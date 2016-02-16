مصر.. البراءة للشرطة والسجن للمعارضين

سيد بلال ضحية التعذيب في مصر

قضت محكمة جنايات الأسكندرية "شمال مصر" الثلاثاء ببراءة حسام الشناوي، ضابط أمن الدولة، المتهم بقتل وتعذيب السيد بلال في أحداث كنيسة القديسين".

وكانت الشرطة المصرية قد اقتادت سيد بلال من مسكنه بالأسكندرية الأربعاء 5 يناير/ كانون الثاني2011 وأخضعته للتعذيب ثم أعادته إلى أهله جثة هامدة بعدها بيوم واحد، وذلك للاشتباه في تورطه بحادث تفجير كنيسة القديسين بالأسكندرية الذي وقع صباح السبت 1 يناير كانون الثاني 2011 عشية احتفالات رأس السنة الميلادية.

وإثر مقتل سيد بلال بتسعة عشر يوما اندلعت الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك ويعتبر نشطاء أن مصرع سيد بلال كان أحد الأسباب المباشرة لاندلاع الثورة اعتراضا على عدم احترام أجهزة الأمن لحقوق المواطنين.

والضابط الذي قضت المحكمة ببراءته الثلاثاء سبق صدور حكم غيابي ضده، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا لإدانته بقتل سيد بلال وتعذيب آخرين.

وليست هذه المرة الأولى التي يحصل فيها متهمون من أجهزة الأمن على أحكام بالبراءة.

فمنذ أيام قليلة قضت محكمة النقض المصرية، بقبول الطعن المقدم من ضابط على الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضوة التحالف الشعبي، وإعادة محاكمته.

وقُتلت الناشطة اليسارية عندما أطلقت الشرطة طلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين خلال مسيرة سلمية في ذكرى ثورة يناير المصرية العام الماضي، وأثار مقتلها غضبا في مصر بعد نشر لقطات لها بينما تسيل الدماء من وجهها.

وأثار الحكم غضب العديد من النشطاء المصريين، الذين أطلقوا حملات على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بإلغاء حكم حبس الضابط، ودشن النشطاء وسم "#شيماء_الصباغ" ، قائلين إنه ضمن سيناريو "البراءة للجميع"، في إشارة إلى عناصر الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين منذ أحداث 25 يناير 2011.

وحصل معظم المسؤولين الذين سبق اتهامهم بقتل المتظاهرين في ثورة يناير ومن بينهم الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي على أحكام بالبراءة، ومعظم تلك الأحكام صدر بعد الانقلاب العسكري في البلاد على الرئيس محمد مرسي الذي انتخب بعد ثورة يناير.

وفي الوقت الذي حصل فيه هؤلاء على أحكام البراءة اعتقلت السلطات عشرات الآلاف من المؤيدين للرئيس المعزول مرسي خاصة بعد مقتل المئات منهم في فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة" في أغسطس / أب 2014.