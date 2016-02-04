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60 مجزرة بسوريا خلال يناير و61 قتيلًا في 4 أيام

4/2/2016
 

وثّقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان وقوع 60 مجزرة خلال شهر يناير/كانون الثاني، ارتكب سلاح الطيران الروسي منها  39 منها ، فيما كانت قوات النظام مسؤولة عن 15 مجزرة.

وارتكب التحالف الدولي مجزرة واحدة، فيما  كان تنظيم الدولة مسؤولاً عن ثلاثة، فيما لم تعرف الجهة المسؤولة عن اثنتين منها.، بحسب اللجنة السورية لحقوق الإنسان

وشهدت محافظة حلب أعلى عدد من المجازر في هذا الشهر بواقع 21 مجزرة، تلتها دير الزور بـ 12 مجزرة، وإدلب بـ 11 مجزرة، وريف دمشق بـ 7 مجازر.

من جهتها، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ بدء مفاوضات جنيف في 29 يناير/كانون الثاني 2016 حتى 1 فبراير/شباط 2016 (أي بعد انقضاء 4 أيام من المفاوضات) مقتل 61 مدنياً بينهم 14 طفلًا، و11 سيدة على يد النظام السوري وحلفائه.

كما وثقت الشبكة أيضاً، مقتل 6 إعلاميين، و7 حالات ما بين اعتقال وخطف، وإصابة إعلامي واحد في يناير 2016.

 

   
المصدر : الجزيرة مباشر
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