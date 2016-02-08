الفيروس "زيكا" يثير الرعب بعد إعلان وصوله إلى مصر رسميا

البعوضة الحاملة للفيروس زيكا – رويترز

أثار إعلان وزير الصحة في مصر "د.أحمد عماد الدين" عن أن البعوضة الناقلة للفيروس "زيكا" دخلت مصر وأنها تنتشر على نحو محدود في محافظتي المنيا وأسيوط، حالة من الرعب في المحافظتين.

وجاءت تصريحات وزير الصحة في برنامج "أنا مصر" على "الفضائية المصرية" حيث قال إن البعوضة الحاملة للفيروس "زيكا" موجودة الآن في محافظتي المنيا وأسيوط، مؤكدا أن الوزارة تشن حملة قوية لمواجهتها ومحاصرتها حتى يتم القضاء عليها نهائيًا من خلال "الطب الوقائي". وطالب وزارات التعليم والزراعة وإدارة الطب البيطري بعمل خطة قومية لمواجهة البعوضة والتخلص منها، حسب جريدة الشروق المصرية.

من جهته قال وكيل وزارة الصحة بالمنيا "نصيف الحفناوي" إن تصريحات الوزير تحمل شفافية وتطمينا للمواطنين، بتأكيده أن البعوضة الناقلة لـ"زيكا" موجودة في المنيا وأسيوط، وإعلانه عن قيام الوزارة بحملة غير مسبوقة للقضاء عليها في أماكنها من خلال إدارة الطب الوقائي بالوزارة. حسب الصحيفة ذاتها.

وقال الحفناوى "إن وزير الصحة لم يختلق رواية، بل تحدث عن حقيقة تاريخية، حين أعلن أن الفيروس زيكا لم يظهر حديثا بل موجود منذ أربعينيات القرن الماضي، وأماكن انتشاره في أمريكا الجنوبية، إلا أننا فوجئنا بإعلان منظمة الصحة العالمية أن الفيروس أصبح موجودا بشكل كبير فى أمريكا، وأنه أصبح طارئة صحية تهدد الأمن الصحي العالمي".

وقال وكيل وزارة الزراعة بالمنيا كامل شاهين إن "المديرية تتخذ خطوات استباقية بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري لمواجهة المرض، وإن المديرية سوف تنظم حملات لرش المصارف المائية ومناطق تجمع البعوض في نطاق المحافظة، وإنه سوف يتم التواصل على مستوى المديريات الثلاث لاتخاذ إجراءات احترازية وحملات مجمعة". وأكدت مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا أمل العسيلي، أن "المديرية بدأت فعلا في تنفيذ حملات رش البعوض في البرك والمستنقعات، خاصة وأن "الناموس" يتكاثر في هذه الأيام ويسبب عدة أمراض".

وكان مرض غامض قد حصد أرواح 21 مصرياً وأصاب العشرات في عدة قرى بمحافظة أسيوط جنوبي البلاد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وتبين أنها حمى الضنك الناتجة عن انتشار بعوض "الزاعجة" الناقل أيضا للفيروس زيكا.

من جانبه نفى "د.خالد مجاهد" المتحدث باسم وزارة الصحة، انتشار الفيروس زيكا في مصر، مؤكدًا أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، وأن الفيروس لم يدخل البلاد حتى الآن. وأضاف مجاهد في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" المذاع على فضائية "أون تي في" اليوم الاثنين، أن تصريح وزير الصحة بأن البعوضة الناقلة لزيكا موجودة في المنيا وأسيوط كلام صحيح، ولا يوجد به جديد. حسب جريدة الوفد.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة الصحة قوله: إن البعوضة تنقل المرض عندما تلدغ شخصا مصابا به، وتنقله لشخص آخر معافي، موضحًا أن إجراءات مكافحة البعوض تتم بأسلوب دقيق لأن الموضوع ليس "هزارا"، حيث تم تشديد الإجراءات على منافذ المطارات والموانئ من خلال غرف الحجر الصحي.

وأوضح مجاهد أن هناك حملات مكثفة من القطاع الطبي الوقائي يتم من خلالها مكافحة البعوضة بالرش والمبيدات، بالإضافة إلى تغطية المصارف، نافيًا التصريحات التي تناقلتها عنه وسائل الإعلام أمس الأحد، بأن البعوضة تعيش في المياه النظيفة فقط، ومؤكدًا أنه تفاجأ بهذا الكلام.