الحرب بين "الحشد والدولة" تشرد 3.3 مليون عراقي

مهجرون عراقيون – أرشيف

تطحن الحرب ملايين العراقيين الذين يعانون من التهجير والتشرد من مدنهم وقراهم، ويعاني المهجرون العراقيون من ظروف معيشية بالغة السوء، بسبب الحرب بين الحشد الشعبي وقوات بغداد من جهة وتنظيم الدولة الاسلامية من جهة أخرى.

وأدت الحرب إلى نزوح أكثر من 3.3 ملايين نسمة منذ العام 2014 عندما استولت الدولة الإسلامية على مساحات واسعة من شمال وغرب العراق علاوة على نزوح نحو مليون عراقي خلال أعمال العنف الطائفي في العراق عامي 2006 و2007.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق ليز جراندي إنها تخشى على سلامة الأسر الهاربة من القتال بين القوات الحكومية العراقية وتنظيم الدولة الإسلامية قرب مدينة هيت الواقعة على بعد 130 كيلومترا غربي بغداد. وقالت جراندي: "لا تستطيع الأمم المتحدة الدخول (إلى كل المناطق) ونشعر بقلق بالغ من أن بعض الأسر التي تهرب موجودة في مناطق قريبة جدا من الخطوط الأمامية."

من جهتها قالت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، إن آلاف المواطنين فروا من العمليات العسكرية والمعارك الدائرة بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في محيط مدينة الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار.

ويتجه الفارون نحو المناطق التي تسيطر عليها الحكومة العراقية، في أحدث موجة نزوح منذ اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية لمناطق شمالي وغربي البلاد، صيف عام 2014 وسيطرته على مناطق شاسعة منها.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة "ضياء صلال" في بيان إن 4 آلاف و556 أسرة، نزحت من مناطق هيت، وكبيسة، والزنكورة، والقرية العصرية، والسفرية وسجلة، في محيط الرمادي من جهتي الشمال والغرب، مبيناً أن الأسر النازحة توجهت إلى مناطق تابعة لناحية "الوفاء" في الأنبار، تحت سيطرة القوات العراقية ومقاتلي العشائر السنية.

وأجرى رئيس ديوان الوقف السني، رئيس اللجنة الحكومية المشرفة على إعادة النازحين، عبد اللطيف الهميم، جولة بين الأسر النازحة. وقال الهميم: إن لجنته تواصل إغاثة النازحين، وتأمين احتياجاتهم الأساسية، إلى حين انتهاء العمليات العسكرية، وتهيئة الظروف المناسبة لعودتهم. واستعادت القوات العراقية مدينة الرمادي في كانون أول/ديسمبر الماضي من تنظيم الدولة الإسلامية، وتعمل الحكومة على إزالة مفخخات التنظيم، وإعادة إعمار البنى التحتية المدمرة، تمهيدا لعودة السكان. ولفت الهميم أن عددا من المناطق داخل الرمادي باتت آمنة ومهيأة لعودة السكان، مثل القطانة، وسوق الورار، وحيي السوق، والملعب، مشيراً ن كل المناطق في الرمادي ستكون جاهزة لاستقبال سكانها النازحين بحلول العاشر من أبريل/نيسان المقبل.

واجتاح تنظيم الدولة الإسلامية شمالي وغربي العراق، وسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي صيف العام 2014، اثر انهيار الجيش العراقي. ومنذ ذلك الوقت نزح نحو 3.2 ملايين عراقي من تلك المناطق، هربا من تنظيم "الدولة" والعمليات العسكرية العنيفة، ونجحت القوات العراقية لاحقا، وبمساندة مقاتلين متحالفين معها من الشيعة والصحوات، وغارات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من استعادة نحو 40% من الأراضي التي سيطر عليها التنظيم. وتجري عمليات إعادة النازحين عادةً ببطء شديد، بسبب تدمير أجزاء واسعة من البنى التحتية، والخدمات والدور السكنية.