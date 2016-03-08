نصف الإسرائيليين يريدون طرد الفلسطينيين خارج فلسطين

يهود متدينون – أرشيفية

أظهر استطلاع في إسرائيل أن نصف الإسرائيليين يريدون طرد الفلسطينيين أو نقلهم خارج فلسطين المحتلة عام 1948، وبين الاستطلاع "حول الانقسامات الدينية في إسرائيل" الذي أجري خلال الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2014 إلى مايو أيار 2015 أن الكثير من اليهود أو العرب الفلسطينيين فقدوا الأمل في إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني من خلال حل الدولتين.

وأجرى الاستطلاع مركز بيو للأبحاث وهو مؤسسة بحثية مستقلة مقرها واشنطن، ونشرت نتائجه الثلاثاء، وقال 48 % من الإسرائيليين اليهود يوافقون وبقوة على ضرورة طرد الفلسطينيين أو نقلهم خارج إسرائيل حيث يشكلون ما يصل إلى 19 %؟ من سكان البلاد البالغ عددهم 8.4 ملايين نسمة.

وشكا ثمانية من بين كل عشرة عرب من تمييز بالغ في المجتمع الإسرائيلي ضد المسلمين الذي يشكلون أكبر أقلية دينية في البلاد.

ويتبرأ القادة الإسرائيليون منذ فترة طويلة من أي تحيز ضد الفلسطينيين مشيرين إلى أن العرب ممثلون في البرلمان وفي القضاء بما في ذلك المحكمة العليا.

لكن المشكلة برزت إلى السطح خلال الانتخابات الإسرائيلية قبل عام عندما حاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المنتمي للتيار اليميني تحفيز مؤيديه للمشاركة في التصويت قائلا إن العرب يتوجهون إلى صناديق الاقتراع "أفواجا".

ووفقا لنتائج الاستطلاع فإن نحو 40 % من الإسرائيليين اليهود يقولون إنه لا يمكن التوصل لطريقة تتعايش بها إسرائيل مع دولة فلسطينية مستقبلية بينما تعتقد نسبة مماثلة أن ذلك ممكن وهي أرقام لم تتغير نسبيا خلال السنوات القليلة الماضية.

لكن نسبة الفلسطينيين الذين يقولون إن التعايش ممكن تراجعت من 74 % في 2013 إلى 50 % عام 2015. وانهارت محادثات السلام الإسرائيلية-الفلسطينية عام 2014 قبل العدوان الإسرائيلي الذي استمر سبعة أسابيع في غزة وانتهى في أواخر أغسطس آب في نفس العام.

وخلال الفترة التي أجري فيها الاستطلاع أجرى باحثون 5601 مقابلة شخصية مع 3759 يهوديا و871 مسلما و468 مسيحيا و439 درزيا داخل الخط الاخضر خلال الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2014 وحتى مايو أيار 2015.

كما شمل الاستطلاع مجموعات فرعية بين الإسرائيليين اليهود والذين يعرفون أنفسهم على أنهم إما يهود ملتزمون (9% من السكان اليهود) أو متدينون (13%) أو تقليديون (29 %) أو علمانيون (49 %).

ولاحظ الاستطلاع وجود انقسامات بين اليهود المتدينين واليهود العلمانيين حول العلاقة المتوترة بين الأعراف الأرثوذوكسية والحياة اليومية العصرية في إسرائيل وكذلك حول ما إذا كان ينبغي أن تسبق القيم الديمقراطية تعاليم الطقوس اليهودية.

ووفقا للاستطلاع فإن 6% فقط من اليهود العلمانيين يؤيدون وقف أغلب المواصلات العامة في إسرائيل أيام السبت التي تحظى بقداسة لدى اليهود وهو الأمر الذي يؤيده 96 % من اليهود المتزمتين و85 % من اليهود "المتدينين".