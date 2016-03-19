الفساد يضع الأمم المتحدة تحت النار

الجمعية العامة للأمم المتحدة -أرشيف

تتعالى الأصوات التي تطالب بإصلاح الأمم المتحدة، والتخلي عن البيروقراطية والمحسوبية وسوء الإدارة، واستقطاب كفاءات جديدة وتغيير نظام التوظيف الذي عفا عليه الزمن، إلى جانب اتهامات بالرشوة.

فقد اتهم مسؤول سابق بالأمم المتحدة شغل مناصب رفيعة لعشرات السنين المنظمة الدولية "بسوء الإدارة الهائل" قائلا إنها أخفقت في تعزيز المبادئ التي قامت على أساسها.

وأوضح "أنتوني بانبيري" الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة لمكافحة وباء الإيبولا في غرب إفريقيا رأيه في عمود افتتاحي في موقع صحيفة نيويورك تايمز على الإنترنت. وكان بانبيري قد أشرف على إنشاء بعثة الأمم المتحدة لإنهاء برنامج الأسلحة الكيماوية السوري. وقال "فيما يتعلق بمهمتها ككل فإن الأمم المتحدة تخفق بسبب سوء الإدارة الهائل".

ووصف بانبيري بيروقراطية الأمم المتحدة وكيف أن توظيف كفاءات جديدة يتطلب 213 يوما على الأقل ومن المقرر أن تمتد لأكثر من عام وفقا لنظام توظيف جديد. وقال "غالبا الوسيلة الوحيدة لتعجيل الأمور هي كسر القواعد".

ووصف بانبيري كيف أنه من أجل فهم أساليب الدفن غير الآمن والتي كانت سببا في نصف حالات الإيبولا تعاقد مع عالمة انثروبولوجيا "ثبت أنها تساوي ثقلها ذهبا."

وأشار بانبيري إلى "الحد الأدنى من المحاسبة" في الأمم المتحدة وأشار كمثال لذلك إلى كبير موظفي بعثة ضخمة لحفظ السلام "غير الكفؤ بشكل واضح". وقال "حاول كثيرون التخلص منه ولكن نظرا لعدم وجود جريمة خطيرة فمن المستحيل بشكل فعلي عزل شخص في الأمم المتحدة.

"لا أعرف فردا واحدا من الأعضاء الميدانيين الدوليين عُزل أو حتى عوقب بسبب سوء أدائه خلال السنوات الست الماضية". ويبدو أن هذه إشارة إلى بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في منطقة دارفور السودانية التي تمزقها الحرب .

ففي ديسمبر/ كانون الأول 2014 عرقلت روسيا طلبا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا كي تعزل الأمم المتحدة كبير موظفي بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام وهو روسي الجنسية.

وقالت "عائشة البصري" وهي متحدثة سابقة باسم البعثة في ذلك الوقت إن الدبلوماسي الروسي مسؤول عن حجب معلومات عن مقر الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشأن هجمات الحكومة السودانية على مدنيين وقوات حفظ السلام في دارفور.

وقال بانبيري إن أحد أسوأ أمثلة إخفاقات الأمم المتحدة كان في جمهورية افريقيا الوسطى حيث واجهت قوات حفظ السلام الدولية ومن بينهم جنود من الأمم المتحدة بارتكاب انتهاكات جنسية وعمليات اغتصاب.

ورد "ستيفان دوجاريك" المتحدث باسم الأمم المتحدة بأن الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون ملتزم بتحسن كفاءة المنظمة. وقال إن إصلاح منظمة أُعدت قواعدها بشكل حقيقي في 1945 عملية معقدة.

على صعيد متصل كشف مدعون أمريكيون عن اتهامات جنائية جديدة ضد امرأة من أصل صيني قالوا إنها تورطت في مؤامرة لدفع رشاوى لرئيس سابق للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتواجه المدعى عليها "جوليا فيفا وانغ" اتهامات بدفع رشوة تبلغ 500 ألف دولار على الأقل لشراء منصبين دبلوماسيين لزوجها الراحل ولرجل أعمال صيني آخر. واتهمت "وانغ" بغسل الأموال والتآمر لارتكاب غسل الأموال، ويواجه عدد من المدعى عليهم اتهامات جنائية بشأن ما وصفه الادعاء بمخطط لدفع أكثر من مليون و300 ألف دولار في صورة رشاوى لجون آش السفير السابق بالأمم المتحدة من أنتيجوا وباربودا والذي كان يتولى رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 2013 إلى 2014.