"صبحت_على_مصر_بجنيه?" الهاشتاج الأول في مصر

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي في مصر هاشتاج "?‏صبحت_على_مصر?_بجنيه" عطفا على كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء، و التي طالب فيها المصريين بالتبرع لحساب صندوق دعم مصر بجنيه كل صباح ، و هو ما أثار عاصفة من الجدل والسخرية بين المصريين.



ففي حين رأى معارضو السيسي والنظام الحاكم في مصر أن الأولى بالسيسي هو محاربة الفساد زيادة الدعم للفقراء ومعدومي الدخل بدلا من زيادة رواتب وحوافز الجيش و الشرطة و القضاء لعدة أضعاف، دعم المؤيدون للرئيس المصري الاقتراح، وبدأ عدد منهم في بعث رسائل التبرع..



جدير بالذكر أن هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قد أعلن في وقت سابق أن حجم الفساد الحكومي خلال ثلاث سنوات وصل إلى 600 مليار جنيه ، و لم يتم فتح تحقيق جدي في كلام جنينة حتى الآن.



وقد جاءت أغلب تعليقات ناشطي التواصل من معارضي السيسي جاءت معبرة عن هذه المفارقة بين مطالبات السيسي المستمرة للمصريين بالتبرع و بين الفساد الذي يزداد يوما بعد يوم.



و إليكم عينة من هذه التعليقات التي رصدناها، وجميعها يجيب على تساؤل الهاشتاج "?‏صبحت_على_مصر??_بجنيه" ؟ :



Mhmd Zohery:



"طبعا لا هى كانت عبرتنى وصبحت عليا ، طبعا لا ، حتى الراجل بتاعها قالنا ممعييش معنديش وأعطى بس لاهله وناسه من جيش وشرطة وقضاء"



Somaya Samir:

"أصبح على مصر بجنية من رصيدى إزاى دا انا سالفة الرصيد"



Nader elmasry :



"فاكرين لما الشيخ حازم ابو اسماعيل قال: سنصبح اضحوكة العالم ! ،ده احنا علي أيد ..السيسي .. بقينا مسخرة العالم"



AhmedKhatab:

"ال2 جنيه بتوع احمد الزند اللي كان عايزنا نعيش بيهم في اليوم،، جنيه منهم هيروح لمصر طب و الجنيه التاني نحطه فين؟"



BeamofLiberty



"انا مصر بتصبح عليا فواتير كهرباء 75% منها ضرائب ودمغات وتليفون شرحه ومياه وغاز ومواصلات وغلاء اسعار كفايا كدا تصبيح"

على الجانب الآخر، رأى مؤيدو السيسي أن الخطوة جيدة لدعم مصر، وهاجموا الرافضين للاقتراج، وطالبوا الشعب المصري بدعم مبادرة السيسي على حد وصفهم، و إليكم بعض التعليقات:



esraa saad ‏



"اللي بيتريق على بلده ماينساش أنه عايش في دولة فيها أمن وأمان عرضه متصان"

بينما قال رفعت السعيد رئيس حزب التجمع "على كل مواطن التبرع لمصر ولو من بعض قوت يومه"



Hooda Sfafa



"مليون جنيه بعد خطاب الرئيس، ده استفتاء اخر على شعبيه الرئيس السيسي وتجديد الثقة فى سياسته".

