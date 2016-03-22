السيسي ينتقد مثقفي مصر: في رقبتي 90 مليون

السيسي يجتمع مع 24 كاتبا وأديبا

انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المثقفين المصريين، ودعاهم إلى مغادرة مربع النظرية إلى التطبيق، وقال أثناء لقائه عدد من الأدباء والكتاب: "كلامكم نظري، وليس على أرض الواقع"، ودعاهم إلى بذل مزيد من الاتصال بالشارع لمعرفة مشاكله الحقيقية، وكم التحديات التي تواجهه.

وقال مخاطبا المثقفين:" في رقبتي 90 مليون وحريص على التوازن بين أمنهم واستقرار الدولة، وبين تأمين الحقوق والحريات" وأضاف: "أكافح من أجل استقرار القرار المصري.. وأنا مش رئيس مصر ولكن ابنها".

وأكد السيسي أنه لا أحد يستطيع البقاء في موقع الرئاسة أكثر من الفترة المقررة.

وأضاف خلال اللقاء بحضور وزير الثقافة حلمي النمنم، أن الثورتين لهما آثار إيجابية وسلبية ولكن البعض يغفل الآثار السلبية ووجود ثمن لها.

وفي اللقاء الذي استمر لمدة 3 ساعات، بحضور 20 كاتبا و4 كاتبات، طالب السيسي المثقفين بالتواصل مع الشارع لمعرفة مشاكله، وقالت الكاتبة فريدة النقاش إن المثقفين طالبوا السيسي بإسقاط مادة ازدراء الأديان، واستخدام صلاحياته في الإفراج عن إسلام بحيري وأحمد ناجي.

وقالت ان السيسي بدأ اجتماعه بسؤال: "هل الأمة العربية في مرحلة انحطاط أم صعود؟"، فرد المثقفون: "هناك صراع بين الانحطاط والصعود، إلا أن جميع الحاضرين أكدوا أن الأمة العربية بمرحلة صعود رغم كل التحديات المحيطة". فرد السيسي على المثقفين، قائلا: "كلامكم نظري، وليس على أرض الواقع"، ودعاهم إلى بذل مزيد من الاتصال بالشارع لمعرفة مشاكله الحقيقية، وكم التحديات التي تواجهه.

ووصف الكاتب محمد سلماوي اللقاء بالصريح، وقال ان السيسي طالب المثقفين بوضع تصورات عملية لتحقيق الأهداف التي قدموها في أحاديثهم، والمشاركة في حل المشاكل التي يتحدثون عنها، ويطرح أفكارهم حول كل منها، وأضاف: "حول الرئيس الاجتماع من "مكلمة" إلى مشروع عمل تقوم به مجموعات متخصصة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية من أجل الوصول إلى حلول عملية تنهض بالبلد وتحقق لها الازدهار". واشار الى أن الحاضرين طالبوا السيسي بالإفراج عن إسلام بحيرى وأحمد ناجى وإلغاء حكم فاطمة ناعوت.

من جانبه قال الكاتب صلاح عيسى تم التعرض لقضايا الحريات وحبس الكتاب والشباب الذين يظلون بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي، ومنظمات المجتمع المدني ومشكلاتها، وقالت الكاتبة فريدة النقاش، إن المثقفين طالبوا بحل مشكلة البطالة وحل مشكلة الحريات والنشر وقانون التظاهر، وطالبوا بالإفراج عن إسلام بحيرى وأحمد ناجى، وإلغاء ما يسمى قانون ازدراء الأديان، والاهتمام بقضية المجتمع المدني رقم 173 المنظورة أمام القضاء بتهمة التمويل الأجنبي، وكذلك إنشاء صندوق البطالة.

ولفتت إلى أن السيسي اتفق مع المثقفين على أن مواصلة العمل، وأن يقيموا ورش عمل لإعادة هيكلة هذه التوصيات التي تقدموا بها، وإعادة تقديمها مرة أخرى للرئاسة، وطالب بتوسيع الاجتماع الدوري مع المثقفين، وألا يقتصر على بعض الأشخاص، كما طالب المثقفين بالاهتمام بمشكلات الشارع وعدم الاقتصار على مشكلات الكتاب فقط.

وقال الكاتب ضياء رشوان أن السيسي طلب خلال اللقاء بوضع خارطة طريق جديدة للبلاد تتبني حلولًا للمشكلات التي تواجه البلاد في ملفات الشباب والإعلام وحقوق الإنسان والحريات العامة والأداء الاقتصادي.

وكشف الكاتب صلاح عيسى، ان السيسي علق على مداخلات المثقفين بأن "مصر ستعبر المرحلة الحالية، وستتجاوز المأزق، وستخرج من عنف الزجاجة، بتعاون الشعب مع الدولة، وكذلك المثقفين، ودعانا إلى عدم القلق، والمثابرة".

وأكد الحضور على الصلة الوثيقة بين المشكلات الاقتصادية وبين تدهور السلوك الاجتماعي وانتشار الفكر المتطرف، منوهين إلى أن جهود الإصلاح الاجتماعي وتجديد الخطاب الديني يتعين أن تتزامن مع التوصل إلى حلول عملية للمشكلات الاقتصادية.

وحضر اللقاء مع السيسي كلا من:

حلمي النمنم – وزير الثقافة الحالي

جابر عصفور – وزير الثقافة الأسبق.

محمد صابر عرب – وزير الثقافة الأسبق.

فاروق جويدة – عضو المجلس الأعلى للثقافة.

يوسف القعيد – عضو المجلس الأعلى للثقافة.

أحمد بهاء الدين شعبان – عضو المجلس الأعلى للثقافة.

صلاح عيسى – عضو المجلس الأعلى للثقافة.

ضياء رشوان – رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية

فريدة النقاش – كاتبة ومفكرة.

عبد الله السناوي – كاتب ومفكر.

محمد سلماوي – كاتب ومفكر.

وحيد حامد – كاتب.

إبراهيم عبد المجيد – كاتب ومفكر.

محمد المنسي قنديل – أديب ومفكر.

يوسف زيدان – كاتب ومفكر.

جلال أمين – كاتب ومفكر.

يسري الفخراني – كاتب

محمد المخزنجي – كاتب ومفكر.

السيد يس – كاتب ومفكر.

أحمد عبد المعطى حجازى – كاتب ومفكر.

إقبال بركة – كاتبة ومفكرة.

سكينة فؤاد – كاتبة ومفكرة.

نبيل فاروق – كاتب ومفكر.

لميس جابر – كاتبة ومفكر.

يوسف معاطى- كاتب ومفكر.