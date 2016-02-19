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تظاهرات مصرية رافضة للانقلاب في أسبوع "انقذوا الغلابة"

19/2/2016

خرجت تظاهرات بعدة محافظات مصرية رافضة للانقلاب العسكري في مستهل أسبوع جديد دعا إليه التحالف الوطني لدعم الشرعية تحت عنوان "انقذوا الغلابة" و مطالبة بمحاكمة "السيسي" وإسقاط الانقلاب وعودة ما أسموه بالشرعية.

حيث قال التحالف في بيانه " هاهي سلطة الانقلاب "إن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، إذ يؤكد أن سياسات الفقر والتجويع هي سمة لازمة للحكم العسكري، وأن القضاء على هذه السياسات ووقفها يستلزم التخلص من هذا الحكم فإنه يدعو كل حرّ لغضب ينطلق الجمعة تحت عنوان "أنقذوا الغلابة".

خرجت التظاهرات بالقاهرة و الجيزة و القليوبية  و الإسكندرية و الغربية ودمياط وسوهاج وبني سويف التي نظم فيها و المنوفية و البحيرة و الشرقية.

وفي مدينة السادس من أكتوبر نظمت سلسلة بشرية عقب صلاة الجمعة أمام مسجد الحمد بالحي الخامس، و في منطقة العوايد بالإسكندرية خرجت تظاهرة جابت المنطقة.

رفع المشاركون في التظاهرات  رايات عليها شعار "رابعة" و أعلام مصر و صور الرئيس المعزول محمد مرسي، ولافتات منددة بفشل حكومة الانقلاب في تخفيض الأسعار و تحسين الدخول، مطالبين برحيل العسكر.

وفي المنوفية  خرجت  مسيرة صباح اليوم الجمعة علي طريق سنجرج – منوف " رفع المشاركون فيها أعلام مصر وإشارات رابعة ونددوا بحكم العسكر والاختفاء القسري للشباب والاعتقال التعسفي.

وفي القاهرة  خرجت بحي المعادي مسيرة من أمام مسجد الفردوس منددة بالانقلاب وبتعذيب المعتقلين ما أدى لوفاة عدد منهم تحت التعذيب.

وفي الإسكندرية نظم متظاهرون مسيرة بالرمل على طول شارع الترعة احتجاجا على الاعتقالات و رافضة للانقلاب.

وفي البحيرة خرج رافضو الانقلاب بحوش عيسى و النوبارية قبيل صلاة الجمعة، مسيرة و سلسلة بشرية مطالبين بالقصاص للشهداء على حد وصفهم.

وفي الشرقية نظم المتظاهرون بمركز الإبراهيمية والقرى المجاورة سلسلة بشرية ومسيرة بمشاركة أسر الشهداء والمعتقلين وشباب الحركات الثورية ، و رفع المشاركون في المسيرة لافتات تحمل عبارات تدعو الجيش للعودة لثكناته.

المصدر : الجزيرة مباشر
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