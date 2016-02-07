سجادة السيسي الحمراء تثير انتقادات واسعة

سجادة السيسي الحمراء تثير أنصاره ومعارضيه

أثارت صور السجادة الحمراء التي امتدت لعدة كيلومترات لتسير عليها سيارات موكب الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" أمس (السبت) انتقادات واسعة، امتدت إلى إعلاميين معروفين بولائهم للنظام.

ووصف موقع "التحرير" في تقرير له السيسي بـ"الرئيس المسرف" ورصد خلاله تعليقات من سياسيين ونواب بالبرلمان ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حول تكلفة السجادة، وطولها البالغ، وعدم مناسبتها مع حديث السيسي الدائم للمصريين عن ضرورة التقشف.

كما رصد الموقع مواقف وأحداثا سابقة للسيسي أنفق عليها مبالغ طائلة، برغم دعوته الشعب المصري إلى التقشف، منها إنفاق مبلغ 10 ملايين جنيه مصري للتجهيز لحفل تنصيب السيسي في 8 من يونيو/حزيران 2014.

المشهد نفسه ركز عليه "ياسر الكومي" على موقع بوابة يناير الذي قارن بين حديث السيسي، وقيامه بزيادة مرتبات القضاة والعسكريين، علاوة على الزيادة في البدلات والمعاشات، بينما يعيش الشعب المصري حالة من الفقر المُدقع، ويمر بصعاب ومشقات بالغة السوء.

من جانبه، قدر المحامي الحقوقي "جمال عيد" المسافة التي قطعتها سيارات موكب السيسي على السجاد الأحمر بحوالي 4 كيلومترات، أي نحو 4000 متر طول، وعرض 8 أمتار، يتكلف المتر الواحد خمسين جنيها، وبالتالي تصبح التكلفة الإجمالية للسجاد حوالي مليون و600 ألف جنيه مصري تقريبا. وقارن عيد بين هذه التكلفة مع خبر محاكمة أحد الأطفال لقيامه بسرقة 5 أرغفة خبز.

وعلق الكاتب الصحفي "تامر أبو عرب" قائلا: وبعد أن نزل من سيارته الفارهة التي سارت لمسافة طويلة فوق السجاد الأحمر الثمين، عقد حاجبيه وصرخ بحزم: "احنا مش هنقدر ندعم المية تاني".

وتساءل الإعلامي حسام السكري: "هي دي فعلا سجادة حمرا لسيارات موكب الرئيس؟" مضيفا "ربنا يكتر فلوسكم".

وكتب المفكر محمد سيف الدولة "لم أرَ في حياتي رئيسا مثله يحتقر شعبه ويكرهه ويذله ويعِّيره ليل نهار بأنه يعيش عالة على الدولة، رئيسا يتمادى ويتجبر فى إفقار الناس وإرهاقها معيشيا". مضيفا "بعد الكهرباء والسولار والبنزين، السيسي يُعِّير المصريين بأنه يصرف عليهم يوميا 40 مليون جنيه مياه نظيفة، ويهددهم بان هذا الوضع لن يستمر".

واعتبر المذيع "يوسف الحسيني" المؤيد للسيسي – أن المشكلة في السجاد الأحمر المفروش على الأسفلت لتمشي عليه سيارات موكب الرئاسة ليس في إهدار المال العام ولكن في نفاق المسؤولين للسيسي ، وهو أمر لم تفعله دولة في العالم ولا حتى سلطنة "بروناي" على حد قوله.

لكن الحسيني في الوقت نفسه اعتبر أن السيسي لا يُحاسب على ذلك، وإنما يحاسب عليه "الموظف صاحب تلك الفعلة النكراء العبيطة والتافهة التي تضع الرئيس في حرج".

واستطرد: ماذا لو قالت الصحافة الأجنبية "ديكتاتور مصري يسير بسياراته على السجاد الأحمر في الطرقات. اللي (الذي)عمل كدة لبسنا في الحيط، وإعلام الإخوان سيستغل الواقعة".

الانتقاد نفسه كان موقف الإعلامية "لميس الحديدي" التي استنكرت فرش سجاد لتسير عليه السيارات، واصفة المشهد ب"المستفز" وأرجعت السبب إلى المحيطين بالسيسي أيضا وليس السيسي نفسه، موجهة إليهم اللوم.

ونشر "عمرو الشريف" صورة للسيسي بجوار زجاجة مياه من نوع "إيفيان" المعروف بغلو ثمنه، وكتب ساخرا من تصريح السيسي حول مياه الشرب: "السيسي: سنعالج مياه الصرف الصحي وهتشربوها. وأنت يا ريس هتشرب معانا؟.. لا أنا هشرب ميه إيفيان".

كما نشر "عمار الفاتح" صورة للسيسي وبجوارها تعليق يقول: مياه من فرنسا، وسيارة من ألمانيا، ونضارة من أمريكا، وبدلة من إيطاليا، ويطالب الشعب بالجوع.

وعلق الحقوقي هيثم أبو خليل قائلا: يشرب مياه إيفيان سعر الزجاجة 25 جنيها مصريا وسيارات موكبه تسير علي مئات الأمتار من السجاد الأحمر، ثم يحدثنا عن رفع الدعم عن مياه الشرب.

ورد الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي "وائل جمال" على تصريحات السيسي بخصوص مياه الشرب قائلا: المواطنون يدفعون كامل تكلفة المياه مع الأرباح وتكاليف أخرى. الدعم يتم تمويله من ضرائبهم ومن مالهم والقروض هم من يسددونها. مضيفا "المواطنون يدفعون تكاليف الفساد وانعدام الكفاءة الحكومية من جيوبهم".

وسخر "حمدي" قائلا: هنجوع؟ وإيه يعني لما نجوع؟ المهم عربياتي تمشي على سجاد.

وقارن "عبد المعطي أحمد" بين سجاد السيسي الأحمر وهجوم الإعلام المصري على صلاة الرئيس المعزول محمد مرسي في المسجد، وادعائهم أنها تتكلف ملايين الجنيهات، معلقا "أنا مش عارف لولا الفلوس اللى اتوفرت من صلاة مرسى كنا هنصرف على سجاد السيسي منين؟

وكان السيسي قد افتتح عددا من المشروعات بمحافظة 6 أكتوبر أمس السبت، ملمحا في حديثه إلى رفع الدعم عن مياه الشرب ورفع أسعارها.