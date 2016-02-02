مهجرو الشيخ زويد بسيناء يقصون مآسيهم لـ "الجزيرة مباشر"

سيناء أصبحت طاردة لأبنائها (الجزيرة مباشر-أرشيف)

فرت الأسر المقيمة في قرى جنوب الشيخ زويد ورفح ( في شمال سيناء) من جحيم العمليات العسكرية والقصف المتواصل علي مدار عامين تاركين منازلهم ومزارعهم وحياتهم كاملة من أجل سلامة أبنائهم ونسائهم من ويلات الحرب الدائرة بالمنطقة بعد استهداف العديد من المنازل لأسر راحت ضحية للحرب .

الكل يدفع الثمن في تلك الحرب الدائرة بين قوات الجيش ومسلحي عناصر بيت المقدس، ولكن المدنيين يظلون هم من يدفع الثمن الباهظ سواء بقرار تهجير الآلاف من مدينة رفح المصرية تحت غطاء الحرب علي الإرهاب، أو من أُجبروا على النزوح من مناطق جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد.

وتحدث الأهالي لموقع "الجزيرة مباشر" عن أوضاعهم في ظل عمليات الجيش المستمرة في تلك القري.

فى البداية يقول سالم علي أحد النازحين من مدينة الشيخ زويد: "تركنا منازلنا ولا نعلم أين نمضى، فلا يوجد لنا سكن بديل لكى نقيم به. أنا وأسرتي المكونة من 4 أفراد ، حيث تركنا منازلنا، وتركنا كل ما نملك وراء ظهرنا خوفا من بطش القصف العشوائي ، أو أن يصيبنا مكروه، فالرصاص متطاير ليلا ونهارا، وسقوط القذائف العشوائية يشكل خطرا كبيرا على أطفالنا".

"خذو كل ما نملك وسيبونا نعيش في أمان"، هذا ما بدأ به محمد أبو عيد أحد النازحين من مدينة الشيخ زويد، قائلا "إننا نملك الزراعات والمنازل داخل المدينة، ولكن دون فائدة، فلا نتمكن من مباشرة عملنا داخل المزارع خوفا من أن تصيبنا رصاصة طائشة، أو قذيفة تسقط علينا مثل ما حدث مع كثير من أهالي المدينة".

وتابع محمد: "نطالب الأجهزة الأمنية بحسن المعاملة في كمائن الشرطة والجيش المنتشرة على مداخل ومخارج مدينة العريش، فالجميع مستاء من تلك المعاملة السيئة من قبل ضباط الجيش والشرطة، ونحن في نظرهم أعداء للوطن، ومصنفون في خانة الجاني بالرغم من تعاون الكبير مع قوات الجيش ومقتل الكثيرعلى يد عناصر (داعش)".

وتحكى الحاجة سلمية محمد عن رحلة نزوحها من قرية الظهير بجنوب الشيخ زويد فتقول: "تركنا منزلنا، وتركنا كل ما نملك، وقصدنا مدينة العريش، واستأجرنا منزل بـ 800 جنيه، ولم نجد أي أموال طوال الشهرين لكى ندفع لصاحب المنزل حتى أجبرنا على ترك المنزل نظرا لعدم قدرتنا على دفع الإيجار، فتركت منزلي ومعي 6 أطفال وزوجة ابنى الذى قتل برصاص الجيش أثناء سيره بالقرية لمجرد الاشتباه، وقتل معه كثيرون".

ويقول أحمد سالم: "عندما فكرنا في الرحيل عن المدينة وجدنا استغلالا غير عادي، من أصحاب السيارات، حيث ارتفعت أجرة الراكب الواحد من 5 جنيهات إلى 50 و 100 جنيه، كما استغل سائقو السيارات النقل الأزمة، وارتفع سعر سيارة نقل الأثاث إلى 1500 جنيه، ولا نعلم كيف سندبر أمرنا، ولكن لنا الله".

يمسك العم سالم بصندوق يضم بعض المواد التموينية استلمه من أحد شباب القافلة الشعبية، وهو ينظر إلى الأرض خجلا، قائلا: "الله يا ربي يحمي هالشباب اللي (الذين) كلهم نخوة وهمة ورجولة، ساعدونا ووقفوا جنبنا وما تركونا في محنتنا، أما الدولة فقد تخلت عنا وما سأل عنا لا محافظ ولا غيره".

