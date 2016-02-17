في ذكرى اجتياح بغداد.. نشطاء: بوتين هو هولاكو

النشطاء السوريون أطلقوا هاشتاج بوتين هو هولاكو

في مثل هذه الأيام من شهر فبراير عام 1258 اجتاح المغول بغداد، فاستباحوا حرماتها وقتلوا أهلها ، دون تفريق بين طفل أو شيخ أو امرأة حيث اختلف المؤرخون حول عدد القتلى الذين خلفوهم فتراوحت الروايات بين 100 ألف و مليونين ، وحتى الكتب لم تسلم من بطشهم الشديد فألقوها في نهر الفرات حتى أسود لونه من المداد.

لا يختلف الوضع كثيرا الآن وبعد مرور 732 عاما على أبشع مجازر البشرية تعود المجزرة من جديد لكن هذه المرة في سوريا ليس بعيدا جدا من بغداد ، حيث تحوم الطائرات الروسية بطول وعرض البلاد تحرق ما تحرك وما سكن من الكائنات .

حيث أظهرت إحصائية نشرتها الحكومة السورية المؤقتة أن روسيا قصفت 22 مستشفى و27 مدرسة في مناطق واقعة تحت سيطرة المعارضة، منذ بدء غاراتها في 30 سبتمبر/أيلول الماضي.

واستهدفت الغارات الروسية 22 مستشفى واقعا في مناطق المعارضة، ثمانية منها دمرت بالكامل بحسب وكالة الأناضول.

وبلغ عدد المدارس التي قصفتها المقاتلات الروسية منذ بدء عملياتها الجوية في سوريا 27 مدرسة، 16 منها في حلب وست في إدلب وثلاث في دمشق، وواحدة في كل من الرقة ودير الزور.

ووفقا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، تعرضت 163 منشأة -على غرار المدارس والمستشفيات والمساجد- للقصف من قبل المقاتلات الروسية منذ بدء غاراتها في سوريا.

وأكدت الشبكة أن الغارات تسببت في مقتل 1815 مدنيا في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، فيما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن طائراتها نفذت 444 طلعة جوية فوق الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة السورية.

النشطاء السوريون أطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للربط بين المذبحة القديمة والجديدة ، حيث احتل هاشتاج #بوتين_هولاكو_العصر مرتبة متقدمة بين مواقع التواصل الاجتماعي .

الدكتور عبد الكريم بكار قال : #بوتين_هولاكو_العصر متخصص في قصف المدارس والمساجد والمستشفيات من غير أي رادع أو شرف اللهم اجعله يتمنى الموت فلا يجده .

أما الدكتور محمد الفاتح فقال : #بوتين_هولاكو_العصر يقتل السوريين ويدمر بلادهم ويشردهم ويتصرف كأنه إله الكون نسأل الله أن يأخذه بيمينه ولا يتركه.

المحلل السياسي ياسر الزعاترة قال : السوريون يطلقون هاشتاج بوتين_هولاكو_العصر، لكن خامنئي هو الأسوأ برأيي، لأنه هو من جلب بوتين إلى #سوريا، وهو من بدأ القتل والتدمير.

أما صالح فقال : والله لن يفلح هذا التاجر القذر ومن جلبه للمنطقة ، جاهليون لا يعرفون معنى إراده الثوار ، لن تذهب تلك التضحيات سدى.