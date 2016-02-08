"زيكا" ينشر الذعر بالبرازيل وتشوهات غير مسبوقة للمواليد

أصاب خبراء الذهول من حالات تشوه المواليد وصغر حجم الرأس لشدة تشوهات المواليد جراء فيروس زيكا، الذي نشر الذعر في البرازيل، وتشهد دول أمريكا اللاتينية تعبئة على نطاق واسع لمكافحة البعوض الناقل للفيروس.

وكثف الأطباء في البرازيل والولايات المتحدة مشاوراتهم خلال الأسبوعين الأخيرين لمواجهة هذه التداعيات، فيما وجد بعض كبار المتخصصين في تشوه المواليد نماذج غير عادية من تلف مخ المواليد من خلال فحوص الأشعة المقطعية.

وفيما لا يزال من غير الواضح مدى دقة هذه الفحوص في تصوير حجم التشوه تشير المشاهدات الأولية لهؤلاء الأطباء إلى أنه لا يزال أمامهم شوط طويل قبل طمأنة أهالي الأطفال والمجتمعات بشأن دواعي القلق المتعلقة بالفيروس الذي يشتبه بارتباطه بحالات تشوه المواليد.

تشوهات شديدة للرأس

طفلة في البرازيل يشتبه بإصابتها بفيروس زيكا-رويترز

وقال وليام دوبينز عالم الوراثة بمستشفى سياتل للأطفال "نحن في مرحلة جمع أكبر قدر من المعلومات السريعة عما شاهدناه. والحالات التي تمكنت من مشاهدتها أولية للغاية لكنها تنطوي على تشوهات شديدة فيما يتعلق بصغر حجم الرأس".

وينتقل فيروس زيكا من خلال البعوض ويتسبب في أعراض بسيطة في نحو 20 في المئة من الحالات فيما لا تظهر أي أعراض على معظم الأشخاص. لكن تزايد حالات صغر حجم الرأس بين المواليد في البرازيل مع تفشي المرض أدى إلى انطلاق جهود دولية لاستكشاف العلاقة بين الفيروس وتشوه المواليد.

الصحة العالمية تعلن الطوارئ

وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين الماضي أن عدوى زيكا الفيروسية تمثل حالة طوارئ دولية تحدق بالصحة العامة بسبب الاشتباه في ارتباطها بآلاف من حالات تشوه الأجنة فيما تسعى المنظمة للتصدي لهذا الخطر.

تراجع نمو المخ

وقضى دوبينز 30 عاما في بحوث صغر حجم الرأس وعلاج ما يستتبعها من تراجع في نمو المخ فيما استعانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بخبرته لتفهم الوباء الآخذ في الانتشار.

وقال إنه استعان بمجموعة صغيرة من خبراء الوراثة والمتخصصين في حالات تشوه الأجنة وناظر في الآونة الاخيرة فحوص الأشعة المقطعية لعدد من حالات الأطفال التي بعث بها زملاؤه في البرازيل فيما أصيب جميع الخبراء بدهشة بالغة لمدى حجم التشوه.

وقال فرانك ايسبر خبير الأمراض المعدية في مستشفى رينبو للأطفال في كليفلاند إنه يتوقع موجة دراسات على زيكا وصغر حجم الرأس ما قد يأتي بصورة أكثر وضوحا خلال النصف الأول من العام الجاري.

اضطرابات "البله المغولي"

وهناك حالات معروفة كثيرة من تشوه المواليد تتعلق باضطرابات وراثية مثل متلازمة داون أو البله المغولي وحرمان الجنين من الاكسجين وإصابات الأجنة الناجمة عن الفيروسات أو إدمان الأمهات للكحوليات.

وقال دوبينز إن حياة بعض المواليد لا تتجاوز بضعة أشهر أو عشر سنوات على الأكثر نتيجة لهذه التشوهات ويعتمد ذلك على مدى الاستعانة بالرعاية الطبية الملائمة.

نوبات من الصرع

وقال أطباء آخرون إن بعض الحالات الحادة تتطلب علاجا من نوبات الصرع وعلاج تشوهات بدنية وتنفسية وأخرى تتعلق بالتخاطب ما يتطلب رعاية يومية خاصة بالأكل والمشي.

وأضاف الأطباء إن الأطفال الذين ولدوا بتشوهات خلقية منها صغر حجم الرأس بالبرازيل يعانون أيضا من تلف خطير يتعلق بالقدرة على الإبصار وربما القدرات السمعية أيضا.

