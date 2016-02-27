نيويورك تايمز: للهدنة ثمن باهظ لن يدفعه الأسد

هدايا تذكارية للأسد وبوتين تباع في دمشق ـ رويترز

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في سوريا تُعد أوّل إنجازٍ يُسَجل في الحرب المندلعة منذ 5 سنوات في سوريا، رغم سقف التوقعات الأمريكية الروسية المنخفضِ بنجاحها.

وأضافت الصحيفة أن للهدنة في سوريا ثمناً باهظاً، لكن نظامَ بشارِ الأسد لن يكون الطرف الذي سيدفعه, إذ ربما يكون لها عواقبُ غيرُ مقصودة تؤدي إلى تعزيز سلطة النظام السوري لعدة سنوات مقبلة.

من جهتها، أشارت صحيفة لوس أنجلس تايمز الأمريكية في تقرير لها إلى أن اتفاق الهدنة في سوريا دخل حيز التطبيق وسط شكوكٍ واسعةِ النطاق حيال نجاحه في وقف القتال، أو تقريب الأطراف المتقاتلةِ من السلام.

وأشارت الصحيفة إلى تصريح الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الذي قال فيه: إن هناك أسباباً كثيرة تثير الشكوك تجاه الهدنة، لكنّ التاريخ سيحكم علينا بقسوة إذا لم نُقْدم على مجرد المحاولة لإيجاد حل لهذا الصراع المروع.

أما صحيفة الغارديان البريطانية فقالت إن الولايات المتحدة تتوقع حدوث انتهاكاتٍ في اتفاقية وقف إطلاق النار السورية، التي دخلت حيز التنفيذ منتصف الليلة الماضية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، Josh Earnest قوله: إن الولايات المتحدة لم تتوقع أن تكون قادرةً على الحكم على نجاح أو فشل الجهود خلال الأيام أو حتى الأسابيع الأولى من الهدنة، إذ أنه ثمة مطباتٌ على طول الطريق والانتهاكاتُ متوقعة، وفقا لما أوردته الصحيفة.

أما صحيفة التايمز البريطانية فقالت في افتتاحيتها إنه ينبغي على روسيا أن تحميَ أرواح السوريين وتستهدفَ تنظيم الدولة، لا أن توفر غطاءً لبشار الأسد.

وكتبت أن الطائراتِ السورية حلّقت على علوّ منخفِض في البلدات الأكثر تضررا من الحرب، وألقت منشوراتٍ تهدد بالقضاء على المعارضين إن لم يغادروا البلاد فورا، مؤكدة أن هذه اللغة لا يمكن أن تكون لغة السلام.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يتعين على روسيا أن تَقبل بأنه ثمة مسؤولية إنسانية تقعُ على كاهلها مع الغرب، وهي أن تضغطَ على الأسد بأن يفتح الطرق المؤدية إلى المناطق المحاصرة لإيصال مساعدات، وأن تتوقّف هي نفسُها عن نهج إعادة استهداف الأماكن التي قصفتها، رحمة بعمّال الإنقاذ.