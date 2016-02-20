لبنان يكتوي بنار الخلافات السعودية الإيرانية

ألقت الأزمة السعودية الإيرانية بظلالها على الأوضاع الداخلية اللبنانية بين الدعم الرسمي السعودي للبنان، وموقف لبنان الرافض لـ "إدانة التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي السعودي"؛ وهو الموقف الذي "تعكسه سياسة لبنان الخارجية المحكومة بتوجهات فريق الثامن من آذار الموالي لإيران ونظام بشار الأسد، لذا ليس غريباً امتناع لبنان عن التصويت على قرار وزراء الخارجية العرب، بدعم المملكة العربية السعودية في مواجهة التدخلات الإيرانية"، حسب النائب اللبناني خالد الضاهر.

وكان لبنان قد امتنع عن التصويت لصالح قرار وزراء الخارجية العرب، الذي طالب إيران بـ "وقف دعم الميليشيات والأحزاب المسلحة داخل الدول العربية، واعتبار ذلك تهديداً للأمن القومي العربي". ما أدى إلى وقف السعودية لمساعداتها المالية التي تتجاوز 4 مليارات دولار للجيش والاجهزة الأمنية اللبنانية.

ورفض لبنان، الربط بين حزب الله اللبناني والإرهاب، وذلك في سياق تعليق وزير خارجيته جبران باسيل، على القرار المتضامن مع السعودية ضد الاعتداءات على بعثاتها الدبلوماسية.

يأتي ذلك، رغم تأكيد مجلس وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعه بالقاهرة الشهر الماضي، على تضامنه "الكامل مع السعودية في مواجهة الأعمال العدائية والاستفزازات الإيرانية"، بحسب البيان الذي استنكر "التدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون السعودية".

وكان الاجتماع قد عُقد على خلفية الأزمة بين طهران والرياض، في أعقاب إعدام رجل الدين الشيعي، نمر النمر، بتهمة "الإرهاب"، مع مجموعة أخرى من المدانين، وما تبعه من هجمات استهدفت السفارة السعودية في طهران، والقنصلية التابعة لها في مدينة مشهد الإيرانية.

وكان "تحالف الثامن من آذار"، قد نشأ بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، (عام 2005) عقدته أحزاب ذات صلة وثيقة بسوريا أبرزها حزب الله اللبناني. وأكد الضاهر: أن السعودية قدمت الكثير "للبنان الشعب ولبنان الدولة"، وما تقدمه من دعم هي "وشقيقاتها من الدول الخليجية يذهب إلى "موازنة الدولة اللبنانية، لإفادة عامة الشعب اللبناني"."بينما لم تقدم إيران أي دعم يُذكر للدولة اللبنانية، لكنها تدعم أحزابا وشخصيات وقوى مسلحة تنفذ سياسات إيرانية في لبنان والمنطقة"، مؤكداً أن الدعم الإيراني: "يقتصر على الموالين لها ولا يشمل الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية"، حسب تعبير النائب اللبناني.

من جانبه، قال الخبير السعودي في الشؤون الإيرانية، محمد السلمي، إن بلاده تدرك ما "تؤكده الشواهد والحقائق على أن حزب الله لم يعد دولة داخل دولة، كما هو شائع، إنما هو من يتحكم بالقرار السياسي اللبناني، وهو يمثل ذراعاً من أذرع تنفيذ السياسات الإيرانية الساعية لبناء حاضنة مؤهلة لتجسيد فكرة المشروع الفارسي في المنطقة العربية".

وأضاف السلمي أن "الكلمة في نهاية المطاف بيد الشعب اللبناني، الذي يفترض أن يلعب دوراً في وضع حدّ لانفراد حزب أو طيف بالسلطة، وتوجيه البلد وفق أيديولوجيا مستوردة ضارة بلبنان وشعبه".

وأكد السلمي أنّ "السعودية لن تترك لبنان لقمة سائغة لإيران"، وأنّ السياسة السعودية لا يمكن أن تتخلى عن "دعمها للشعب اللبناني، دون تمييز بين مكوناته، كما أنها لن تعاقب الشعب اللبناني بجريرة السياسات التي تتخذها الحكومة المحسوبة على حزب الله"،

واستدرك "لكن كل ذلك لا يلغي احتمالات تبني السعودية ودول الخليج العربي، مساراً يعبر عن "امتعاضها من المواقف السياسية للحكومة اللبنانية، بالتضييق على الأفراد والشركات والاستثمارات المرتبطة بحزب الله"،

وفي معرض رده على خلفيات الموقف الرسمي اللبناني، في اجتماعات وزراء الخارجية العرب، قال الباحث الفلسطيني في الشؤون الاستراتيجية، ماجد عزام: "تحكم السياسة الخارجية اللبنانية جوانب تتعلق بالولاءات الحزبية أو الولاءات الخارجية، لذا ليس هناك أي وجه غرابة في الموقف اللبناني الذي يرسمه وزير الخارجية، الحليف الأوثق لحزب الله اللبناني".

وحول الأزمة بين السعودية وإيران، وانعكاساتها على مجمل المشهدين الأمني والسياسي اللبناني، توقع عزام، "زيادة حدة الاستقطابات الطائفية، كانعكاس لأزمة العلاقات السعودية الإيرانية إقليميا، واحتمالات التدخل البري السعودي في سوريا، مع واقع استغلال إيران لأذرعها في لبنان لتعقيد الموقف وخلط الأوراق في أغلب الأزمات التي شهدتها المنطقة".

من جانبه، وصف اللبناني علي نايف شمص، رئيس تيار الولاية، المشهد السياسي اللبناني بـ "متعدد الولاءات"؛ وقال، إن لِلبنان "سياسة متشعبة يقودها تيار يسعى إلى الحوار مع جميع الأطراف" يقوده نبيه بري، رئيس مجلس النواب.

وأضاف: إلى جانب بري، "هناك تياران متعارضان، تيار الثامن من آذار، الذي يمثله التيار الوطني الحر بقيادة الجنرال ميشيل عون وحليفه حزب الله، وهو تيار يقود السياسة الداخلية والخارجية للبلد". أما التيار الثاني، تيار الرابع عشر من آذار، الذي يقوده سعد الحريري، بالتحالف مع أحزاب أخرى، وهو تيار "ضعيف إلى حد ما، أسهم في إضعاف الدور السعودي في لبنان".