هل ينجح الاتفاق الأوربي في إبقاء بريطانيا داخل الاتحاد ؟

ديفد كاميرون ـ رئيس الوزراء البريطاني

قال رئيس الوزراء البريطاني "ديفد كاميرون" إن بلاده سيكون لها "وضع خاص" في الاتحاد الأوربي بعد اتفاق الإصلاح الذي وقعه مع نظرائه الـ27 في التكتل.



وكتب "كاميرون" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "لقد تفاوضت على اتفاق يمنح المملكة المتحدة وضعا خاصا في الاتحاد الأوربي". وأضاف "سأوصى به (الاتفاق) لمجلس الوزراء غدا“.

ويضيف كاميرون متحدثا عن فحوى الاتفاق "ستكون هناك قيود جديدة صارمة على الوصول إلى نظام الرعاية

الاجتماعية بالنسبة للمهاجرين من الاتحاد الأوربي" مشيرا إلى أن بريطانيا قد ضمنت وجود "فرامل طوارئ" يمكن، بمجرد تفعيلها، أن تطبق لمدة سبع سنوات لتقييد الوصول إلى مزايا العمل في بريطانيا.



وأكد كاميرون أن "بريطانيا لن تنضم أبدا إلى اليورو، وقد قمنا بتأمين حماية حيوية لاقتصادنا" مشيرا إلى أن معاهدات الاتحاد الأوربي ستتغير لتوضيح أن مفهوم "اتحاد أوثق من أي وقت مضى" لا ينطبق على بريطانيا.



وأضاف رئيس الوزراء البريطاني "أعتقد أن هذا يكفي بالنسبة لي لأن أوصي ببقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوربي، من أجل الاستفادة من أفضل ما في العالمين. بريطانيا ستكون أقوى إذا استمرت في أوربا التي تم إصلاحها مقارنة بوجودها بمفردها ".

و لقى الاتفاق ترحيبا كبيار من قادة أوربيين، حيث أكد "دونالد توسك" رئيس المجلس الأوربي مساء اليوم الجمعة أن زعماء الاتحاد الأوربي الثمانية والعشرين منحوا "دعمهم بالإجماع" لاتفاق خاص بحزمة إصلاحات مع بريطانيا.

من جانبه قال رئيس الوزراء الدنماركي "لارس لوك راسموسن" إن اتفاق الإصلاح الذي أبرمته بريطانيا والاتحاد الأوربي في مفاوضات ماراثونية في قمة في بروكسل هو "اتفاق جيد".



وكتب "راسموسن" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": لقد قاتل ديفد كاميرون بشدة من أجل بريطانيا. إنه اتفاق جيد للمملكة المتحدة وللاتحاد الأوربي، مبروك.



في حين كتب رئيس وزراء مالطا "جوزيف موسكات ": إنه اتفاق، اتفاق عادل، حظ سعيد لديفد كاميرون في حملته للحفاظ على بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوربي. والأمر الآن متروك للشعب البريطاني لاتخاذ القرار.



على الجانب الآخر رفض قادة في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون مع الاتحاد ووصفوه بأنه وثيقة ضعيفة "لا تزيد عن كونها مجرد عقد غير موقع.



وقال "نايغل فاراج" زعيم حزب استقلال المملكة المتحدة المعارض للاتحاد الأوربي في مؤتمر حزبي على المستوى الشعبي في لندن " اتفاق ديف (ديفد كاميرون) لا يساوى الورق الذي كتب عليه".



وتابع فاراج "إنه يطلب منا البقاء في اتحاد يشبه الآن مبنى يحترق. وهناك باب خروج. أقترح أن نخرج منه".



وقال "ماثيو إليوت" الرئيس التنفيذي لمجموعة "صوت للخروج" الداعية إلى خروج بريطانيا من الاتحاد إن كاميرون "كان دائما يريد الدعوة إلى البقاء في الاتحاد الأوربي ولذلك فقد طلب تغييرات طفيفة للغاية".



وتابع إليوت "سيعلن الآن النصر، لكنه نصر أجوف تماما: لا تزال محاكم الاتحاد الأوربي تسيطر على حدودنا وقوانيننا، مازلنا نرسل 350 مليون جنيه استرليني في الاسبوع إلى الاتحاد الأوربي بدلا من إنفاقها هنا على أولوياتنا، لم نستعد السيطرة على أي شيء".



وأضاف "بشكل حاسم، هذا الاتفاق غير ملزم قانونا ويمكن أن يمزقه ساسة الاتحاد الأوربي وقضاة الاتحاد غير المنتخبين، لذلك لن يزيد عن مجرد عقد غير موقع".



جاء ذلك في تغريدة على صفحة دونالد توسك رئيس المجلس الأوربي بموقع " تويتر" للتواصل الاجتماعي .



فهل ينجح "كاميرون" في إقناع الشعب البريطاني بالبقاء في الاتحاد الأوربي أم تكون هذه النهاية لبقاء بريطانيا داخل الاتحاد؟