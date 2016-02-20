9 سجون جديدة في مصر منذ الانقلاب على مرسي

معتقلون مصريون في زنزانة – أرشيف

مع الزيادة الكبيرة في عدد السجناء، الذي وصل إلى 100 ألف معتقل خلال عام واحد حسب تقارير المنظمات الدولية، قررت السلطات المصرية، البدء في بناء سجن مركزي جديد، بمحافظة البحيرة (دلتا مصر)، ليكون السجن التاسع، الذي يصدر قرار بإنشائه منذ الانقلاب على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بالبلاد في 3 من يوليو/ تموز 2013.

ووفق الجريدة المصرية الرسمية الحكومية، وافق رئيس الوزراء "شريف إسماعيل" على تخصيص 10 أفدنة لإقامة سجن مركزي جديد، بمنطقة ملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائري، بمدينة إدكو في محافظة البحيرة. وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن "الأراضي المخصصة لبناء السجن، ممنوحة لوزارة الداخلية بالمجان".

من جانبه قال أحمد مفرح، الباحث الحقوقي المصري، إن "سياسة التوسع في بناء السجون، وسط تدهور الحالة الحقوقية بمصر، بمثابة معيار لأي ديكتاتورية تعادي حقوق الإنسان وتعاظم للقمع".

وطالب مفرح السلطان بـ"التراجع عن تلك السياسيات الأمنية، التي ثبت خطؤها، في وقت تعاني فيه العدالة الاجتماعية والحقوق العمالية والفقراء، أزمات كبيرة تحتاج تلك الأموال الكبيرة في دعم تنمية حقيقية تقلل أية أزمة".

وقالت "سلمى أشرف" مسؤولة الملف المصري بمنظمة هيومن رايتس مونيتور: "لست متفاجئة بخبر بناء سجن تاسع داخل دولة قمعية هي نفسها سجن كبير، فالدولة المصرية بسلطاتها الحالية، تقوم بأكثر مما هو سجن للمواطن المصري، فتمنع عنه السفر وتبقيه تحت رحمتها المفقودة".

وأضافت "أما عن بناء السجن فينذر بمزيد من البطش، ولا يبشر باي توجه من الحكومة، نحو احترام آدمية وحقوق المواطنين في العيش بكرامة وحرية".

ويعد السجن المقرر بناؤه بمحافظة البحيرة، رقم تسعة، حيث سبقه إنشاء ثمانية سجون منذ إطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب بمصر "محمد مرسي"، في 3 من يوليو/ تموز 2013.

والسجون التي سبق إنشاؤها في أقل من ثلاث سنوات هي: "سجن ليمان جمصة (شمال- أغسطس/ آب 2013)، وسجني ليمان المنيا وشديد الحراسة المنيا (وسط- مارس/ آذار 2014)، سجن الصالحية بالشرقية (شمال- أبريل/ نيسان 2014)، وسجن الجيزة المركزي (غربي القاهرة- ديسمبر/ كانون أول 2014)، وسجن النهضة بالقاهرة (مايو/ آيار 2015)، سجن 15 مايو (جنوبي القاهرة- يونيو/ تموز 2015)، وسجن أسيوط (جنوب- ديسمبر/ كانون أول 2015)".

ووفق منظمات حقوقية مصرية، يوجد على امتداد مصر، ما يزيد عن 40 سجنًا، بجانب 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، بخلاف السجون السرية في معسكرات الأمن المركزي وفرق الأمن التي تتبع وزارة الداخلية، وداخل المقرات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.

ومنذ الإطاحة بمرسي، والسجون المصرية تعج بأعداد كبيرة من معارضي السلطات، الذين توفي بعضهم، نتيجة ما يقوله حقوقيون ومعارضون "الإهمال الطبي"، وهو ما تنفيه الجهات الأمنية، جاء سجن العقرب، جنوبي القاهرة، على رأسها.

وتواجه السلطات المصرية انتقادات من جانب حقوقيين وذوي محتجزين سياسيين، بالتوسع في بناء السجون على حساب الحقوق والحريات، فيما ترفض وزارة الداخلية والرئاسة المصرية هذه الاتهامات عادة وتقول إنها ملتزمة بالدستور والقانون المصري.