الإخوان المسلمون: حضور في 52 دولة

تشهد جماعة الإخوان المسلمين، في ذكرى مرور 88 عامًا على تأسيسها (في 22 من مارس/آذار 1928)، حضوراً كبيرًا في 52 دولة عربية وأوربية وآسيوية وأفريقية، وفي دول أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا، عبر انتشار فكري وخيري، أو هياكل تنظيمية لمؤسسات أو أحزاب أو جماعات، حسب مصادر تاريخية وتنظيمية.

ورغم ذلك الانتشار الواسع، تواجه الجماعة أزمة حادة في دولة التأسيس (مصر)، عقب الإطاحة بأول رئيس إخواني مدني منتخب، محمد مرسي، من منصب الرئاسة المصرية، في 3 من يوليو/ تموز 2013، في انقلاب قاده عبد الفتاح السيسي.

غير أن انتشار جماعة الإخوان المسلمين يعتبر "معطلاً"، حسبما ترى مصادر عدة تنتمي إليها، والذين يفسرون ذلك بأن الجماعة "تحترم العلاقات بين الدول والشعوب، وليس هناك ارتباط تنظيمي أممي عالمي يربطها، بخلاف ما يعرف عن التنظيم الدولي للجماعة".

التعرف على أماكن الجماعة وأسماء حركاتها المرتبطة فكريًا أو تنظيميًا، يبدو كحقل ألغام، وهناك تحفظات كثيرة على إعلان تواجدهم كتنظيم، أثناء البحث في التواجد الإخواني حول العالم.

محمد سودان، المسؤول البارز بجماعة الإخوان المسلمين (موجود بلندن)، قال: إن جماعة الإخوان المسلمين تتواجد في 85 دولة حول العالم، بين حركات ومؤسسات مرتبطة فقط بالفكرة أو التنظيم، وفق روابط تتبع الجماعة في تلك الدول، مشيرًا أن الجماعة حريصة على دورها الدعوي والخيري في العالم لا سيما أفريقيا".

وأرجع التحفظات الكثيرة حول إعلان تواجد تفصيلي لتنظيم الإخوان في العالم، "حرصًا على عدم استفزاز دول، أو تعريض المؤسسات أو الحركات للمضايقات، بهذا الإعلان".

وبحسب الموسوعة التاريخية للإخوان، والحديث مع مصادر بالجماعة، كان التواجد الإخواني على النحو التالي:

أولا: عربيًا (22 دولة)

يتباين وجودها فيها، ما بين محظور وغير معلن، أو يسير على أفكارها.

1- مصر (دولة الأم)

تأسست عام 1928 على يد حسن البنا، تحت اسم "جماعة الإخوان المسلمين"، وتم حلها من جانب القضاء والسلطة الحاكمة ثلاث مرات في 1948 و1954 و2013، ووصل محمد مرسي القيادي المنتمي لها للسلطة كرئيس للبلاد في يونيو/ حزيران 2012، قبل أن يطاح به بعد عام، وفي ديسمبر/ كانون ثان، 2013، اعتبرتها السلطات المصرية "جماعة إرهابية"، فيما رفضت الجماعة القرار واعتبرته "مسيسًا".

2- سوريا

نشأت في ثلاثينات القرن العشرين، تحت اسم "جماعة الإخوان المسلمين"، وأصبحت محظورة في السبعينات، قبل أن تعود وتعلن هويتها مجددًا مع ثورة الشعب السوري عام 2011، وتعلن عن وجودها الداخلي، ومشاركتها مع القوى المناهضة لنظام "بشار الأسد".

3- فلسطين

انطلقت الجماعة في فلسطين عام 1935، قبل أن تصدر بيانها الأول عام 1946، وأنشأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في 1987، كحركة تحرر وطني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

4- الأردن

تأسست كجماعة باسم "الإخوان المسلمين"، عام 1945، ولها تواجد قوي بالأردن، وأعلنت أنها لا تتبع التنظيم الأم، وفق قرار شوري اتخذته في الآونة الأخيرة.

