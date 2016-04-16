16أبريل: مبارك نائباً للسادات.. وحل "الوطني"

مبارك مع الرئيس السادات في اليوم الذي اغتيل فيه 1981

16أبريل/نيسان.. في مثل هذا اليوم عام 1975 قام الرئيس المصري الراحل أنور السادات بتعيين الفريق طيار محمد حسني مبارك نائباً لرئيس الجمهورية، وفي ذات اليوم عام 2011 أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر قراراً تاريخياً بحل الحزب الوطني الديموقراطي الذي حكم البلاد لعقود.

فبعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، رُقي اللواء محمد حسني مبارك إلى رتبة فريق طيار في عام 1974، وفي يوم 16 أبريل 1975 اختاره الرئيس السادات نائباً له، وعندما أعلن السادات تشكيل الحزب الوطني الديموقراطي برئاسته في يوليو 1978، ليكون حزب الحكومة في مصر بدلاً من حزب مصر، عين حسني مبارك نائبًا لرئيس الحزب، ومنذ ذلك الحين ظل الحزب الوطني يحكم للبلاد حتى قيام ثورة يناير 2011.

وفي 14 أكتوبر عام 1981 تولى مبارك رئاسة الجمهورية، خلفاً للرئيس السادات، الذي اغتيل في 6 أكتوبر 1981، أثناء العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر 1973، وفي 26 يناير 1982 انتخب مبارك رئيساً للحزب الوطني حتى قيام ثورة 25 يناير.

مظاهرات ميدان التحرير يوم 9 فبراير 2011

اتهم الحزب الوطني بإفساد العملية السياسية في مصر وسجن كل المنافسين المحتملين وغير المحتملين والسيطرة على البرلمان بشكل غير مقبول من خلال التزوير، وكانت انتخابات مجلس الشعب المصري عام 2010 النهاية في علاقة الشعب بالحزب الوطني بعد أن شهدت حالات تزوير صارخة ما أدى إلى مزيد من الاحتقان الداخلي في مصر والذي انفجر في ثورة 25 يناير2011.

وفي مشهد تناقلته جميع وسائل الإعلام العربية والدولية، اقتحم الثوار مساء يوم 28 يناير 2011 المقر الرئيسي للحزب الوطني قرب ميدان التحرير وأضرموا فيه النيران، مطالبين بإسقاطه وإسقاط مبارك ورحيلهما إلى الأبد بلا رجعة.

وأشعلت الجموع الغاضبة النيران في مقرات الحزب الأخرى معلنين السقوط المعنوي للحزب، وسط موجة ارتياح كبيرة من جموع الجماهير المتظاهرة في الشارع المصري ضد سياسات الحزب التي دعوها بالمزيفة والكاذبة.

مقر الحزب الوطني الديموقراطي بالقاهرة (الجزيرة)

وفى يوم السبت 16 أبريل 2011 أصدرت محكمة القضاء الإداري -أعلى جهة قضائية بمجلس الدولة- قراراً بحل الحزب الوطني الديمقراطي، على أن تؤول مقاره وأمواله إلى الدولة، في سابقة هي الأولى التي يشهدها التاريخ المصري الحديث، حيث إن تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن القضية قد انتهى إلى تأييد طلب حل الحزب الوطني، لدوره فيما آلت إليه الدولة المصرية من مشكلات وفساد.

وفي أبريل 2015، صدر القرار بهدم مقر الحزب الوطني، وأشار مجلس الوزراء آنذاك في بيان إلى أنه تمت الموافقة على تولي محافظة القاهرة السير في إجراءات الهدم مع إسنادها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة على أن يتم استخدام الموقع بعد إتمام أعمال الهدم بقرار من مجلس الوزراء، لتنهي به آخر فصل في تاريخ الحزب الأشهر في الحياة السياسية المصرية.