تظاهرات مصرية رافضة للانقلاب في أسبوع "مصر سجن وغلابة"

خرجت تظاهرات مصرية رافضة للانقلاب العسكري في محافظات عدة في مستهل أسبوع جديد دعا إليه التحالف الوطني لدعم الشرعية تحت عنوان "مصر سجن وغلابة" للتذكير بمعاناة المعتقلين و تردي الأوضاع الاقتصادية .



وقال التحالف في بيانه "إن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، إذ يحيي صمود المعتقلين، وإضرابهم المشروع في سجن العقرب، ويشيد باتساع القطاعات الغاضبة، فإنه يدعو لأسبوع ثوري جديد، تحت عنوان "مصر سجن وغلابة" كرسالة تحذيرية لمن يجرم في حق المعتقلين، ومن يحمل الفقير فوق طاقته، من غضب شعبي بات قريبًا، ويومها لن ينفع الظالمون والفاسدون الندم" على حد وصفه .



خرجت التظاهرات بمحافظات القاهرة والإسكندرية والمنوفية والشرقية والدقهلية والغربية ودمياط وسوهاج وبني سويف والتي جاءت غالب مطالباتها بعودة الشرعية ممثلة في الرئيس المعزول "محمد مرسي" ومحاكمة السيسي ونظامه والاحتجاج على تردي الأوضاع الاقتصادية والتنديد بما يحدث للمعتقلين خاصة في سجن العقرب .



ففي الدقهلية واصل رافضو الانقلاب حراكهم على مدار اليوم بفعاليات متنوعة في أسبوع "مصر سجن وغلابة " ما بين مسيرات وسلاسل بشرية للتنديد "بجرائم العسكر وانتهاكاته ضد الثوار" على حد وصفهم، معلنين استمرار حراكهم الثوري حتى إسقاط الانقلاب.



وفي محافظة الدقهلية خرج الثوار في مراكز المنصورة وأجا وميت غمر ومنية النصر والمنزلة والمطرية وطلخا، رافعين شارات رابعة وأعلام مصر وصور عدد من الشهداء ولافتات "القصاص للشهداء" و"مرسي راجع" و "متضامنون مع مضربي عقرب" .



كما خرجت مسيرة بمنطقة بولاق الدكرور بالقاهر ، عقب صلاة جمعة اليوم من أمام مسجد ابن عطية بشارع ناهيا ، للمطالبة بالثورة على نظام "‏السيسي" وانقلابه على إرادة المصريين، ومرددين هتافات "أوعوا تكونوا فاكرينا نسينا، مهما الوقت يعدى علينا ، بينا وبينكم دم و تار، والثورة ثورة أحرار" على حد قولهم .



وخرج كذلك أبناء منطقة الهرم من أمام مسجد النقيب في مسيرة شعبية عقب صلاة الجمعة ، شارك فيها الحركات الثورية بالمنطقة من مختلف الاتجاهات، وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين ومحاكمة كل من تلوثت يديه بدماء المصريين.



وفي الإسكندرية نظم متظاهرون مسيرة بالرمل على طول شارع الترعة احتجاجا على الاعتقالات و رافضة للانقلاب .

وفي البحيرة خرج رافضو الانقلاب بحوش عيسى والنوبارية مساء اليوم، بمسيرة وسلسلة بشرية مطالبين بالقصاص من قتلت الثوار على حد وصفهم.

رفع المشاركون رايات عليها شعار "رابعة" وأعلام مصر وصور الرئيس مرسي، ولافتات منددة بفشل حكومة الانقلاب في تخفيض الأسعار وتحسين الدخول، مطالبين برحيل العسكر.

وفي الشرقية نظم المتظاهرون بمركز الإبراهيمية والقرى المجاورة سلسلة بشرية ومسيرة بمشاركة أسر الشهداء والمعتقلين وشباب الحركات الثورية، ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تحمل عبارات تدعو الجيش للعودة لثكنات، كما رفعوا لا فتات ساخرة من أزمة الجنيه المصري .

وفي القليوبية خرجت مسيرة ليلية ببنها قبيل صلاة الجمعة حملت شعارات رافضي الانقلاب .