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انخفاض الجنيه يثير غضب المصريين "سوشيال ميديا"

3/3/2016
الجنيه المصري

 

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا على أزمة الجنيه المصري على إثر انخفاضه المستمر أمام الدولار ، ما جعله يتجاوز 9.43 جنيها لأول مرة في تاريخه ، و هو ما أثر بشكل حاد على الاقتصاد المصري .

 

و جاءت أغلب التعليقات ساخطة وساخرة من الأزمة وفيما يلي تعليقات لحسابات بأسمائها على موقع فيسبوك.

 

كتبت همس الصمت : يامية ندامة ع الجنية .. كل العملات حاطيين علية"، وقال طلعت طعيمة : طب الحق صبح عليه قبل ما يبيع نفسه ، وكتب راعى العليا‏ :البركة في دولة الجيش الشقيقة .

 

وكتب محمد حنفي إسماعيل : الأموال التي صرفت لإفشال الإخوان والثورات العربية كانت كفيلة لبناء أمتنا العربية وأصبحت أغنى من دول أوروبا .

 

أمّا أشرف محمد الشرقاوي فقال: دولة عيشت الناس في الوهم و فهمتهم إن كل شيء يتحل بالفهلوة.

 

في سياق آخر اعتبر نشطاء على مواقع التواصل أن العديد من الدول تعيش أزمات اقتصادية وليست مصر فقط وكتب:
"Waheedsamir Zikr :إحنا عندنا أزمة في الدولار وأزمة اقتصادية بس الحمد الله واقفين لسه على عكس دول .

 

وقال محمد الحجلانى :كل الدول تعاني من أزمة اقتصادية مش مصر بس.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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