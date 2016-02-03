"زيكا" يجتاح 24 دولة ويصيب 1.5 مليون برازيلي

دراسة البعوض الناقل لفيروس زيكا في البرازيل- رويترز

انتشر فيروس "زيكا" في 24 دولة ومنطقة في نصف الكرة الأرضية، وأصيب نحو 1.5 مليون برازيلي بالفيروس الذي يهدد نحو 4 ملايين إنسان في الأمريكيتين، كما تقول منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، وأوصت كولومبيا والسلفادور والإكوادور والبرازيل وجامايكا وبورتوريكو النساء بتجنب وتأجيل الحمل قبل السيطرة على وباء "زيكا". وينتشر الفيروس بسرعة في أمريكا اللاتينية، إضافة لتسجيل إصابات في أفريقيا وآسيا. ولا علاج حتى الآن للمرض الذي يتسبب فيه الفيروس، وتقول منظمة الصحة العالمية إن إعداد لقاح يحتاج إلى أكثر من عام.

أعراض فيروس "زيكا"

وتشبه عوارض الإصابة بالفيروس تلك التي تسببها الإنفلونزا ولا تتسبب بمشاكل في الغالب، لكن ما يثير القلق هو مضاعفاته، وتقول منظمة الصحة العالمية إن هناك "شكوكا قوية لكنها غير مؤكدة بعد علميا" حول علاقة هذا الفيروس بارتفاع حالات صغر الرأس لدى المواليد، كما يشتبه بأنه مرتبط بعوارض غيلان-باري العصبية التي يمكن أن تؤدي إلى شلل غير قابل للشفاء.

وتشبه عوارض الإصابة بالفيروس تلك التي تسببها الإنفلونزا ولا تتسبب بمشاكل في الغالب. كما يشتبه بأنه مرتبط بعوارض غيلان-باري العصبية التي يمكن أن تؤدي إلى شلل غير قابل للشفاء.

ومن بين الأعراض الشائعة للإصابة بفيروس "زيكا" آلام العضلات وارتفاع درجة الحرارة ولا تظهر الأعراض على 80 في المئة من المصابين، ولا يفيد فحص الدم في التعرف على الإصابة بفيروس "زيكا".

حالة دولية طارئة

ووصفت منظمة الصحة العالمية هذا الوباء بأنه حالة صحية طارئة على المستوى الدولي بعد تسجيل إصابات خارج أمريكا اللاتينية. وحذرت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي من تفشي "زيكا" بطريقة "سريعة جدا" في الأمريكيتين مع توقع إصابة 3 إلى 4 ملايين شخص خلال 2016. ووجه الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الاحمر نداء عاجلا لجمع أموال من أجل مكافحة الوباء الذي يشكل خطورة على النساء الحوامل.

السيطرة على البعوض

وقال والتر كوت المدير المكلف الاميركيتين في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر إن "الطريقة الوحيدة لوقف انتشار الفيروس "زيكا" هي السيطرة على البعوض الناقل للمرض أو منع اتصاله نهائيا بالبشر، على أن يرافق ذلك إجراءات لخفض الفقر".

تايلند وإندونيسيا والرأس الأخضر

وأصيب رجل بالفيروس في تايلاند، وأكدت الحكومة الإندونيسية تسجيل إصابة بالفيروس في بلدة جامبي في جزيرة سومطرة تعود إلى العام الماضي، وسجلت إصابات في الرأس الأخضر قبالة سواحل إفريقيا.

دعوات أوروبية للتحرك

ودعت مديرة أوروبا في منظمة الصحة العالمية سوزانا جاكاب " الدول الاوروبية إلى التحرك بشكل منسق للسيطرة على البعوض بما في ذلك عبر إشراك السكان للقضاء على كل بؤر التكاثر واستخدام المبيدات وقتل البعوض".

العائدون مع المرض

وفي أوروبا وأمريكا الشمالية سجلت عشرات الإصابات لأشخاص عائدين من دول ينتشر فيها الفيروس. لكن مع تدني درجات الحرارة التي تمنع بقاء الفيروس حيا، لا يثير هؤلاء قلقا كبيرا.

الاتصال الجنسي

في الولايات المتحدة أكدت السلطات الصحية الأمريكية تسجيل إصابة بفيروس "زيكا" في الولايات المتحدة عن طريق الاتصال الجنسي مما يعزز المخاوف من انتشار سريع للمرض الذي يشتبه بأنه يسبب تشوهات خلفية لدى الأجنة.

وأكد الطبيب توم فريدن مدير المراكز الفدرالية الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها في رسالة إلكترونية وجود إصابة نجمت عن اتصال جنسي كانت السلطات الصحية في منطقة دالاس تحدثت عنها دون إعطاء تفاصيل عن طرفي العلاقة، وكتب أن "المريض أصيب بالفيروس بعد اتصال جنسي مع شخص مصاب بالفيروس عاد إلى الولايات المتحدة" بعد زيارته إلى فنزويلا.

وقف التبرع بالدم

وقالت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية إنها تعتزم مطالبة الأشخاص الذين سافروا إلى بلد تفشى به الفيروس بالتوقف عن التبرع بالدم لكن لم تحدد بعد تفاصيل آلية تحقيق ذلك.

