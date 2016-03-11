بالصور: أهالي معتقلين مصريين ينامون بالطرقات للقاء ذويهم

نشرت الصفحة الرسمية لرابطة أسر معتقلي سجن العقرب بمصر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مجموعة من الصور تكشف عن معاناة أسر المعتقلين أثناء زيارة ذويهم.

وسجن العقرب هو أحد السجون المصرية مقره بمحافظة القاهرة وتقول منظمات حقوقية إنه يضم آلاف المعارضين اعتقلتهم قوات الأمن منذ الثالث من يوليو تموز 2013.

ويقول أفراد من أسر المعتقلين أنهم يعانون أثناء زيارتهم لذويهم في السجن حتى أن بعضهم يتم اعتقاله خلال الزيارة، إضافة إلى قضاء ساعات طويلة في الشارع انتظارا لزيارة لا تتجاوز مدتها دقيقتين وفي كثير من الأحيان يتم إلغاؤها.

كما تتعرض أسر معتقلين أثناء الزيارة وبحسب حقوقيين إلى اعتداء لفظي وتحرش من أفراد الأمن بالسجن.

صفحة رابطة أسر معتقلي سجن العقرب و مواقع أخرى نشرت صورا لنساء و أطفال ينامون في الشارع رغم برودة الطقس أمام باب السجن انتظارا للقاء ذويهم.

أسر المعتقلين أمام بوابة السجن من 12 صباحا للزيارة في 12 ظهرا

أم و إبنتاها غلبهم النوم أثناء الانتظار

أحد ابناء المعتقلين يذاكر دروسه في الشارع أمام السجن

أهالي معتقلين ينامون على رصيف بعد طردهم من أمام بوابة السجن

همس و هيا ابنتا الصحفي المعتقل حسن القباني