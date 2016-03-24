البث الحي
تقارير

آخرها تصفية "تشكيل عصابي" 5 روايات متناقضة لمقتل ريجيني

24/3/2016

آخرها تصفية "تشكيل عصابي" 5 روايات متناقضة لمقتل ريجيني

جاء إعلان وزارة الداخلية المصرية عن مقتل أعضاء تشكيل عصابي "تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه" وذلك بعد قرابة شهرين على مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني ليطرح سيناريو هو الخامس على التوالي لتبرير مقتل الشاب الذي وجدت جثته في على طريق صحراوي على حدود العاصمة المصرية .

بيان وزارة الداخلية الأخير والذي أكد أن فرقة خاصة قتلت أفراد التشكيل العصابي  المزعوم اقترن إلى جانب صور لمجموعة من القتلى داخل سيارة أجرة، بينما قال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن القتلى هم مجموعة من سائقي الأجرة بمنطقة العاشر من رمضان على حد وصفهم .

روايات تبرير مقتل الطالب الإيطالي بدأت بعد أيام قليلة من العثور على جثته بتصريح من اللواء علاء عزمي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة في الرابع من فبراير / شباط والذي أكد أن وفاة ريجيني نتجت عن حادث سير .

لكن رواية الحادث لم تصمد طويلا خاصة بعد ان أظهر تشريح الطب الشرعي آثار تعذيب بجسد الطالب الإيطالي فلجأت بعض المصادر الأمنية إلى الترويج بأن الحادث جاء بهدف سرقة المجني عليه، بعدها بعدة أيام خرج مصدر أمني يتحدث عن فحص كاميرات المراقبة بمحطة مترو الأنفاق القريبة من منزل الشاب الذي كان يقيم فيه حيث ادعى ذلك المصدر أنه تم تسجيل إحدى الكاميرات لوجود ريجيني بصحبة أحد أصدقائه يوم اختفائه في الخامس والعشرين من يناير الماضي .

مع وصول فريق التحقيق الإيطالي إلى القاهرة نهاية شهر فبراير الماضي أعلنت مصادر أمنية أخرى أن النيابة العامة المصرية انتهت من تفريغ الكاميرات المحيطة بمحطة المترو القريبة من منزل ريجيني لكنها لم تعثر على أي أثر له لتنفي مزاعم المصدر السابق .

وفي الثالث عشر من مارس الجاري قال شخص يدعى محمد فوزى استضافته فضائية صدى البلد المحلية وادعى أنه شاهد الشاب الإيطالي خلف القنصلية الإيطالية، حيث كان يتشاجر مع شاب إيطالي آخر على حد وصفه لكن تحريات النيابة أثبتت بعد ذلك كذب ادعاءه وأثبتت تواجده بمنطقة السادس من أكتوبر في نفس التوقيت الذي ادعى فيه تواجده بالقرب من السفارة الإيطالية بوسط القاهرة .

محاولات النظام المصري سواء من خلال المصادر الأمنية، أو من خلال إعلامه الترويج لسيناريوهات مختلفة استبعدت جميعها تورط الأجهزة الأمنية في اختطاف الشاب وقتله تحت وطأة التعذيب وصلت إلى اتهام الضحية بالشذوذ الجنسي، وادعاء تورطه مع مجموعة من الشاذين الذين قاموا بقتله .

ورغم الروايات الإعلامية والأمنية المختلفة التي تحاول إبعاد أصابع الاتهام عن الأجهزة الأمنية فقد نشرت العديد من وكالات الأنباء العالمية والصحف الأجنبية تقارير تشير إلى تورط وزارة الداخلية المصرية في مقتل الشاب الإيطالي خاصة أنه كان يعمل على كتابة سلسلة من المقالات بإحدى الصحف الإيطالية يرصد خلالها أوضاع العمال المصريين . 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من تقارير

هل يشهد العالم نهاية فيروس كورونا قريبا؟

حتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 65 مليونا و200 ألفا (رويترز)

هل سيتوقف كورونا أم يواصل انتشاره في 2021؟.. خبراء يجيبون

مسألة معرفة ما إذا كانت موجات أخرى ستحدث العام المقبل تعتمد على عدد من العوامل (رويترز)

بايدن يلمح لإمكانية العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (غيتي)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)