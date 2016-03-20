أزمة اليهود الإثيوبيين تخلخل النظام السياسي الإسرائيلي

مظاهرة لليهود الفلاشا-أرشيف

تدفع أزمة اليهود الإثيوبيين النظام السياسي الإسرائيلي إلى حالة من التأزم بين اليهود الغربيين والشرقيين خاصة الإثيوبيين، تجلى ذلك برفض دفن الكثير منهم في مقابر يهودية، باعتبارهم غير يهود، ورفض نقل دمائهم "غير النقية إيديولوجيا"، إذ لا يجوز استخدام دماء غير يهودية عند اليهود، ما أثار حالة من الشقاق التي تعصف بالمجتمع الفسيفسائي الإسرائيلي.

ويتهم اليهود الإثيوبيون النظام السياسي الإسرائيلي بالتمييز ضدهم، ما دفعهم للخروج في مظاهرات رفعوا فيها شعارات "أوقفوا المعاناة، اوقفوا التمييز، اوقفوا العنصرية" وحملوا لافتات كتبت عليها شعارات مماثلة وصورا لأقاربهم في إثيوبيا. وهتفوا "أطفالنا وآباؤنا في إثيوبيا" وساروا إلى جانب سكان كبار في العمر يرتدون الزي التقليدي الإثيوبي. ويبلغ عدد الإثيوبيين الإسرائيليين نحو 135 ألف شخص.

وشارك آلاف اليهود الإثيوبيين في مسيرة في القدس بعد أن ألغت الحكومة خططا تسمح لأقاربهم بالهجرة إلى إسرائيل، متهمين الحكومة بممارسة التمييز بحقهم.

وصوتت الحكومة الإسرائيلية في تشرين الثاني/نوفمبر على السماح بهجرة نحو 9100 من الإثيوبيين المعروفين باسم الفلاشا مورا، المتحدرين من يهود إثيوبيين اعتنقوا المسيحية عنوة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

ولكن في السابع من آذار/مارس أبلغ مسؤول من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعضاء البرلمان بإلغاء القرار لأسباب تتعلق بالميزانية. وقدرت الشرطة ومنظمو المسيرة عدد المشاركين فيها بنحو ألفي شخص، وانتهت المسيرة عند مكتب نتنياهو.

ونقلت إسرائيل معظم اليهود من إثيوبيا ما بين عامي 1984 و1991 ،عبر جسر جوي من السودان إبان حكم الرئيس جعفر النميري، بموجب قانون العودة الذي يضمن منح الجنسية الإسرائيلية لجميع اليهود، إلا أن هذا القانون لا يسري على الفلاشا مورا.

وقال مكتب نتنياهو إنه يعمل على جلب "المسنين والذين يعيشون وحدهم من الفلاشا مورا إلى إسرائيل لتحسين اوضاعهم". إلا أنه قال إن "التعديل الاخير على قانون الميزانية لا يمكن الحكومة من التعهد بالتزامات كبيرة تتعلق بالميزانية خلال السنوات المقبلة دون تنظيم الموارد المالية". وقال إنه ستجري مناقشة المسالة خلال الأشهر المقبلة في إطار مناقشات الميزانية، مؤكدا أنه يعتبر لم شمل الفلاشا مورا مع عائلاتهم قضية "ذات أهمية إنسانية واجتماعية".

جدير بالذكر أن العصابات اليهودية قامت بتهجير وطرد ملايين الفلسطينيين من ديارهم عند احتلالهم لفلسطين عام 1948، وارتكبت عددا كبير من المجازر الدامية بحق الشعب الفلسطيني، وبعد قيام إسرائيل استمرت ممارسة السياسة نفسها التي تهدف لتفريغ فلسطين من الفلسطينيين وإحلال مهاجرين يهود مكانهم، ومن بينهم اليهود الإثيوبيين الذي لا تربطهم أية صلة بفلسطين.