تجارب لإنتاج أجسام مضادة

ويعتزم الباحثون إجراء تجارب على الحيوانات لإنتاج أجسام مضادة للقضاء على الفيروس الذي يشتبه في أنه تسبب في تلف المخ لدى أكثر من أربعة آلاف طفل في البرازيل. وكان نفس المنهج البحثي قد استخدم في علاج الايبولا.

تعبة واسعة في أمريكا اللاتينية

وتشهد دول أمريكا اللاتينية تعبئة على نطاق واسع السبت لمكافحة البعوض الناقل للفيروس خصوصا في هندوراس والبرازيل البلد الاكثر إصابة والذي بدأ فيه كرنفال ريو.

وأعلنت هندوراس يوما وطنيا لمكافحة "البعوض النمر" الذي ينقل أيضا حمى الضنك وتشيكونغونيا الاستوائيتين. كما أعلنت هذا الأسبوع حالة طوارئ وطنية بعد تسجيل قرابة 3700 حالة إصابة منذ أواسط ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي البرازيل، يتنقل عسكريون وعاملون في قطاع الصحة منذ أيام بين المنازل لتوزيع منشورات وإعطاء إرشادات للسكان. وتتوقع السلطات قدوم قرابة مليون سائح إلى ريو دي جانيرو في نهاية هذا الأسبوع بمناسبة بدء الكرنفال الشهير. وسجلت في البرازيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 1,5 ملايين حالة إصابة و404 حالات أطفال يعانون من صغر الجمجمة و3760 حالة أخرى يشتبه بارتباطها بالفيروس في مقابل 147 حالة مؤكدة في مجمل العام 2014.

القضاء على البعوض الناقل

وحذرت مديرة منظمة الصحة في الدول الأمريكية كاريسكا ايتيين من أن "حل المشكلة سيتم عبر القضاء على البعوض المسؤول عن نقل الفيروس"، وذلك إثر اجتماع طارئ لوزراء صحة 14 دولة من أمريكا اللاتينية تعهدوا التعاون للقضاء على الفيروس.

انتشار العدوى في 26 بلدا

وبعد انتشار العدوى في 26 بلدا أصبحت القارة الأمريكية المنطقة الأكثر إصابة بالفيروس الذي تشبه عوارضه الانفلونزا البسيطة ويمكن بالتالي تجاهلها مع أن عواقبها يمكن أن تكون خطيرة وأحيانا مميتة.

وأعلنت كولومبيا الدولة الثانية الأكثر ثلاث حالات وفاة الجمعة نسبتها إلى الفيروس، موضحة أن الحالات الثلاثة سبقتها أعراض متلازمة غيلان- باري العصبية التي تظهر على شكل ضعف أو شلل تدريجي في الأطراف.

زيكا فيروس مميت

وحذرت مديرة المعهد الوطني للصحة مارثا لوثيا اوسبين من "ظهور حالات أخرى"، مشددة على أن "العالم بدأ يدرك أن زيكا يسبب الوفاة، ربما ليس بأعداد كبيرة لكنه مميت".

وهذه المرة الأولى التي ينسب فيها مسؤول حكومي حالات وفاة إلى فيروس زيكا، الذي يشتبه أيضا بأنه يسبب تشوهات خلقية خصوصا صغر الجمجمة ما يؤخر النمو العقلي للأطفال لاحقا.

لا علاج حتى الأن

ولا يوجد أي علاج أو لقاح للعلاج من فيروس زيكا الذي كان قد اكتشف في غابة زيكا بأوغندا عام 1947 ورصد في البرازيل لأول مرة العام الماضي وانتشر من هناك إلى 26 دولة على الأقل في الأمريكيتين.

وأعراض المرض بالفيروس بسيطة منها إحمرار العينين وارتفاع درجة حرارة الجسم والطفح الجلدي فيما لا تظهر الأعراض على نحو 80 في المئة من المصابين بالفيروس.

ينتقل عبر الجنس واللعاب والبول

والفيروس الذي لا يزال مجهولا تقريبا ولا لقاح له، يمكن ان ينتقل عبر الاتصال الجنسي كما تبين بعد إعلان عن حالة من هذا النوع في الولايات المتحدة في الأيام الاخيرة، كما أن باحثين برازيليين اكتشفوا أن الفيروس يظل نشطا في اللعاب والبول. إلا ان العلماء يصرون على أن البعوض لا يزال العامل الأول في انتشار الفيروس.