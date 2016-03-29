تعرف على أبرز حوادث اختطاف الطائرات حول العالم

طائرة تابعة لمصر للطيران (رويترز)

فتح حادث خطف الطائرة المصرية التابعة لشركة مصر للطيران ملف جرائم اختطاف الطائرات حول العالم والذي بدأ منذ العام 1948 بدوافع مختلفة وأحياناً غريبة.

وتعتبر طائرة ماكاو أول عملية اختطاف لطائرة تجارية في التاريخ كان في عام 1948 لدوافع مادية، وقد تحطمت الطائرة التابعة لشركة كاثي باسفيك خلال رحلة بين مكاو وهونج كونج بعد أن أطلق الخاطف النار على قائد الطائرة، وسقطت الطائرة في الماء، ومات كل من كان على متن الطائرة والناجي الوحيد كان أحد الخاطفين الصينيين.

وفي عام 1966 قام مقطع فيديو التقطه رواد شهر العسل على أحد الشواطئ بجزر كومروز بجنوب أفريقيا بإذهال العالم عندما أظهر هبوط الطائرة وتحطمها، مختطفو الطائرة كانوا من مجموعة أثيوبية غير منظمة حاولوا الحصول على حق باللجوء السياسي لأستراليا، الحادثة المؤسفة إلى مقتل 122 من أصل 172 مسافراً بالإضافة إلى مقتل جميع أفراد طاقم الرحلة.

وفي عام 1969 كانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية الجنوبية "إن أي إم سي" تحلق في رحلة داخلية قبل أن تتعرض للاختطاف من قبل عميل لكوريا الشمالية، وبعد 66 يوماً من حادثة الاختطاف أفرجت كوريا الشمالية عن 39 راكباً، إلا أن مصير الطاقم وباقي الركاب لا يزال مجهولاً حتى الآن.

وفي عام 1970 تم اختطاف أربع طائرات في يوم واحد من قبل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، تم تحويل طائرتين إلى حقل داوسون في صحراء الأردن، وفي النهاية تم تحرير الرهائن بعد التوصل لاتفاق للإفراج عن عنصرين للجبهة فشلوا في اختطاف طائرة تابعة لخطوط "إل عال" الجوية الإسرائيلية عام 1968.

وفي عام 1971 اشترى رجل يدعى دان كوبر تذكرة طيران في مطار بورتلاند الدولي في رحلة إلى مطار سياتل في واشنطن، وبعد إقلاع الطائرة مرر كوبر ملاحظة إلى مضيفة الطيران يدعي فيها أنه يمتلك قنبلة، وطالب بمبلغ 200 ألف دولار، وأربعة مظلات، وسمح بمغادرة جميع ركاب الطائرة في مطار سياتل أثناء التزود بالوقود، وبعد الإقلاع مرة أخرى قفز بالمظلة إلى مكان مجهول.

في عام 1977 تم اختطاف الطائرة الماليزية رقم 653 حيث أبلغ الطيار عن وجود "مختطف مجهول الهوية" على متن الرحلة، وأشار إلى توجه الرحلة إلى سنغافورة، بعدها انقطع الاتصال مع الطائرة، التي تحطمت في كامبونغ لادانغ ليقتل 93 شخصاً بالإضافة إلى أفراد طاقم الرحلة، وتظل كيفية خطف الطائرة لغزاً حتى الآن.

وفي عام 1978 تم اختطاف طائرة من طراز dc-8 كان على متنها 16 شخصاً من المصريين والعرب وهبطت في مطار لارنكا في قبرص، وتسببت تلك الحادثة بقطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقبرص لسنوات بعد اشتباك القوات القبرصية مع القوات المصرية في المطار.

وفي عام 1985 تم اختطاف رحلة الخطوط المصرية رقم "648" وهي في طريقها من أثينا إلى القاهرة، ليشتبك الخاطفين مع القوات المصرية وتتبادل إطلاق النار، لتؤدي في النهاية إلى مقتل 60 من أصل 92 مسافراً كانوا على متن الرحلة وتصبح هذه الرحلة من أكثر الحوادث دموية حول العالم.

وفي نفس العام قام رجل مسلح بمسدس باختطاف طائرة بوينغ 737 تابعة لشركة طيران براثين سيف وعلى متنها 116راكباً و5 من أفراد طاقم الطائرة، أثناء توجهها من مطار تروندهايم إلى أوسلو في النرويج، لكنه استسلم في النهاية وحرر الركاب.

