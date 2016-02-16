"جرائم وإهمال الأطباء" عرض مستمر في الإعلام المصري

الجمعية العمومية لنقابة الأطباء المصريين

بعد نجاح الجمعية العمومية التي دعت لها نقابة الأطباء المصريين في الثاني عشر من فبراير/ شباط الجاري، وحضور ما يقرب من 13 ألف طبيب في أكبر إقبال في تاريخ النقابة، احتجاجا على اعتداء أمناء شرطة على أطباء مستشفى المطرية، بدأت وسائل إعلام مصرية في التركيز على ملف "الإهمال الطبي" وتسليط الضوء على اشتراك عدد من الأطباء في جرائم جنائية ومخلة بالشرف.

كانت البداية من موقع صحيفة "اليوم السابع" التي نشرت خبرا عن القبض على شبكة تعمل في مجال الدعارة، لكنها حرصت على إظهار أن الشبكة تضم طبيبا ضمن أعضائها. كما نشرت خبرا آخر عن القبض على 3 أطباء بمحافظة السويس بتهمة التهرب من حكم قضائي صادر ضدهم لمدة 3 سنوات بتهمة "الإهمال الطبي".

أما قناة النيل للأخبار التابعة للتلفزيون الرسمي، فقد ناقشت ملف إهمال الأطباء وكيفية التعامل معه مهنيا وقانونيا في برنامج "واجه الصحافة" أمس الاثنين، مسلطة الضوء على تناول عدد من الصحف للموضوع خلال الأيام والأسابيع الماضية.

كما سلطت وسائل إعلام الضوء على إصابة عدد من المواطنين بالعمى في مستشفى رمد طنطا، متهمة الأطباء بحقنهم بمادة محرمة دوليا، قبل أن يتضح أنها غير محرمة دوليا، وأنها علاج موجه ويؤخذ في علاج الأورام، وأنه مصرح باستخدامه في علاج الأورام، وأنه يستخدم نظرا لرخص ثمنه وعدم القدرة على استبداله، كما أن الإصابات عبارة عن "خراج في العين".

تأتي هذه الأخبار بعد نحو أسبوعين من نشر عدة صحف خبر القبض على طبيب بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي مع أشخاص داخل شقته في ميدان التحرير. كما تأتي بعد أيام من نشر صحيفة الأهرام الحكومية ملفا على صفحة كاملة عما سمته "أخطاء الأطباء" التي تصل إلى حد "الجريمة" على حد قول الصحيفة التي نشرت عددا من حكايات المرضى الذين تأثروا بهذه الأخطاء التي أضرت بحياتهم.

كما انتقد "أسامة كمال" المذيع بقناة "القاهرة والناس" في برنامجه في الخامس من فبراير/ شباط الجاري إضراب أطباء مستشفى المطرية وتوقف العمل في العيادات الخارجية، بالإضافة إلى تهديد بعضهم بالاستقالة، قائلا: "استقيلوا محدش هيقولكم حاجة" مضيفا "كلية الطب بتخرج آلاف الأطباء كل سنة، وكلهم عايزين يشتغلوا، إنتوا هتمشوا سيتم تعيين أطباء أخرين".

وكانت نقابة الأطباء قد قررت في جمعيتها العمومية غير العادية تنظيم وقفات احتجاجية بجميع مستشفيات الجمهورية يوم السبت الموافق 20 فبراير/ شباط، وامتناع الأطباء عن تقديم أي خدمة طبية أو فحوصات أو عمليات مقابل أجر، على أن يتم تقديم جميع الخدمات و الفحوصات الطبية لجميع المواطنين مجانا دون تحصيل أي رسوم تحت أي مسمى، والمطالبة بإقالة وزير الصحة وتحويله للتحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة، بالإضافة إلى قرارات أخرى، وطرح فكرة الاستقالات الجماعية على الجمعية العمومية العادية بتاريخ 25 مارس/ آذار القادم، إذا لم يتم الاستجابة لهذه المطالب.