5- الجزائر

تأسست عام 1976 كتنظيم يسمى "الموحدون"، وفق الموسوعة التاريخية للجماعة، وتعتبر حركة "مجتمع السلم"، التي تأسست عام 1990، أكثر الأحزاب الجزائرية تأثرا بالإخوان المسلمين، وهي المعبرة عن الجماعة الآن بعد أن شهدت انشقاقات داخلية.

6- السعودية

زارها مؤسس الجماعة حسن البنا في ثلاثينات القرن الماضي، وتم الترحيب به رسميًا، وانتشر فكر الإخوان بعدها في الخمسينات والستينات، لكن وفق موسوعة الإخوان التاريخية، عبر شبكة الإنترنت "في السعودية تيار فكري يؤثر ويتأثر، ولا يستطيع أحد أن يقدم دليلا على أنه نشأ كتنظيم خاص بالسعوديين على شاكلة التنظيمات في الدول الأخرى"، لكن السلطات السعودية أدرجتها في 7 آذار/ مارس 2014 على قائمة "الجماعات الإرهابية".

7- البحرين

نشأت عام 1941، تحت مسمى "نادي الطلبة" قبل أن تتحول إلى جمعية "الإصلاح"، ثم "المنبر الوطني الإسلامي"، ولها مشاركة نيابية.

8- سلطنة عُمان

تأسست الجماعة في نهاية السبعينات، وفي التسعينات، واجهت اتهامات بتكوين تنظيم سري مناهض للدولة، وصدرت أحكام بإعدام البعض وسجن آخرين، وأصدر السلطان قابوس بن سعيد وقتها في 1995 قرارا بالعفو عن القيادات، قبل أن تتحول إلى تيار فكري.

9- الإمارات

تأسست في نهاية الستينات، تحت اسم "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي"، واتهمت في 1994 بدعم "الإرهاب في مصر"، وتم تجميد عمل الجمعية، وحل مجالس إدارتها. واتهمت قيادات محسوبة على الجماعة في 2012 بمحاولة الاستيلاء على الحكم، وصدرت ضدهم أحكام متفاوتة في 2013، ولم يعد لها وجود ظاهر في البلاد حالياً.

10 – قطر

تقول الموسوعة التاريخية للجماعة إن "الامتداد الإخواني في قطر في مراحله الأولى بدأ بصورة الامتداد الفكري، لا سيما في الفترة بين 1960 – 1980، وشكّل تنظيمًا صغيرًا في السبعينات، لكن سرعان ما أعلن حل ذاته في 1999، وما زال قائماً في إطاره الفكري دون التنظيمي.

11- الكويت

تأسست في 1952 كجمعية دينية لا تتدخل في السياسة، ما بين أسماء جمعية "الإرشاد الإسلامية"، ثم "جمعية الإصلاح"، قبل أن تشكل حركة سياسية باسم "الدستورية الإسلامية" (حدس) في 1991.

12- اليمن

انطلقت في بداية خمسينات القرن الماضي، وتأسس حزب "التجمع اليمني للإصلاح" عام 1990، وشارك في الثورة التي أطاحت بالرئيس علي عبد صالح، وله تواجد قوي الآن في مواجهة الحوثيين.

13- ليبيا

نشأت منذ الستينات، لكنها كانت محظورة حتى سقوط الرئيس السابق معمر القذافي، وأعيد تشكيل حزب "العدالة والبناء" عقب سقوط الأخير، كذراع سياسية للجماعة التي تحمل اسم "الإخوان المسلمين في ليبيا".

14- لبنان

تعمل بشكل رسمي منذ ستينيات القرن الماضي تحت اسم "الجماعة الإسلامية".

15- العراق

تأسست عام 1949 كجمعية إسلامية، تحت اسم "الأخوة الاسلامية" حتي عام 1954، ثم أغلقت بعد ذلك، وأعادت الجماعة عملها داخل العراق بتنظيم سري عام 1989، وبعد الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين من قبل الاحتلال الأمريكي وحلفائه العراقيين، ظهرت الجماعة في أشكال حزبية أبرزها "الحزب الإسلامي العراقي".

