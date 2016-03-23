مصر.. البلتاجي المحتجز في سجن العقرب سعى لإغلاقه

الدكتور محمد البلتاجي

قال حقوقيون إن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر يعبر عما يرغب فيه النظام الحاكم ولا يعكس واقع الملف الحقوقي في البلاد.

والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر يُشكل وفقا لقانون صدر عام 2003 من أهداف تأسيسه تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان في مصر وتقديم مقترحات وتوصيات إلى الجهات المختصة في كـل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان.

وينتقد حقوقيون أداء المجلس الحالي الذي تشكل بعد نحو أسبوع واحد من مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس آب 2013 حيث قتل وأصيب الآلاف من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.

وفي الوقت الذي خرجت فيه عشرات التقارير الدولية تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر بعد عزل مرسي حيث اعتقل عشرات الآلاف من مؤيديه، يكتفي المجلس القومي لحقوق الإنسان بإصدار تقارير تجمل صورة النظام، بحسب مراقبين.

وقال أحمد حلمي عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين إن أداء المجلس الحالي لحقوق الإنسان في مصر لا يمكن مقارنته مع أي مجلس سابق من حيث درجة السوء وعدم الاكتراث بأحوال السجناء والمعتقلين.

وأضاف حلمي في تصريحات لموقع "الجزيرة مباشر"، الأربعاء، أن المجلس ينبغي ألا يكون معبرا عن الدولة وأن يكون أعضاؤه من الحقوقيين والمستقلين الذين يكون همهم الأول ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ودعم كرامته أينما كان.

واستطرد حلمي:" لكن المجلس الحالي أصبح مجرد مسخ للسخرية لا يكترث أحد به أو بزياراته للسجون أو أماكن الاحتجاز أو ببياناته" مؤكدا أن مؤسسات حقوق الإنسان الدولية أيقنت ذلك أيضا ولم تعد تأخذ عنه أي بيانات أو تصريحات خاصة بعد حادثة زيارة أعضاء الوفد الشهيرة لسجن العقرب ومحاولتهم تحسين صورة الداخلية وقتها على حساب حقوق المعتقلين وتزييف واقعهم الغير آدمي.

وفي أغسطس آب 2015، تعرض المجلس الحالي لانتقادات حادة بعد إصداره تقرير يكذب فيه صحة شكاوى واردة إليه من أسر عدد من السجناء بسجن شديد الحراسة "ب" طرة أو المعروف إعلاميًا بـ"سجن العقرب" ومقره محافظة القاهرة.

وذكر التقرير أن وفد المجلس بعد زيارته للسجن تبين له التزام إدارة السجن بلائحة السجون وتوافر الحقوق الإنسانية للمساجين، وقوبل التقرير بغضب عارم من الحقوقيين وأسر المعتقلين خاصة مع رصد حالات تعذيب نفسي وبدني وحالات وفاة داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي.

وأمس الأول الثلاثاء قام وفد من المجلس بزيارة سجن بنها العمومي "49 كيلومترا" شمال القاهرة، لتفقد أوضاع النزلاء، وأبدى استحسانه لأوضاعهم ووجه الشكر لوزارة الداخلية "لما لمسوه من إيجابيات خلال الزيارة" وقاموا بتدوين كلمة شكر بدفتر زيارات السجن بذات المضمون.

وقالت الحقوقية هدى عبد المنعم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق" خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي" إن ما يحدث الآن من قبل المجلس الحالي لا علاقة له بالعمل على تحقيق مجرد الحد الأدنى من حقوق السجناء والمعتقلين، مشيرة إلى أن المجلس تحول إلى مجرد بوق يدافع عن انتهاكات وزارة الداخلية.

وأضاف عبد المنعم التي كانت عضوا في لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس السابق أن المجلس الحالي ينتظر الإذن من وزارة الداخلية لزيارة أحد سجونها لمدة شهرين وبعد أن يحصل على الإذن لا يتمكن من الدخول إلى الزنازين أو العنابر وإنما يكتفي بلقاء إدارة السجن ولم يصدر تقريرا واحدا يرصد الحقائق والانتهاكات بحق المعتقلين في كافة السجون.

وعن فترة عضويتها وعملها مع الدكتور محمد البلتاجي رئيس لجنة الحقوق السياسية بالمجلس السابق تؤكد عبد المنعم أن البلتاجي سعى من خلال اللجنة على إغلاق "سجن العقرب" بشكل كام ورفع ذلك في تقارير للحكومة ولرئاسة الجمهورية.

و"البلتاجي" قيادي بجماعة الإخوان المسلمين ومسجون حاليا في "سجن العقرب" بعد صدور أحكام ضده بالإعدام والسجن بعد اتهامه من السلطات الحالية بالتورط في الاحتجاجات وأعمال العنف التي تلت عزل مرسي لكن بعضا منها أحكام غير نهائية وقابلة للطعن.

وقال أحد العاملين في المكتب الإعلامي السابق للبلتاجي – رفض ذكر اسمه- إن البلتاجي كان يعمل أثناء توليه مسؤولية اللجنة في العمل على تحسين وضع المسجونين في كافة سجون الجمهورية معيشيا وإنسانيا وصحيا.

وأضاف في تصريحات خاصة لموقع "الجزيرة مباشر" أن فريقا برئاسة البلتاجي زار سجن العقرب عام 2013 فقابلتهم قيادات السجن بداية بالترحاب وتحدثوا عن ظروف أشبه بالأوضاع الفندقية يعيش فيها المسجونون ظنا منهم أن الزيارة مجرد إعلامية لكنهم فوجئوا برغبة أعضاء المجلس في الاطلاع على الملفات القانونية للسجناء والدخول إلى العنابر لرفع الحالة على الواقع فتبدلت حالة الترحاب بحالة من التجهم على حد وصف البلتاجي لمكتبه الإعلامي وقتها.

يضيف البلتاجي – على لسان مكتبه الإعلامي – "وقفنا نسأل المساجين الجنائيين من خلف الحواجز الحديدية عن ظروف معيشتهم فكانت الإجابات مزدحمة وأصوات الاستغاثات قوية فتقدم رئيس المباحث من الدكتور البلتاجى قائلا : " يا باشا هيصدعوك ومش هتلاقى اختلاف عن ما قلت بالمكتب" فاقترب البلتاجي من الحواجز الحديدية الفاصلة بين الوفد وبين المساجين قائلا لهم "أنا هسمع كل واحد عاوز يقول أي حاجة وهادخل ليكم جوه هتتطلعوا رجالة ولا في حركات غير مسئولة؟".

فتعالت الأصوات "احنا نشيلك في عنينا يا دكتور محمد أنتم ظلمتم مثلنا وستشعرون بنا".