مصر: صحافيون منسيون خلف القضبان

عشرات من الصحافيين المصريين مغيبون ومنسيون خلف القضبان، ضاقت السبل بذويهم الذين بحت أصواتهم طلبا للإفراج عنهم، فلم يجدوا بدا من الاعتصام داخل نقابتهم.

رابطة أسر الصحافيين المعتقلين، أعلنت السبت في بيان اعتصامهم بالنقابة احتجاجا على تدهور أوضاع ذويهم، وتخاذل النقابة في الدفاع عنهم على حد قولهم.

وقال بيان باسم أسر الصحافيين المعتصمين أن صوتهم بح طلبا للتدخل من النقابة لم يجدوا أي صدى، موضحين أن اعتصامهم جاء بعد 3 سنوات من المعاناة طرقوا فيها أبواب كل المؤسسات من أجل حرية 90 صحافيا محبوسا في سجون مصر يعانون الموت البطيء وتشرب أسرهم من كأس المعاناة نفسها وسط تجاهل نقابي وصمت حقوقي.

وعقدت أسر الصحافيين آمالا طويلة في أن يتحرك مجلس النقابة من أجل انتزاع حرية زملائهم.

ويأتي الاعتصام المفتوح لأهالي الصحافيين المعتقلين بالتزامن مع احتفال صحافيي مصر باليوبيل الماسي بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيسي النقابة.

نقابة عريقة لكنها لم تستطع حتى الآن في الإفراج عن العشرات من أبنائها، أو وقف مسلسل تجديد الحبس الاحتياطي للصحافيين بتهمة نشر أخبار كاذبة.

فنيابة أمن الدولة العليا جددت اليوم السبت حبس الصحفي إسماعيل الإسكندراني 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، وهو وضع ينطبق على عشرات الصحفيين المعتقلين حتى وإن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي.

فالصحافي المصري "محمد اليماني" المعقتل منذ 11 من فبراير/ شباط 2014، قد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي، المقررة بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية ورغم ذلك لا يزال يقبع في سجن جمصة.

وقالت أسرة الصحافي المعتقل في بيان إنه على الرغم من عدم قانونية احتجاز نجلهم قبل أكثر من عامين فإن قرار الضبط و الإحضار كان باسم والده المتوفي قبل ست سنوات وليس باسم نجلهم.

وأشارت الأسرة إلى أنه تم تلفيق أكثر من 15 تهمة لابنهم في ظل تجديد الحبس في كل جلسة بالمخالفة للقانون المصري.

ووفق الإحصاءات الرسمية فإن قائمة الصحافيين المصريين المعتقلين تضم 42 أربعين صحافيا، ولكن الإحصاءات غير الرسمية ترفع العدد إلى ما يزيد على المئة، ما بين صحافيين أعضاء في النقابة وغيرهم لا يحملون عضوية النقابة.

وتحتل مصر المركز الثاني في قائمة البلدان الأعلى حبسا للصحافيين بحسب تصنيف لجنة الصحفيين الدولية.