16- تونس

تأسست عام 1972، تحت اسم "الجماعة الإسلامية"، ثم تحولت عام 1981 إلى "حركة الاتجاه الإسلامي"، ثم حولت اسمها إلى حركة "النهضة" سنة 1988، وعادت للمشهد السياسي بعد ثورة تونس التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، وتؤكد دائمًا عدم تبعيتها تنظيميا للإخوان.

17- السودان

وفق موقع جماعة الإخوان الرسمي بالسودان، والموسوعة التاريخية للجماعة، تأسست الجماعة في الخمسينات، وتوالى عليها قيادات عدة وآخرهم علي جاويش. يعرف من تاريخ الجماعة بالسودان، أنها تعرضت لانشقاقات واختلافات فكرية عديدة.

18- موريتانيا

تأسست عام 1978، تحت اسم "الجماعة الإسلامية"، وهي معترف بها، إلاّ أن السلطات الرسمية رفضت طلب تأسيس حزب سياسي للجماعة في 1991، وفي العام 2005 تمت الموافقة على حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، وهو محسوب فكريا على جماعة الإخوان.

19- المغرب

نشأت حركة الإخوان بالمغرب في الستينيات على يد الرمز الإسلامي، عبدالكريم الخطيب، وفق الموسوعة الإخوانية، ثم كان حضورها السياسي عبر حزب "العدالة والتنمية" في 1998، الذي شكل الحكومة عام 2012، وينفي الحزب علاقته تنظيميًا بجماعة الإخوان.

20- الصومال

حركة الإصلاح، تأسست عام 1978، وشهدت عدة انشقاقات، وهي موجودة حتى الآن، وفق الموسوعة التاريخية للإخوان

21- جيبوتي

تأسست عام 1932، تحت اسم "الإخوان المسلمين"، و شكّلت الجماعة كأفراد وبالتعاون مع أحزاب معارضة أخرى "التجمع الوطني".

22- جزر القمر

لم يتشكل فيها أي تنظيم معلن للإخوان، رغم تواجدها فيها، وفق تصريحات نقلها يوسف ندا، مفوض العلاقات الخارجية السابق بجماعة الإخوان المسلمين.

ثانيا: أفريقيًا (5 دول)

1- نيجيريا

بدأت علاقات بين نيجيريين وجماعة الإخوان في الأربعينات، وتعد جماعة "تعاون مسلمي نيجيريا" هي الأقرب للإخوان المسلمين، التي نشأت في مدينة إيوو، بتاريخ 17 رمضان 1414هـ 1994م، وفق الموسوعة التاريخية للإخوان.

2- السنغال

تأسست جماعة "عباد الرحمن" على نهج الإخوان المسلمين، عام 1978م، وفق موسوعة التاريخية للإخوان.

3- جنوب أفريقيا

يتواجد فيها الإخوان كتيار فكري، وزارها مؤخرا قيادات بارزة من الإخوان، منهم محمود حسين، ويحيي حامد.

كما يتواجد الإخوان في كل من غانا وكينيا، كتيارات فكرية ودعوية وخيرية، مع تحفظات من المصادر عن باقي تواجد الإخوان في الدول الأفريقية.

ثالثا: آسيويًا (8 دول)

1-ماليزيا

يعتبر الحزب الإسلامي الماليزي (باس) الذي تأسس 4 أبريل/ نيسان 1956، هو الأقرب لفكر جماعة الإخوان، والذي له تأثير قوي في الحياة السياسية الماليزية.

2- باكستان

تبرز الجماعة الإسلامية معبرة عن فكر جماعة الإخوان، وفي أوائل الأربعينات أنشا أبو الأعلى المودودي، الجماعة الإسلامية بباكستان، واعتبرتها الجماعة الأقرب لها.

3- بنغلاديش

تبرز الجماعة الإسلامية كأحد الجماعات البارزة التي تتبني أفكار جماعة الإخوان المسلمين، ويقول موقعها الرسمي إن قياداتها تواجه أحكاما بالإعدام ومضايقات واسعة من الحكومة.

