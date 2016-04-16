مصر.. أجواء ثورة يناير تعود

مظاهرات بمصر تطالب برحيل السيسي

وسط تجاهل من الإعلام الرسمي المصري، وصفت صحف أجنبية وعالمية الاحتجاجات التي خرجت أمس الجمعة ضد سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنها الأضخم والأكثر جرأة منذ عامين.

ففي الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة إنها تتابع عن كثب التطورات الجارية في مصر بعد خروج مظاهرات حاشدة منددة بنظام السيسي، وصفت صحيفتا فايننشال تايمز البريطانية ونيويورك تايمز الأمريكية مظاهرات أمس بأنها الأكبر والأجرأ.

وأكد متحدث باسم البيت الأبيض أمس الجمعة أهمية العلاقات الأمنية بين واشنطن والقاهرة, إلا أنه جدد التأكيد على موقف بلاده حيال تراجع وضع حقوق الإنسان في مصر.

وبحسب فايننشال تايمز، فقد عادت المظاهرات مرة أخرى للشوارع المصرية في تحد واضح للوجود الأمني المكثف، رافعين شعارات "الشعب يريد إسقاط النظام" تماماً كما حدث في مظاهرات 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام مبارك.

ووصفت لنيويورك تايمز المظاهرات بأنها أكبر تحد شعبي من قبل ناشطين غيبتهم حملات القمع التي تنفذها الحكومة بحق المعارضين، وأن انتقادات بعض الموالين للنظام منحت المحتجين جرأة وشجاعة.

وكانت عدة محافظات مصرية شهدت أمس الجمعة احتجاجات واسعة كان أبرزها أمام مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، طالبت بإسقاط النظام واسترداد ثورة يناير ورحيل السيسي والإفراج عن المعتقلين ورفع المتظاهرون شعار "مصر فوق الجميع" و "ارحل" و"يسقط حكم العسكر" و"الشعب يريد إسقاط النظام".

وأصيب عشرات المتظاهرين واعتقل آخرون أثناء محاولة قوات الأمن المصرية تفريق المظاهرات، في حين دعت قوى سياسية مختلفة إلى مظاهرات جديدة يوم 25 أبريل/نيسان الجاري.

وقالت "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر"، (غير حكومية)، إن عدد معتقلي المتظاهرين بلغ 110 أشخاص وفق بيان أصدرته، مساء الجمعة، يشمل قائمة بأسماء المعتقلين، من بينهم محامون، شملت 8 محافظات، حيث بلغ عدد المعتقلين في القاهرة والجيزة 58، والإسكندرية 18، والدقهلية 11، والإسماعيلية 8، والسويس 4، وأسوان 5، وسوهاج 2، والغردقة 4.

من جهته قال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، فضّل عدم كشف هويته، لصحيفة الأهرام الحكومية، إن قوات الأمن ألقت القبض على نحو 100 شخص من المشاركين في مسيرات الجمعة.

ولم تعلن وزارة الداخلية، حتى الآن، أعداد الموقوفين لديها جراء الاحتجاجات، إلا أن شهود العيان أكدوا أن "الاعتقالات الأمنية كانت عشوائية بالقاهرة وعدد من المحافظات".

وكانت الداخلية قد حذرت مساء الخميس، في بيان، مما أسمته "محاولات الخروج على الشرعية"، في إشارة إلى المظاهرات المذكورة، التي دعت لتنظمها قوى وحركات معارضة.

وكان السيسي قد حذر من أخطار الشبكات الاجتماعية، مهددًا بتطويقها "بكتيبتين" إلكترونيتين وإغلاق الدائرة، على حد قوله، وأكد نشطاء أن كتائبه الإلكترونية الناشطة بالفعل فشلت في مواجهة المعارضة، وأنه لا بديل للنظام عن الاستماع لهم.