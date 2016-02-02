2 فبراير.. كارثة عبّارة السلام تجتمع بموقعة الجمل

تجتمع اليوم 2 فبراير/شباط ، ذكرى موقعة الجمل في 2011، مع ذكرى غرق عبارة السلام 98 المصرية في 2006. التاريخ هو التاريخ ولكن بفارق 5 سنوات بين اليومين، ليسطرا في قلوب المصريين صفحتين مبللتين بدموع الآلاف الذين فقدوا القريب والحبيب قتلًا، وحرقًا، وغرقًا.

فقبل 5 سنوات سطر الشباب بدمائهم يومًا بطوليًا من بطولات الشباب المصري الذي حاول مبارك وأعوانه طمس ملامحهم على مدار 30 عامًا، حين حاول مئات ممن يوصفون بالبلطجية اقتحام ميدان التحرير بالخيول والجمال لإخلائه بالقوة من المتظاهرين ، ليدافع المعتصمون بأرواحهم عن الميدان .

وقبل موقعة الجمل بـ5 أعوام أخرى، حدثت كارثة أخرى، حين غرقت عبارة السلام 98، وهي في طريقها من ضبا السعودية إلى سفاجا المصرية، وتغرق معها أحلام وآمال أكثر من 1000 مصري كانوا على متنها.

جثث ضحايا العبارة

ومن هنا نبدأ الحكاية.. فجميعنا يتذكر مشهد الجثث التي طفت وسط المياه والتي لم يستطع أحد عدها من كثرتها، ومشهد آخر لأهالي الضحايا ينتحبون وينتظرون رجوع الجثث على متن الوجع.

في 2 فبراير 2006 اختفت عبارة السلام على بعد 57 ميلاً من مدينة الغردقة، وكانت تحمل 1312مسافرا و98 من طاقم السفينة، وقد نشب حريق في غرفة محرك السفينة، وانتشرت النيران بسرعة فائقة مما أدى إلى اختلال توازن السفينة وغرقها.

وكانت غرفة عمليات الإنقاذ في إسكتلندا التقطت أول إشارات الاستغاثة من السفينة وقامت بنقلها عبر فرنسا إلى السلطات المصرية وعرضت المساعدة، ولكن السلطات المصرية قالت إنه لم يصلها خبر عن وجود مشكلة بالعبارة.

وبحسب شهود عيان من الركاب الناجين فإن القبطان كان أول من غادر العبارة على متن قارب صغير مع بعض معاونيه. وفي 3 فبراير تناقلت وكالات الأنباء تقارير عن عشرات الجثث الطافية على سطح البحر الأحمر، ومن ثم بدأت عمليات الإنقاذ المصرية بمساعدة طائرات بريطانية وأمريكية.

وفي عام 2008 تمت تبرئة جميع المتهمين بالقضية وعلى رأسهم ممدوح إسماعيل مالك العبارة ونجله عمرو الموجودان في لندن، بينما عاقبت المحكمة صلاح جمعة ربان باخرة أخرى هي سانت كاترين، بتهمة عدم مساعدة العبارة. وأُغلق الملف على ذلك ليفلت من حصدوا أرواح مئات المصريين من العقاب.