4- إيران

جماعة الدعوة والإصلاح في إيران، هي الأقرب للإخوان. تأسست بداية انتصار الثورة عام 1979، وتقول الجماعة إنها مستقلة ولا تتبع تنظيم الإخوان، لكنها مؤمنة بأفكاره.

5- أفغانستان

في العام 2002 في كابول أسست جمعية جديدة باسم (الجمعية الأفغانية للإصلاح والتنمية الاجتماعية – الإخوان المسلمون) حيث كانت امتداداً طبيعياً للمركز الثقافي الإسلامي الأفغاني في بيشاور الذي تأسس سنة 1991، وفق الموسوعة الإخوانية.

كما أن لجماعة الإخوان امتداد في اندونيسيا وكشمير، واليابان، وتنشط بالعمل الخيري والدعوي، وفق مصدر مسؤول بالجماعة.

رابعًا: (أوربيًا 13 دولة)

يبرز تواجد الإخوان المسلمين من جنسيات عربية وآسيوية عدة، عبر 13 دولة أوروبية هي:

1- بريطانيا

يتواجد الإخوان بشكل فكري كبير، ولهم مكتب إعلامي مشهور بلندن، ولهم تأثيرات في مؤسسات حقوقية وخيرية ودعوية.

2-ألمانيا

في خمسينات القرن الماضي، بدأت الإخوان تواجدا في ألمانيا عبر مفكرها الأبرز الراحل سعيد رمضان، وكونت الجمعيات وأبرزها الجمعية الإسلامية (تأسست عام 1958)، وللإخوان تواجد فكري ودعوي في ألمانيا حتى يومنا هذا.

3- أستراليا

يتواجد الإخوان كتيار دعوي وخيري عبر مؤسسات غير حكومية.

4- روسيا

يتواجد فيها الإخوان كتيار فكري دعوي ليس تنظيمي.

5- تركيا

يتواجد الإخوان فيها كتيار فكري، وليس تنظيمي، وكانت لقيادات الإخوان علاقات وثيقة بقيادات رسمية تاريخية مثل السيد نجم الدين أربكان، وتقول الإخوان إنها ليست لها تنظيمًا هناك.

6- البوسنة والهرسك

تقول موسوعة جماعة الإخوان المسلمين، إنه كان للجماعة تواجد دعوي وخيري إبان أزمة التسعينيات التي شهدتها البوسنة (حرب البوسنة)، وما زالت للآن لها دور في الإطار الدعوي والتربوي والخيري.

وأضاف مصدر مسؤول بالإخوان، إن الجماعة متواجدة في دول أوروبية أخرى منها، إيطاليا، وفرنسا، وأسبانيا، وسويسرا، والدنمارك، والسويد، وفلندا.

(خامسا) أمريكا الشمالية

يبرز تواجد الإخوان في الولايات المتحدة الأمريكية، كتيار فكري ودعوي ضمن مؤسسات عديدة، ووفق الموسوعة التاريخية للجماعة، فقد بدأت نشاطها المبكر عبر "رابطة الشبان المسلمين" التي تأسست عام 1963.

(سادسا) أمريكا الجنوبية (3 دول)

الجماعة موجودة في عدد من دول أمريكيا الجنوبية مثل، البرازيل، وتشيلي، وفنزويلا، بحسب مصدر مسؤول بجماعة الإخوان، مبيناً أن "جنسيات عربية مختلفة منتمية لفكر الإخوان، تقوم بعملها في إطار دعوي وخيري لا يخرج عن ذلك".

وتتخذ جماعة الإخوان من مصر مقرا رئيسيا لها، وله فروع عديدة مرتبطة بها بشكل مباشر وغير مباشر في البلدان المذكورة آنفاً ، وتتكون من "مكتب إرشاد" بمصر، وهو بمثابة أعلى جهاز تنفيذي بالجماعة، ويليه "مجلس شورى" بمثابة جهة رقابة على المكتب، وتتوزع مكاتب إدارية على مستوى المحافظات بكل قطر، فضلا عن مكتب إرشاد عالمي يطلق عليه "الهيئة التنفيذية العليا" للجماعة، أو ما يطلق عليه إعلاميا "التنظيم الدولي".