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دفاع زكريا عبد العزيز: موكلنا لم يشتغل بالسياسة مثل الزند

7/3/2016
  المستشار زكريا عبد العزيز  رئيس نادي القضاة الأسبق _ أرشيف

نفي على طه رئيس هيئة الدفاع عن المستشار زكريا عبد العزير الاتهامات التي وجهها مجلس التأديب والصلاحية  التابع للمجلس الأعلى للقضاء المصري والتي أحيل على إثرها للمعاش.

وقال "طه" في تصريحات خاصة لموقع الجزيرة مباشر "إن موكله لم يشتغل بالسياسة "رغم أن السيد أحمد الزند وزير العدل  المصري الحالي اشتغل بها وهي ثابتة في حقه"، مؤكدا أن المستشار زكريا عبد العزير لم يظهر يوما على شاشة أي قناة فضائية ولم يشارك في مؤتمرات أي أحزاب سياسية على حد قوله .

وأضاف طه " أن موكله لم يحرض على اقتحام مبنى أمن الدولة  وهذا مدلل عليه في الفيديوهات التي أذاعتها  القنوات الفضائية وشهادة  المجلس العسكري في ذلك الوقت"، مؤكدا أن وزارة الداخلية  لم تتهم  المستشار زكريا عبد العزيز  أو غيره ولكن من وجه الاتهامات للمستشار عبد العزيز هم أعضاء نادى قضاة مصر من رجال الزند على حد  قوله.

وأوضح  طه أن جميع من أدلوا بشهاداتهم في الدعوة محل الحكم  أثبتوا أن أبواب مبنى أمن الدولة فتحت من الداخل بمعرفة  الشرطة العسكرية.

وأشار إلى أن محاكمة المستشار زكريا عبد العزيز هي نموذج صارخ لغياب ضمانات المحاكمة  العادلة في القضاء المصري  كما تعد وصمة  في جبين  القضاء وإساءة  له في الخارج ، مضيفا أنها ستؤدي إلى سخط شعبي في الداخل ، حيث أنها جزء من  مسلسل تصفية الحسابات  داخل منظومة العدالة بصفة خاصة ووضع  كل من وقف  في وجه نظام مبارك الذى أعاد بناء نفسه من جديد  لينتقم من كل خصومه.

 وكان مجلس التأديب والصلاحية التابع للمجلس الأعلى للقضاء  المصري قد وجه اتهامات  للمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة الأسبق من بينها  العمل في السياسة والتحريض على اقتحام مبنى أمن الدولة حيث أحيل على إثرها للمعاش.

 

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