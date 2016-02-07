مصر: في ذكرى "مذبحة الدفاع الجوي" الأولتراس يتوعد

"دور في التاريخ واقرأ الحكاية، الحق بينتصر آخر الرواية، سامع النداء دمك دين علينا، وفي يوم الحساب هنجيبه بإيدينا، صرخة العشرين إحنا مكملين".

كلمات خطها أعضاء رابطة أولتراس وايت نايتس قبل الذكرى الأولى لمذبحة استاد الدفاع الجوي في الثامن من فبراير/شباط عام 2015 والتي راح ضحيتها 20 مشجعا من مشجعي النادي الزمالك بعد أن تم حبس الجماهير في أحد الممرات المؤدية لاستاد الدفاع الجوي بالقاهرة ثم أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والذي أدى لموت عدد منهم اختناقا جراء استنشاق الغاز، ومن استطاع الهرب من رائحة الغاز لم يتركه تدافع الكتل البشرية الهاربة من الاختناق ليلقى حتفه دهساً تحت الأٌقدام.

الصفحة الرسمية لرابطة "وايت نايتس" عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أعلنت إحياء ذكرى المذبحة، التي لم يقدم إلى المحاكمة فيها سوى بعض أعضاء الرابطة والمشجعين، على عكس ما وثقته الكاميرات وقتها من تورط عناصر الشرطة في إطلاق الغاز بكثافة، وتأكيد الطب الشرعي على مقتل أفراد الرابطة جراء استنشاقهم الغاز والتدافع .

البيان الذي حمل عنوان "وعاد شباط الأسود" أكد أن ما حدث في استاد الدفاع الجوي كان جريمة مدبرة ومكيدة لجماهير الزمالك وتم استدراجهم إليها، وقتل فيها من قتل وسجن من سجن، ولفقت الاتهامات دون حق للأبرياء على حد وصف البيان.

وأعلن البيان أنه سيتم إحياء ذكرى أحداث استاد الدفاع الجوي، يوم الاثنين المقبل، ليتم خلالها تكريم ضحايا الغدر.

"صرخة العشرين" هو عنوان الأغنية التي أطلقتها الرابطة في الذكرى الأولى للمذبحة ، حيث تحول هذا العنوان إلى هاشتاج زحف نحو قمة التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعات قليلة من إطلاقه.

وكان أعضاء "الوايت نايتس" قد نجحوا في تحدي مرتضي منصور بتعليق لافتة كبية أمام بوابة النادي صباح أمس السبت كتب عليها " مرتضي منصور القاتل .. عاوزينه " ضمن فعاليات وتحركات تقوم بها الرابطة بمناسبة الذكرى الأولى لضحايا الدفاع الجوي.

وتتهم الرابطة مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك بالمسؤولية المباشرة عن تلك الأحداث لتحريضه المسبق على مواجهة الشرطة لأعضاء الرابطة وعدم سماحه ببيع تذاكر تلك المباراة بين الزمالك وإنبي وتوزيعه التذاكر على معارفه بحسب الرابطة.

وتصدر هاشتاج #افتح_بنموت على موقع تويتر في مصر بمناسبة الذكرى الأولى لما يعرف "بمذبحة الدفاع الجوي والتي راح ضحيتها 20 من مشجعي نادي الزمالك.

وكتب الأخ الرفيق على تويتر "في بلدنا القتله بيستضيفوهم في القنوات و الميديا و بيدخلوا مجلس الشعب"

وكتبت منى سيف "اوعى تنسى و خليك فاكر .. قتلوا اخواتنا و قالوا تذاكر"، بينما قال ناشط مش سياسى: "20 شاب ماتو في الاستاد بسبب انهم مش معاهم تذاكر، ومنفذ المذبحة اصبح عضو في البرلمان ورئيس لجنة حقوق الانسان".