسالة قوية وموجهة بشكل مباشر لهم: "عليكم أن تختاروا بين البقاء في بيوتكم التي يمكن قصفها، أو الرحيل عند طلوع النهار فلا أمان لكم مع قدوم الليل".