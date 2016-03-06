قالوا عن اتهام حماس بالتورط في اغتيال النائب العام بمصر

تواصلت ردود الفعل السياسية و الشعبية على إعلان وزير الداخلية المصري مسؤولية جماعة الإخوان المسلمين و حركة حماس الفلسطينية عن اغتيال النائب العام المصري هشام بركات في يونيو الماضي .



فقد نفت جماعة الإخوان المسلمين على لسان متحدثها الاعلامي محمد منتصر صلة الجماعة بالحادثة و حملها للنظام و قال ".. أنتم القتلة، ابحثوا من بينكم عن قتلة نائبكم العام، أنتم الفجرة، السفاحين..أنتم الذين قتلتم الساجدين، والآمنين في بيوتهم، واختطفتم آلاف المخلصين لهذا الوطن وعذبتوهم في أقبية معتقلاتكم، أنتم القتلة الفسدة، ملفقو القضايا وخونة الأوطان.." على حد وصفه .



بينما قال القيادي بجماعة ‏الإخوان المسلمين? جمال حشمت " من يصدق أن الإخوان قتلوا النائب العام هم أنفسهم من صدقوا بأن الإخوان أغرقوا الاسكندرية وألقوا بالتماسيح في نهر النيل وأسقطوا الأندلس ورفعوا سعر الدولار."



من جانبها رفضت حركة حماس على لسان متحدثها سامي أبو زهري هذه الاتهامات و وصفتها بالكاذبة في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر و أضاف ابو زهري أن " اتهامات المصرية لا تنسجم مع الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين حماس و مصر" و دعا ابو زهري إلى عدم الزج باسم الفصائل الفلسطينية في الخلافات المصرية الداخلية على حد قوله .



بينما علّق الكاتب الصحفي سليم عزوز على اعلان الداخلية بالقول " كلما وجد ‏السيسي نفسه في مأزق ، رمى بلاه على‏الإخوان و حماس."



تعليقات تويتر جاءت في نفس الاتجاه حيث جاءت تصريحات عدد من قادة الفكر و الرأي رافضة لاتهام الإخوان و حماس

بينما قال فراس ابو هلال " ان السيسي يدرك تمام أن قبوله امريكيا يعني رضاء الاحتلال عليه ، و ليس أفضل من شيطنة حماس بوابة للرضا الإسرائيلي "

و قال " ماذا تعني اتهامات مصر لحماس باغتيال نائبها العام ..؟! ، هل هي مقدمة لعمل "ما" بالتنسيق مع اسرائيل و سلطة رام الله ضد غزة ؟ غير مستبعد ."



على الجانب الآخر جاءت تعليقات نشطاء التواصل الإجتماعي في غالبها رافض للاتهامات الداخلية التي دأبت على تحميل الإخوان كل ما يحدث في مصر ، و اتسمت التعليقات بالسخرية الحادة من مؤتمر وزير الداخلية و نترككم مع بعض تعليقات نشطاء التواصل دون تدخل من جانبنا :



Blexem Sky

اي شئ بيعلق علي الاخوان وكأن الاخوان دول عدو مصر اللدود وكل ده علشان شويه "حرميه" يستمروا في سرقه البلد واحتكار السلع واللعب مع القيادات في (…) هذا الشعب



رمضان لطفى عبدالرحيم

انا شايف ان مفيش حد مصدق كلام هذا النظام لأنه بجد فقد مصداقيته

Benhacine Omar

الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها مصر الآن جعلت الانقلابين يلهون من يساندوهم بحكايات الإخوان وحماس ، تركيا ،المؤامرة على مصر الخ… ، وتجد من بعض المصريين من يصدقهم تحت تأثير بعض اشباه الإعلاميين اللي عايشين في العلالي ويؤثرون في بعض الناس.

Khalid Boukhari

الاخوان يملكون قوى خراقة لا تمتلكها جيوش الارض مجتمعنا واكدت ناسا ان اصلهم من الفضاء الخارجي وقد جاؤوا لسرقة الاهرامات والنيل ومعالم اخرى في مختلف دول العالم اما اغتيال بركات فهو حادث عرضي لتفاهته.

Ismail Amarouch

وهم من تسببوا بسقوط الأندلس واندلاع الحربين العالمية الأولى والثانية…

حسين عبدالمجيد

اعتقد ان المشكلة هي ان حماس محسوبة علي الاخوان والمشكلة سياسيه ? اكتر وبالنسبة لموضع الحدود مفيش دوله تقبل استباحه حدودها ده امن قومي والقضية الفلسطينية مفيش عربي ضحه من اجل القضية الفلسطينية زي المصرين

محمد الاحمد

من الشروط الإسرائيلية لتسليم السيسي مصر القضاء على الإسلاميين وما هذه ا? اتهامات من جملة عدة اتهامات



محجوب ادم

فقط اذا نطقت كلمه حماس اهتز لها الكنسيت وأرتعب معها اذناب اسرائيل حماس حائط صد عن مصر ، حماس خير من مثل العروب في اشرف الساحات لم تفيق لأذناب اسرائيل بعد .

Yasser Alheibi

وحماس أغرقت مصر بالأمطار واوعزت الى اثيوبيا ببناء السد وكانت سبب في تراجع البورصة ، وزير داخلية حمار ابن حمار

Khodja Mostefa

لازم حركة حماس تدول القضية وتذهب إلى المحكمة الدولية لكي تحقق في اتهام مصر لها وتأتي مساندة من المحامين الكبار بتاع العالم الشرفاء لكي تنكشف الحقيقة