وناشدت لجنة الصليب الأحمر الأمريكي المتبرعين بالدم من مناطق تفشي فيروس "زيكا" الانتظار 28 يوما على الأقل قبل التبرع لكنها أشارت إلى أن مخاطر نقل الفيروس من خلال الدم لا تزال منخفضة "للغاية" في قارة أمريكا الشمالية.

البرازيل الأكثر تضررا

ويسجل البرازيل البلد أكبر انتشار للفيروس وبلغ عدد المصابين به حوالي 1,5 مليون شخص، حسب أرقام منظمة الصحة العالمية، نصحت السلطات رسميا النساء الحوامل بتجنب زيارتها قبل أشهر من دورة الألعاب الأولمبية التي ستنظم في آب/أغسطس المقبل في مدينة ريو البرازيلية. وقد تأكدت 404 حالات لصغر الرأس فيها بينما تجري تحاليل للتحقق من 3670 حالة مشتبها بها.

ضعف مناعة السكان

وجعلت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف من مكافحة الفيروس إحدى أولويات البلاد في 2016. وقالت في رسالتها إلى البرلمان في بداية العام إن "الانتشار الجغرافي لأنواع البعوض التي يمكن أن تنقل المرض وعدم وجود لقاح واختبارات سريعة موثوقة ونقص مناعة السكان في البلاد المصابة حديثا (…) تشكل أسبابا اضافية للشعور بالقلق".

الوضع أخطر مما نتخيل

وحذر وزير الصحة البرازيلي مارسيلو كاسترو من أن تفشي فيروس "زيكا" أسوأ مما كان متوقعا" وقال: "الوضع أخطر مما يمكن تخيله."

إصابات في بنما

وأعلنت بنما عن تسجيل خمسين إصابة بالفيروس حتى الأن على الساحل الكاريبي وحذرت من انتشار البعوض الناقل للمرض في كل انحاء البلاد.

3700 حالة في هندوراس

وأعلنت حكومة هندوراس حالة الطوارئ الوطنية للتصدي لتفشي وباء "زيكا" بعدما بلغ عدد المصابين بالفيروس منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر حوالي 3700 شخص.

اجتماع دولي طارئ

وعقد خبراء من منظمة الصحة العالمية اجتماعا لتحديد ما إذا كان انتشار فيروس “زيكا” الذي يشتبه بانه يسبب تشوهات خلقية يشكل "حالة طوارئ للصحة العامة في العالم".

وقالت مديرة المنظمة مرغريت شان إن علاقة الفيروس بزيادة حالات صغر الجمجمة لدى المواليد الجدد موضع "اشتباه" قوي مع انها لم تثبت بشكل نهائي.

وامتنعت منظمة الصحة العالمية حتى الآن عن إصدار توصيات تتعلق بالسفر إلى المناطق التي ينتشر فيها الفيروس مشيرة إلى ان افضل وقاية من المرض هي ازالة المياه الراكدة التي ينتشر فيها البعوض واستخدام مواد تطرد هذه الحشرات أو ناموسيات.

1500 إصابة في كولومبيا

وقال وزير الصحة في كولومبيا اليخاندرو غافيريا إنه يتوقع أكثر من 1500 حالة من متلازمة غليان-باري في البلاد التي سجلت أعلى إصابات بفيروس “زيكا”.

البحث عن لقاحات

ولم يتمكن العلماء حتى الان من إيجاد علاج للمرض، فيما تؤكد منظمة الصحة العالمية أن أعداد لقاح يحتاج إلى أكثر من عام. وبحلول الشهر القادم ستجري المعامل اختبارا لرصد ثلاثة فيروسات تنقلها بعوضة (ايديس ايجيبتاي)التي تنقل ايضا حمى الدنج وفيروس تشيكونجونيا وفيروس “زيكا”. ومع ذلك فإن هذا الاختبار لن يكون فعالا إلا خلال المرحلة الأولية للإصابة بالعدوى وهي خمسة أيام.

أول ظهور للمرض

وظهر هذا الفيروس للمرة الأولى في أفريقيا في أربعينيات القرن الماضي وظل غير معروف في الأمريكيتين حتى ظهوره في مايو- أيار الماضي في منطقة تعاني من الفقر بشمال شرق البرازيل.

ويحمل الفيروس اسم غابة تقع في أوغندا حيث كان علماء يجرون أبحاثا عن الحمى الصفراء لدى القردة. ومع إجراء تحليل لدم القردة عثروا على الفيروس الجديد وسموه "زيكا"، كما كشفت مقالات نشرت في 1952.

وبعد 70 عاما، ما زال العلم عاجزا عن التوصل إلى لقاح ضد هذا الفيروس او علاج فعال له، وما زالت السلطات الصحية الأمريكية تصفه بانه "فيروس جديد".

ويقول جوليو لوتاوانا الباحث في المعهد الملكي البريطاني للأمراض الاستوائية ان "ما حدث هو أن الفيروس الذي انتقل إلى أمريكا الجنوبية تغير قليلا وهذه التعديلات التي طرأت عليه جعلته أكثر فتكا".

وهذه هي المرة الرابعة التي تعلن فيها منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الدولية المتعلقة بالصحة منذ عام 2007 وتلا ذلك اتخاذ اجراءات مماثلة خاصة بالإنفلونزا والإيبولا وشلل الأطفال.