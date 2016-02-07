غضب تركي من واشنطن.. والنظام يضيق الخناق على حلب

قوات أمريكية في قاعدة رميلان الكردية السورية – أرشيفية

صعد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" لهجته حيال الولايات المتحدة الأمريكية وعبر عن غضبه من دعمها لأكراد سوريا داعيا واشنطن إلى الاختيار بين تركيا و"إرهابيي كوباني". في الوقت الذي تتقدم فيه قوات الأسد المدعومة من الأكراد والحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني والمليشيات الشيعية العراقية ، بغطاء جوي روسي، باتجاه مدينة تل رفعت إحدى أهم معاقل الفصائل المقاتلة في ريف حلب الشمالي التي تبعد مسافة 20 كلم عن الحدود التركية.

أردوغان: على أمريكا الاختيار

وانتقد أردوغان بشدة زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى "التحالف الدولي ضد الجهاديين" بريت ماكغورك إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تسيطر على عين العرب "كوباني" السورية، وقال "لقد زار كوباني فيما ينعقد مؤتمر جنيف وتسلم لوحة من ما يسمى قائد وحدات حماية الشعب". وأضاف الرئيس التركي "كيف يمكننا أن نثق (بكم)؟ هل أنا شريككم؟ أم إرهابيو كوباني؟".

وشاركت "وحدات حماية الشعب" الكردية، الجناح المسلح لحزب الاتحاد الديموقراطي، بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في التصدي قبل عام لهجوم تنظيم الدولة الإسلامية على كوباني القريبة من الحدود التركية بعد معركة شرسة استمرت أشهرا.

مواقف معقدة بين المتحاربين

وتعقد الموقف أكثر بين الأطراف المتحاربة في سوريا بعدما وجهت المعارضة اتهامات لوحدات حماية الشعب الكردية، المدعومة أمريكيا، بتنسيق الهجمات على فصائلها مع قوات الأسد وحلفائها في الهجوم الجديد.

وتعتبر أنقرة "وحدات حماية الشعب" الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني الذي يقود تمردا منذ العام 1984 على الأراضي التركية، وقال أردوغان إن "حزب الاتحاد الديمقراطي تنظيم إرهابي. حزب الاتحاد الديموقراطي هو نفسه حزب العمال الكردستاني"، مذكرا بأن "العمال الكردستاني" مصنف "إرهابيا" من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي.

ولم يدع حزب الاتحاد الوطني الديموقراطي الحزب الكردي الأبرز في سوريا، إلى مفاوضات جنيف التي علقت حتى أواخر شباط/فبراير الحالي، بسبب رفض تركيا الداعمة للمعارضة السورية والهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن لقاء موسع لأطياف المعارضة السورية السياسية والعسكرية، مشاركته.

أنقرة قلقة من التمدد الكردي

وتبدي الحكومة التركية خشيتها من ان يسمح الدعم العسكري الأمريكي للأكراد السوريين، الذين يسيطرون على جزء كبير من أقصى الشمال السوري على طول الحدود التركية، بتوسيع نفوذهم غربا.

استعداد تركي لاستقبال اللاجئين

وفيما يتعلق باللاجئين أعربت انقرة عن استعدادها لاستقبال آلاف السوريين الذين يعيشون وفق منظمات إنسانية أوضاعا "يائسة" إثر فرارهم من معارك عنيفة تقدم خلالها قوات الأسد بغطاء روسي في ريف حلب الشمالي. وقال نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموس إن "تركيا بلغت أقصى إمكاناتها في استقبال اللاجئين. لكن في نهاية المطاف ليس لهؤلاء الأشخاص أي مكان آخر يلجأون إليه. إما سيموتون تحت القنابل أو سيقتحمون حدودنا". وتستضيف تركيا حاليا مليونين و700 ألف لاجئ.

ومنذ الاثنين غادر عشرات آلاف المدنيين معظمهم من النساء والاطفال مدينة حلب بسبب المعارك العنيفة الدائرة بين قوات الأسد المدعومة من الروس والحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني والمليشيات الشيعية العراقية.

35 لاجئا سوريا على الحدود

ومنذ الخميس وصل 35 ألف شخص إلى ضواحي مدينة إعزاز على بعد خمسة كيلومترات من الحدود التركية وفقا لآخر تقديرات حاكم ولاية كيليس "سليمان تبيز". ويتوقع أن يصل العدد الى 70 ألف على الاقل.

وحتى الان لم تسمح لهم تركيا بدخول أراضيها عبر أونجو بينار. ويعيشون في شروط يائسة وسط طقس بارد في مخيمات اقيمت في منطقة حدودية وتؤمن لهم منظمة إسلامية تركية غير حكومية مساعدات عاجلة. وصرح مسؤول تركي بأنه سمح بنقل مجموعة صغيرة من الجرحى إلى الجانب التركي لتلقي العلاج.

الرئيس التركي: أبوابنا مفتوحة

وأعلن الرئيس التركي أن بلاده مستعدة لفتح حدودها أمام اللاجئين السوريين. وقال "يسد النظام الطريق على قسم من حلب، إذا وصلوا إلى أبوابنا وليس لديهم خيار آخر، وإذا كان ذلك ضروريا، فسنضطر إلى السماح لإخواننا بالدخول".

ولم يحدد أردوغان متى امكانية فتح الحدود فيما لا يزال معبر أونجوبينار (باب السلامة من الجهة السورية) مغلقا أمام النازحين. وقال مسؤول تركي، رفض الكشف عن اسمه، إن "الحدود مفتوحة للحالات الطارئة" مشيرا إلى "دخول سبعة جرحى الجمعة إلى تركيا وآخر يوم السبت لتلقي العلاج".

