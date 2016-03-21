حذف "البرادعي" من المناهج .. احترام للدولة أم اغتيال لرموزها

الدكتور محمد البرادعي

أثارت إزالة صورة الدكتور محمد البرادعي من أحد المناهج الدراسية المصرية كواحد من الحاصلين على جائزة نوبل ، أثارت حالة من الجدل خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي .

فالدكتور البرادعي وعلى الرغم من عدم كتابته شيئا عن الموضوع إلا أنه أعاد تغريد ما دونته الإعلامية ليليان داود على حسابها عبر تويتر حيث قالت : " لا ينتقص من مقام عالم حذف اسمه من كراسة وورق، بل يعيبك أن يذكر التاريخ جهلك" .

وكانت تقارير إعلامية مصرية قد نقلت عن معلمي اللغة العربية بالصف الخامس الابتدائي تأكيدهم حذف اسم وصورة الدكتور محمد البرادعي من كتاب اللغة العربية للعام الحالي بعد أن كان في الأعوام السابقة من بين الأسماء التي يدرسها الطلاب باعتبارهم حاصلين على جائزة نوبل .

وكانت وزارة التربية والتعليم قد حذفت أجزاء من المناهج التعليمية في وقت سابق تتعلق بثورة "العصافير" ضد "الصقور" وبررت الوزارة حذفها للقصة بسبب تناولها لحرق الصقور بيد العصافير كانتصار لثورتهم وشبهت القصة بما حدث مع الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي لقي مقتله حرقا على يد تنظيم الدولة جدلا واسعا .

من جانبه برر المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم بشير حسن حذف اسم البرادعي من قائمة الحاصلين على نوبل في منهج اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي بقوله "اتخذنا القرار بعد وصول العديد من الشكاوى لمكتب تطوير المناهج من قبل أولياء أمور الطلاب تطالب بحذف اسم وصورة الدكتور البرادعي".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية المحلية: "من أرسلوا الشكاوى ليسوا مجرد بعض الأشخاص الغاضبين من البرادعي ، لكن مصر كلها زعلانة من البرادعي، لكن أنا لست مقتنعًا بهذا الكلام، ولا يجب تزييف التاريخ وجاري التحقيق في الأمر" على حد وصفه.

نور كتبت عبر حسابها على تويتر " يفوق استيعاب الجهلة الحاكمين حقيقة أن د. #البرادعي شخصية دولية لا يستطيع أحد من كان أن ينكر أو يجحد إسهاماته ومكانته" .

وقالت إيمان الخطيب : " #البرادعي شتم النخبة وقال عليهم ما قال مالك في الخمر..ولسه بيبرروا له ومعتبرينه أيقونة الثورة"

وكتب ابن الوادي : " جمال عيد زعلان انهم شالوا #البرادعي من الكتب التعليمية لأنه تاريخ لا يمكن تجاهله نفس جمال عيد كان بيطالب بحذف مبارك من الكتب التعليمية" .

وكتبت شهد : " بعدما شالوا #البرادعي من كتاب الحاصلين على جائزة #نوبل يا ريت ما ينسوش سيادة اللواء #عبد العاطي #كفته الحاصل ع جائزة الطب الكوني".