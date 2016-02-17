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يالفيديو :حكاية اغتصاب ابنة مرشح رئاسي محجبة في تشاد

17/2/2016

قبل أسبوع تعرضت الطالبة التشادية المحجبة زهرة إبراهيم، ابنة المعارض مهمات يوسكو إبراهيم، رئيس حركة الديموقراطية الأفريقية الذي أعلن ترشحه للرئاسة المقرر إجراؤها في أبريل/ نيسان القادم لاغتصاب جماعي من قبل 5 طلاب في تشاد بينهم اثنان من ابناء جنرالات الجيش، فانفجر بركان الغضب في تشاد وتظاهر الآلاف في العاصمة نجامينا رافعين لافتات مكتوب عليها "كلنا زهرة –العدالة لزهرة -القصاص لزهرة".

ودان  الرئيس التشادي "إدريس ديبي" حادث الاغتصاب، ووصفه بأنه عمل "همجي جبان وحقير ومروع"، وطالب أجهزة الأمن بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

وقال "ديبي" في بيان رسمي نشرته وسائل الإعلام التشادية: "لا بد أن تطمئن زهرة وعائلتها، وكل الفتيات والنساء في تشاد، بأن القصاص قادم، وأقسم لكم بأن العدالة ستأخذ مجراها، وأن الجناة سينالون الجزاء الرادع في أقرب وقت".

بدأت حكاية زهرة حينما تعرضت زميلتها في المدرسة  الثانوية لحادث اغتصاب من نفس المجموعة التي اغتصبت زهرة والتي تضم أبناء جنرالات في الجيش والشرطة التشادية، وقام المغتصبون بتصوير مشاهد الاغتصاب للفتاة صديقة زهرة وهددوها بنشر الفيديوهات في حال إفصاحها عن الأمر، وبعدها طلبوا منها ان تستدرج زهرة لمكان ما، ووقعت زهرة في الفخ وذهبت مع صديقتها للمكان فاختطفها الطلاب وتناوبوا على اغتصابها.

بعدما تم التكتم على الأمر لفترة قصيرة من قبل السلطات التشادية، خاصة مع تكرار حوادث اغتصاب الطالبات في تشاد، قام ناشط تشادي مقيم في فرنسا وله شهرة واسعة بين التشاديين بنشر مقطع فيديو لواقعة اغتصاب زهرة، فانفجر بركان الغضب في العاصمة التشادية وباقي المدن وتظاهر الآلاف مطالبين بالقصاص لزهرة والانتقام من المغتصبين.

 ظهرت زهرة بعد ذلك على التلفزيون الرسمي تطلب من التشاديين عدم التجمهر، ولكنه بعدها بساعات ظهر مقطع فيديو آخر لها على صفحتها بموقع فيسبوك تدعو فيه الناس إلى التظاهر، وهو ما فهم منه أنها تعرضت لضغوط لكي تظهر على التلفزيون الرسمي وتطلب من المواطنين عدم التجمهر.

وقابلت الشرطة التشادية مظاهرات المحتجين بالغاز المسل للدموع، وتناثرت أنباء عن مقتل أحد المتظاهرين، إلا أن المتحدث باسم الشرطة نفى وقوع قتلى بين المتظاهرين، وأكد أنه تم القبض على مغتصبي زهرة.

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