أوضاع إنسانية يائسة

وفر آلاف السوريين من بلداتهم وقراهم باتجاه الحدود التركية. تحت وطأة المعارك في ريف حلب الشمالي إثر هجوم عنيف لقوات الأسد، وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فر أكثر من 40 الف مدني من بلدات وقرى استعادتها قوات النظام خلال هجومها في شمال حلب. كما فر آخرون من بلدات واقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة بسبب القصف الجوي الكثيف.

قصف 3 مستشفيات

ووصفت رئيسة بعثة منظمة أطباء بلا حدود إلى سوريا موسكيلدا زنكادا وضع النازحين السوريين الذين تجمع القسم الاكبر منهم في محيطة مدينة اعزاز بـ"اليائسة". وأشارت إلى عدم توفر أماكن كافية لإقامة النازحين بالإضافة إلى نقص في المياه ومشاكل في الصرف الصحي في مناطق عدة. وتحدثت عن قصف تعرضت له ثلاث مستشفيات تدعمها المنظمة في ريف حلب الشمالي.

الأسر في العراء والطرقات

وقال مأمون الخطيب، مدير وكالة شهبا برس في حلب، "نصبت حوالي 500 خيمة على الجانب السوري، ورغم ذلك فان أعداد الأسر التي افترشت العراء، إن كان على الطرقات أو في البساتين وحتى المساجد أكثر من تلك التي حصلت على خيمة تأويها"

تل رفعت هدف قوات الأسد

ميدانيا تواصل قوات نظام الأسد تقدمها، بغطاء جوي روسي، باتجاه مدينة تل رفعت إحدى أهم معاقل الفصائل المقاتلة في ريف حلب الشمالي التي تبعد مسافة 20 كلم عن الحدود التركية، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "تتواجد قوات النظام السوري حاليا على بعد سبعة كلم عن تل رفعت، أحد اهم ثلاثة معاقل للفصائل الإسلامية والمقاتلة في ريف حلب الشمالي"، والمعقلان الآخران هما مدينة إعزاز إلى الشمال منها ومارع شرقا. وتسيطر الفصائل المقاتلة على تل رفعت منذ العام 2012.

وأوضح عبد الرحمن أن "قوات النظام تتقدم باتجاه الشمال للسيطرة على تل رفعت ومن بعدها إعزاز وهدفها الوصول إلى الحدود التركية لمنع اي تسلل للمقاتلين أو دخول للسلاح من تركيا".

عملية عسكرية واسعة

ويأتي تقدم قوات النظام باتجاه تل رفعت في إطار عملية عسكرية واسعة بدأها منذ أسبوع في ريف حلب الشمالي واستعاد خلالها السيطرة على قرى وبلدات عدة من الفصائل الإسلامية والمقاتلة، كما كسر الحصار المفروض على بلدتي نبل والزهراء.

وتمكنت قوات النظام أيضا من قطع طريق إمدادات رئيسية للفصائل المقاتلة بين الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها في مدينة حلب وتركيا.

تضييق الخناق على حلب

وفي ضوء ذلك، نجحت قوات النظام بتضييق الخناق أكثر على الأحياء الشرقية لمدينة حلب حيث يعيش حوالى 350 الف مدني، وفق المرصد السوري. وتسيطر قوات النظام على محيط مدينة حلب من الجهات الجنوبية والشمالية والشرقية، فيما تتركز الفصائل المقاتلة في الريف الغربي كما في مناطق في الريف الشمالي.

أما تنظيم الدولة الإسلامية فيسيطر على مناطق في الريف الشرقي أهمها مدينة الباب، إحدى معاقله الاستراتيجية، كما في الريف الشمالي للمحافظة. ويتواجد الأكراد بدورهم في الريف الشمالي والشمالي الشرقي حيث تقع مدينة كوباني (عين عرب).

النظام يستولي على داريا

وعلى جبهة أخرى، سيطرت قوات الأسد مساء السبت على المنطقة الفاصلة بين داريا ومعضمية الشام في جنوب دمشق، وفق الإعلام الرسمي والمرصد السوري. وتسيطر فصائل إسلامية على داريا منذ العام 2012 ويقع إلى شمالها الغربي مطار المزة العسكري.وبحسب المرصد، "نجحت قوات النظام بمحاصرة داريا"، آخر معاقل الفصائل الإسلامية جنوب العاصمة دمشق، وتهدف إلى السيطرة عليها لضمان أمن مطار المزة العسكري.

الثوار بين فكي كماشة الأكراد والأسد

ولا يقتصر القتال على قوات الأسد، إذ سيطرت وحدات حماية الشعب الكردية خلال الايام الماضية على قريتي الزيارة والخربة وتلال الطامورة، وبالتالي اصبحت "الفصائل المسلحة بين فكي كماشة، الأكراد، وقوات الأسد"، وذلك رغم "عدم صدور أي تصريح رسمي عن تنسيق كردي – سوري معلن".

وأفاد المرصد السوري عن اشتباكات عنيفة تدور ايضا بين الفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة ووحدات حماية الشعب الكردية من جهة ثانية، وسط تقدم للأخيرة، في قرية العقلمية قرب مطار منغ العسكري.

وفي آب/اغسطس من العام 2013 سيطر مقاتلون من تنظيم الدولة الإسلامية ومقاتلون إسلاميون على هذا المطار العسكري، وانسحبوا منه في شباط/فبراير 2014.

مقتل 35 من قوات النظام

وأفاد المرصد عن مقتل 35 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها بعدما نجح فصيل "جيش الاسلام"، الأهم في الغوطة الشرقية لدمشق، من صد هجوم على بلدة تل صوان.