وفي نفس العام أيضاً اختطفت جماعة تُدعى "منظمة المضطهدين في الأرض" طائرة تي دبليو أي التي كان من المقرر أن تقوم برحلة من أثينا إلى روما، واستغرقت العملية أسبوعين قتل خلالها مسافر أمريكي, وتلخصت مطالب المختطفين بإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين في إسرائيل وشجب عالمي لتدخل إسرائيل واحتلالها للجنوب اللبناني عقب غزو لبنان 1982 مع شجب مماثل لدور الولايات المتحدة في شئون لبنان، وانتهت بإطلاق سراح الركاب.

وفي عام 1986 اختطف أربعة من عناصر تابعين لـ "حزب الله" الطائرة المتوجهة من بغداد إلى العاصمة الأردنية عمّان، ليأخذوا معهم 91 مسافراً بالإضافة إلى 15 فرداً من طاقم الرحلة، حاولت القوات العسكرية التدخل مباشرة، ليرد المختطفون بإلقاء قنبلة في قمرة المسافرين، ما أدى إلى سقوط الطائرة بالقرب من عرار في السعودية، ومقتل 60 مسافراً وثلاثة من أعضاء الطاقم.

وفي نفس العام اختُطفت رحلة طيران "بان أم 73" من مومباي إلى نيويورك عبر كراتشي ثم فرانكفورت وبقيت الطائرة في المطار 16 ساعة ولحسن حظ ركاب وطاقم الرحلة دخلت وحدات من الولايات المتحدة وباكستان للمساعدة وكانت قد أنقذت 359 شخصا ولكن مات 20 شخصاً بسبب طلقات نارية.

وفي عام 1994 حاول مهندس الطيران أوبورن كالوي (42 عاماً) اختطاف طائرة تابعة لشركة فيديكس إكسبريس وجعلها تتحطم لتحصل أسرته على 2.5 مليون دولار كتعويض بعد أن قررت الشركة إنهاء خدمته، وكانت الطائرة الأمريكية في رحلة طيران داخلية متجهة من ممفيس إلى سان خوسيه، وفي النهاية تم اعتقال الخاطف.

وفي عام 1999 تم اختطاف رحلة الخطوط الجوية الهندية 814 من طراز أيرباص A300 كانت في طريقها من مطار تريبهوفان الدولي في كاتماندو، نيبال إلى مطار انديرا غاندي الدولي في دلهي، واستمرت عملية الخطف لمدة أسبوع انتهت بإطلاق سراح 3 نشطاء باكستانيين محتجزين في الهند مقابل تحرير الركاب.

وفي عام 2000 اختطف رجل يحمل قنبلة وبندقية طائرة تابعة للخطوط الجوية الفلبينية، ولم يسمح له بدخول قمرة القيادة، فما كان منه إلا أن طلب من الركاب وضع أغراضهم الثمينة في حقيبة قبل أن يقفز بمظلة, وبعد 3 أيام من الحادثة تم العثور على جثة الخاطف وجسده مدفون في الوحل.

في عام 2001 تعرضت طائرة "يونايتد ايرلاينز" الرحلة رقم 93 للخطف من قبل أربعة أعضاء من القاعدة في 11 سبتمبر/أيلول 2001، كجزء من هجمات 11 سبتمبر. تحطمت في بنسلفانيا قرب شانكسفيل، خلال محاولة من قبل بعض الركاب لاستعادة السيطرة، مما أسفر عن مقتل 44 شخصا على متنها بما فيهم الخاطفين الأربعة.

كما تعرضت طائرة "أمريكان ايرلاينز" الرحلة 77 من للخطف قبل خمسة أعضاء من القاعدة في 11 سبتمبر 2001، كجزء من هجمات 11 سبتمبر ايلول، حيث حطمت عمدا في البنتاجون بالقرب من واشنطن، مما أسفر عن مقتل كل 59 شخصاً على متن الطائرة إضافة إلى الخاطفين، وكذلك 125 شخصا في المبنى.

في 2007 اختطف رجلان ادعيا حملهما قنبلة طائرة ركاب تركية (على متنها 136 راكبا) كانت متوجهة من شمال قبرص التركية إلى إسطنبول، وانتهت العملية باستسلام الخاطفين بعد أن حطت في أنطاليا المطلة على البحر المتوسط ودون وقوع أي ضحايا.