يصمت الرجل الستيني لدقيقة ويواصل حديثه قائلا: "إيش بدي أقول يا ولدي.. ما لنا غير الله رب العالمين وهدول (هؤلاء) الشباب الله يرضي عليهم، وأما غيرهم ما فيهم رجاء وحسبي الله ونعم الوكيل".

حاملاً حقيبة مليئة بالكتب والكراسات، يذهب الطفل محمد إلى أحد شباب القافلة مناشدا إياه بمساعدته في مواصلة دراسته حتى لا يضيع عليه العام الدراسي الحالي: "يا أستاذ ودي أروح على المدرسة، ساعدني ما ودي (أريد) تروح عليّ السنة وأرجع تاني للصف الثالث".

تعيش سالمة التي ليس لها من اسمها أي نصيب دون أدنى متطلبات الحياة الإنسانية حيث لا ثلاجة ولا بوتاجاز ولاغسالة، فقط شعلة موصلة بأنبوبة بوتاجاز تبرع لها بها أحد الخيرين، ووعاء لطهي الطعام وبعض الأطباق البلاستيكية، و3 قوارير بلاستيكية لتخزين مياه الشرب، كانت هذه كل الأدوات التي تستخدمها لإطعام أولادها، "3 فتيات وولدان أكبرهم يبلغ من العمر 9 سنوات".

تقول الحاجة سالمة "مات زوجي قبل 7 أشهر برصاصة مجهولة أصابته وهو أمام منزلنا بقرية الشلاق -جنوب الشيخ زويد- وبعد وفاته ساءت أحوالنا .. عشنا ظروفًا صعبة بعد المرحوم، وما ضل (ظل) لنا شيء بالقرية من بعده، خفت على أولادي أن تصيبنا قنبلة من اللي بطيح (تسقط) على البيوت، وهجينا (رحلنا) مع ناس من جيراننا، وزي ما أنت شايف قاعدين بعشوش (عشش)، وتركنا دارنا، وان شاء لله تهدى الدنيا ونعاود (نرجع) لها مرة ثانية".

على الجانب الرسمى يقول اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء إنه تم نقل 16 أسرة من أهالي مدينة الشيخ زويد ورفح الذين تعرضوا للإصابة بسبب الحرب على ما يصفه بـ"الإرهاب"، وذلك للإقامة في شاليهات المعسكر الدولي للشباب وتوفير احتياجاتهم من الفرش والأثاث المنزلي والمواد الغذائية والتموينية.

وتضم تلك الأسر 96 فردًا، وقد انتقلوا بالفعل من مستشفى العريش العام للإقامة في شاليهات المعسكر الدولي للشباب بالعريش، وقد قام الهلال الأحمر المصري بالاشتراك مع مديرية التضامن الاجتماعي بتوزيع بعض الأجهزة لطهي الطعام والبطاطين والمفروشات، إلى جانب صناديق مواد غذائية ووجبات إفطار، وقامت بعض الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بتوفير بعض الأجهزة المنزلية ومستلزمات المعيشة لهم.

وتقدر جهات حقوقية ونشطاء من سيناء أن أعداد النازحين تزداد يوما بعد يوم في ظل حرب لا يلوح في الأفق القريب لها نهاية، حيث يقول الناشط السيناوي خالد السواركة إن أكثر من عشرة آلاف مواطن نزحوا علي مدار عامين من قري جنوب رفح والشيخ زويد، وبالتحديد قرى المهدية واللفيتات والمقاطعة والتومه والظهير والجورة ونجع شيبانه .

وأكد السوراكة أن السبب الرئيسي يتمثل في عمليات القصف الجوي والمدفعي التي تتعرض لها تلك القري علي مدار عامين ونصف العام .

وأضاف أن "الجيش قضي علينا نحن المواطنين العاديين، وفشل في وقف هجمات المسلحين أو القضاء عليهم حتى أصبحوا يفجرون بمدينة العريش عاصمة المحافظة".