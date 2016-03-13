خيارات التفاهم والمواجهة بين مصر وحماس

قيادات من حماس إلى القاهرة – أرشيفية

تتباين الآراء حول ما إذا كانت زيارة وفد قيادي رفيع المستوى من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى القاهرة ستفتح صفحة جديدة من التفاهم بين الطرفين، أو أن التوتر سيبقى سيد الموقف بين الطرفين. وإمكانية البحث عن خيارات ممكنة لتفكيك حالة التأزم بينهما.

ويذهب محللون سياسيون، إلى اعتبار زيارة وفد "حماس" إلى القاهرة، بعد أيام من اتهامها بالمشاركة في اغتيال النائب العام المصري السابق "هشام بركات" بمثابة "مقاربة حتمية" بين الطرفين. وأن القاهرة تدرك أنها لا يمكنها استبعاد حماس من المعادلة الفلسطينية، رغم العداء المعلن للحركة من أقطاب الحكم في مصر.

وقال ثابت العمور، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، إن "مصر تعلم أن حماس لا يمكن إسقاطها أو تجاوزها في أي معادلة تتعلق بفلسطين". وأضاف: أن "الزيارة جاءت في إطار تحولات إقليمية وعربية، وتوقيت غاية في التعقيد خاصة أنه لم يمض أكثر من أسبوع على اتهام وزير الداخلية المصرية لحماس، بالمشاركة باغتيال النائب العام المصري". واستبعد أن يكون اتهام القاهرة لـ"حماس"، بمثابة "ضغوط" عليها قبل زيارة اليوم، وقال : "لا أعتقد أن القاهرة ستضغط على حماس بهذه الطريقة، ولو كانت الحركة متورطة بالفعل في أي عملية لما كان ممكن أن تتم دعوتها إطلاقا، وغياب الأدلة أضعف الرواية المصرية". وقال، إن "ما تريده حماس من مصر أكبر مما تطلبه الأخيرة، ولكن لا أستبعد أن تكون هناك شروط كبيرة تريدها القاهرة من الحركة، من بينها محاولة التفكير في مرحلة ما بعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

وتوقع العمور، أن تفضي هذه الزيارة لتحولات على الأرض أولها وأهمها فتح معبر رفح، ووقف التحريض الإعلامي ضد "حماس" ويضم أعضاء المكتب السياسي، محمود الزهار، خليل الحية، عماد العلمي، نزار عوض الله.

على صعيد متصل قال طارق فهمي، رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط الأكاديمي بجامعة القاهرة، إن "زيارة حماس للقاهرة مرتبطة بتقريب وجهات النظر بين الجانبين في عدد من الملفات المهمة، والتعرف علي المواقف الآنية منها". وأضاف: أن "ملفات المصالحة الفلسطينية، وما حدث من مباحثات لإنهاء الانقسام في الدوحة مؤخرًا، إلى جانب التعرف على مناقشة شروط حماس بخصوص فتح معبر رفح ستكون عناوين رئيسية للقاء المرتقب بين المسؤولين المصريين ووفد الحركة".

وقال: إن "المقاربة تبدو حتمية بين مصر وحماس". ورأى أن للحركة "طبيعة خاصة" في مصر، وبعدا قانونيا وسياسيا، منذ أن طعنت الحكومة المصرية على حكم اعتبار حركة "حماس" إرهابية، العام الماضي. من جانبه، قال "مصطفى كامل السيد" أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن "مصر تحرص بحكم ثقلها في الملف الفلسطيني أن تعود علاقتها مع حماس، كما أن الحركة حريصة على ذلك".

وأشار،إلى أن "حماس" ستكون حريصة على توضيح حقيقة الاتهامات التي تلقتها مؤخرًا، بجانب مناقشة قضية فتح معبر رفح، وبحث عوائق المصالحة الفلسطينية بشكل عام . على ذات الصعيد، رأى "مختار غباشي" نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه ليس من مصلحة مصر، اتخاذ "حماس" عدوا، فالحوار معها مهم، لأنها قطب مؤثر، ومن الصعب أن تكون خارج نطاق أية معادلة.

وحول ما يمكن اعتباره ازدواجية في الموقف المصري بين اتهام "حماس" واستقبالها، قال :"في السياسة والعلاقات الخارجية كل شيء متاح وقابل للنقاش والتفاهم والحديث".

وتوترت العلاقات بين حماس ومصر، عقب إطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب بمصر "محمد مرسي"، في 3 من يوليو/ تموز 2013، حيث كانت الحركة تتمتع بعلاقات قوية مع القاهرة، إبان فترة حكمه. وأدى التوتر بين الجانبين، إلى وقف مصر رعايتها لاستضافة حوارات المصالحة الفلسطينية بين حركتي "حماس" و"فتح"، وشددت الخناق على الحركة، بتدمير أنفاق التهريب أسفل الحدود الفلسطينية المصرية، وإغلاق معبر رفح البري على الحدود بين عزة ومصر.

وكان وزير الداخلية المصرية "مجدي عبد الغفار" قد اتهم الاسبوع الماضي، حركة حماس "بتدريب ومتابعة عناصر إخوانية، شاركت في تنفيذ عملية اغتيال النائب العام السابق، في يونيو/ حزيران 2015". وهو ما نفته "حماس"، وجماعة الإخوان المسلمين.