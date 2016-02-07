"شيبانة" نموذج لمعاناة أبناء سيناء على حدود فلسطين المحتلة

معظم المنازل تأثرت بقصف الطيران المصري للحدود

تتجدد معاناة سكان الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة، وخاصة قطاع غزة المحاصر، بين الإقصاء والتهميش في إطار ما تسميه الدولة "الحرب على الإرهاب" وتزداد المآسي بسبب تكميم الأفواه ومنع الإعلام الحر من التواجد في مناطق شرق سيناء بقرار من الجيش، وتجميد الحد الأدنى من حقوق المواطن في تلك المناطق، ولا صوت يعلو فوق صوت الحرب الدائرة رحاها منذ عامين ونصف العام، من دون النظر إلي معاناة المواطن في حسابات السلطة الحالية.

قرية نجع شيبانة جنوب مدينة رفح تلخص هذه المعاناة، وهي نموذج يختصر نحو الحالة التي تعيشها 20 قرية أخرى ومناطق في شرق سيناء.

تبعد قرية نجع شيبانة 3 كيلومترات عن الحدود الفلسطينية، ويعيش بها أكثر من خمسة آلاف مواطن ينتمون لثلاث قبائل، حيث غالبيتهم من "السواركة والرميلات والملالحة" ويعمل معظم سكان القرية بالزراعة، خاصة أشجار الزيتون والخوخ، ويعيش ثلاثة في المئة من السكان على التهريب كمصدر وحيد للرزق.

برزت قرية شيبانة إعلاميا بعد تنفيذ الجيش حملات عسكرية ارتكبت خلالها مجازر عدة منذ وقوع الانقلاب في 3 يوليو/ تموز 2013 ذهب ضحيتها عدد كبير من الناس، من بينهم أطفال ونساء وشيوخ.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 قامت طائرة من دون طيار بقصف منزل المواطن "أحمد ناصر أبو فريح" والمكون من طابقين، ما أدى لمقتل 11 فردا من الأسرة، وهم صاحب المنزل وزوجتاه وأطفاله الثمانية.

ويوم أمس، 6 من / شباط، قصفت قوات الجيش المتمركزة في كمائن أبو زماط والمهدية وقرية قوز أبو رعد القرية بعدة قذائف، سقطت قذيفة منها على منزل المواطن علي مطير بجوار المعهد الأزهري بوسط القرية، فقتل الطفل محمد على أمطير البالغ من العمر 5 سنوات على الفور إثر اختراق شظايا متفرقه لجسده ، كما أصيب كل من الطفل علي مصطفى البالغ من العمر 6 سنوات، وعبد المعطى مصطفى سلامة البالغ من العمر 8 سنوات، والطفل عبدالعزيز مصطفى سلامة البالغ من العمر 6 سنوات بإصابة خطيرة جراء القصف.

و يقول أحد أقرباء المصابين: ذهبنا إلى مستشفى العريش لمعالجتهم، فقال لنا الأطباء إنهم غير قادرين على فعل شيء لأنهم يحتاجون إلى إجراء جراحات دقيقة لاستخراج الشظايا، وإنه لا توجد في المستشفى الإمكانات اللازمة لإجراء هذه الجراحات ويجب نقلهم لتلقي العلاج بالقاهرة،

وأضاف: "مازلنا ننتظر استجابة من المسؤولين، ومنذ بداية الحرب يموت العديد من المدنيين نتيجة حظر التجوال ومنع سيارات الاسعاف وسيارات المواطنين من نقل المرضى الى المستشفى، وعدم توفر الاجهزة والكوادر الطبية المؤهلة لإجراء العمليات والتعامل مع الحالات الطارئة. ويؤدي ذلك الى وفاة عدد كبير من الجرحى والمصابين واصحاب الامراض المزمنة.

ويشتكي المواطنون من الغياب الكامل للدولة وخدماتها في سيناء، وخاصة المناطق المأهولة بالسكان، حيث ينتشر الفقر بين الغالبية العظمى من السكان الذين يعانون من الاهمال.

ولم تسلم المباني الحكومية بدورها من القصف، فقد تعرض المعهد الأزهري الوحيد في القرية لتعليم الاطفال لقصف بقذائف المدفعية وتوقفت الدراسة فيه منذ عام تقريبا، ما دفع الناس للعودة إلى "الكتاتيب" لتلقي العلم في زمن الحداثة والكمبيوتر.

ويلخص أحد سكان قرية نجع شبانة، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، الموقف بقوله: "نحن نتعرض لعملية اقتلاع و"تطفيش" من ديارنا وأراضينا وبيوتنا، يقطعون عنا الماء والكهرباء، فمنذ عام تقريبا نعيش من دون كهرباء، رغم حاجتنا الماسة لتشغيل المولدات لسحب المياه لري أراضينا الزراعية، فهم يعملون على قتلنا اقتصاديا ايضا، بتخريب مصادر رزقنا، فنحن في مواجهة حرب شاملة، قصف وطائرات وتخريب وإرهاب، وإهمال، فنحن في قلب معركة يتحاربون فيها ونحن ندفع الثمن".