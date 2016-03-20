مصر.. الجاني مجهول لدى النيابة في مقتل طالب وثقته الكاميرات

بعد ما يقرب من عامين على مقتل محمد رضا الطالب بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، قررت نيابة جنوب الجيزة حفظ التحقيقات بحجة عدم التوصل إلى هوية الجناة.

النيابة قالت إن تقارير الطب الشرعي أكدت إصابة رضا بطلقات من خرطوش من على بعد ثمانية أمتار وأخرى من على بعد أربعة أمتار، مشيرة إلى أن الإصابة بالخرطوش جاءت من داخل الكلية وليس من خارجها ولذلك حفظت التحقيقات، ما يوحي بتبرئتها ساحة قوات الشرطة.

تعود الأحداث إلى الثامن والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني 2013، حين اعتدت قوات الأمن بقنابل الغاز وطلقات الخرطوش على جامعة القاهرة لتفريق مظاهرات للطلاب.

وتقول الوقائع وفق شهادات الشهود وبيانات الجامعة ولقطات الفيديو التي وثقت الأحداث إن الطالب محمد رضا مات داخل أسوار كلية الهندسة في جامعة القاهرة، على يد قوات الشرطة.

وكانت جامعة القاهرة قد أكدت في بيان وقت الحادث أن مقتل الطالب جاء نتيجة إطلاق قوات الأمن للخرطوش على طلاب الجامعة.

الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة اتهم قوات الأمن المصرية بالاعتداء على الطلاب بالسلاح ما أدى إلى مقتل الطالب، وطالب وقتها بتقديم الجناة إلى العدالة.

ووثق زملاء للطالب القتيل لحظة مقتل الطالب بالفيديو، وهو ما قدمته فاتن المغازي والدة الطالب للنيابة كدليل لإدانة الداخلية، لكن النيابة تُصر على الانحياز إلى رواية وزارة الداخلية، وإخفاء الأدلة، بحسب ما تقوله والدة الطالب.

الوالدة المكلومة لم تكتف بتقديم الأدلة للنيابة؛ بل إنها قدمت شكوى ضد مدير الأحداث الطارئة في نيابة جنوب الجيزة للنائب العام المساعد لشؤون التفتيش القضائي تتهمه بإخفاء أدلة القضية والتواطؤ مع الداخلية.

والأدلة هي كاميرا البنك الأهلي فرع كلية الهندسة، كانت النيابة قد تسلمتها وتجاهلت تفريغها لأنها تثبت عدم وجود ضرب على الطلاب من داخل كلية الهندسة على حد قول والدة الطالب محمد رضا، مضيفة، في حديث صحفي، أن النيابة تجاهلت أقوال المصابين الذين أصيبوا بالخرطوش في الواقعة نفسها لأسباب غير معروفة.

ليس محمد رضا وحده من سقط برصاص الداخلية سواء داخل الجامعات أو خارجها، فبحسب "مرصد طلاب حرية" فإن 228 طالبا وطالبا سقطوا قتلى في الفترة من 3 يوليو/تموز 2013 وحتى 11 فبراير 2015، بينما يقبع 3242 قيد الاعتقال، وفق المرصد نفسه.