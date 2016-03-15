"تويتر" يشهد معركة بين مندوبي مصر والولايات المتحدة

سامنثا باو – السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة

أثار تصويت مندوب مصر لدى الأمم المتحدة ضد المقترح الأمريكي بـ "ترحيل المتورطين من قوات حفظ السلام في حالة الاشتباه في ارتكابهم جرائم جنسية " أثار حالة من السجال الدبلوماسي بين مندوبي مصر والولايات المتحدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بدأتها السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة،

التي وصفت موقف القاهرة بـ«المُحزن»، وهو ما علق عليه السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بتغريدة قال فيها: «ما هو محزن أن تمرر ممثلة دائمة بمجلس الأمن قرارًا للشهرة والتطلعات الشخصية».

وقد دخلت فرانشيسكا والش، المسؤولة عن ملف الانتهاكات الجنسية بمنظمة اللاجئين الدولية، على خط المواجهة قائلة في تغريدة عبر "تويتر" : "الأمم المتحدة تصوت على قرار ضد الانتهاكات الجنسية من قبل قوات حفظ السلام، 14-0، العار على مصر التي امتنعت".

الموقف المصري أثار حالة من الجدل بدوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي فكتب محمود حجازي "جرائد العالم طلعت النهاردة كلها بتبرز خبر بعنوان " مصر تدافع عن التحرش الجنسي لقوات حفظ السلام " .. والحمد لله بعد ما أخبارنا في أخر 6 شهور بيتم تداولها في سياق بلد الاختفاء القسري وقضية ريجيني والبرلمان الأوربي اللي بيدين مصر وبيطالب بوقف المساعدات .. النهاردة ضفنا ليها الدفاع عن الاعتداءات الجنسية"

وقالت rkskye عبر تويتر : مصر تتبنى الاعتداء الجنسي ؟ إذا كنتم لا تحبون تحمل المسؤولية عليكم العثور على وظيفة أخرى .

وكتب شلبي : "كفاية فضايح ، كل ما بتتكلموا بتزيدوا البلة طين ، إحنا مقدرين إنكم لازم تتكلموا وخلاص بس مش كده يعني"

وكان المقترح الأمريكي يقضي بترحيل أي وحدة من قوات حفظ السلام من البلد الذي تخدم فيه، حال الاشتباه في قيام أحد أفرادها أو أكثر بارتكاب انتهاكات جنسية، إضافة إلى استبعاد تام لقوات أي دولة لا تتخذ إجراءات ضد جنودها المتهمين.

ويأتى القرار في ضوء اتهامات تواجهها بعض قوات حفظ السلام في عدة دول، لا سيما إفريقيا الوسطى، بالقيام بانتهاكات جنسية تجاه شعوب تلك البلدان، وحدد المقترح الأمريكي ثلاثة شروط يُفعّل في أي منها قرار ترحيل الوحدات المتورطة، فيما حاولت مصر التقدم بتعديل على المقترح، يشترط توافر الشروط الثلاثة مجتمعة ليتم اتخاذ القرار بالترحيل في موقف لم يحظ بالقبول من الدول الأعضاء.

ففي حين صوتت 14 دولة لصالح القرار امتنعت دولة واحدة وهي مصر عن التصويت لصالحه.